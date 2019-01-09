Вернуться к жизни. Как выйти из праздничного стресса

Под давлением находятся даже те, кто прекрасно проводит зимние выходные

Праздники — это серьезный стресс, и эмоциональный, и физический. В мировой психологии даже есть термин holiday stress, а в Америке работает центр по исследованию этого явления. Вот несколько важных советов тем, кто хочет после праздников вернуться к нормальной жизни с минимальными потерями.

В большей или меньшей степени от holiday stress страдают все, даже те, кто прекрасно проводит каникулы. Суть в том, что в праздничные дни человек все время находится под давлением: нужно что-то делать, куда-то идти, бежать, ехать, иначе нечем будет поделиться с коллегами и друзьями, не будет ярких фоток для соцсетей… А ведь другие вон сколько повыкладывали!

Но самое сложное — это необходимость постоянно радоваться, даже если устал и не хочется. Что уж говорить о тех, кто по каким-то причинам проводит зимние выходные в одиночестве. Не зря по статистике именно на праздники (как правило, рождественско-новогодние, потому что они самые длинные и холодные) приходится наибольший процент самоубийств.

Самое сложное — это необходимость постоянно радоваться

И даже самые психически стабильные и благополучные люди часто после окончания праздников чувствуют усталость и опустошенность.

Как же выйти из праздничной суеты с наименьшими потерями?

Прежде всего, отпустите себя и отдохните от эмоциональной перегрузки. Проведите свободное время на природе или в домашнем уюте за чтением книг, просмотром любимых фильмов, общением с близкими. Хотя бы на время забудьте о соцсетях — на них уходит слишком много временного и эмоционального ресурса. Поймите: вы никому ничего не должны, у вас своя уникальная история. Возможно, сегодня она не такая красочная, как бы хотелось, но только от вас зависит, какой она будет завтра. И мы не можем знать, что стоит за радостными улыбками наших друзей в ФБ. Работа на публику — невероятно сложный труд.

Вернитесь к нормальному графику питания. Когда мы на каникулах употребляем еду, которую обычно не едим, причем в больших количествах и не очень полезную, мозг получает сигнал, что «можно все». После этого ему сложно перестроиться на нормальный режим питания. Здесь возможны два варианта. Либо вы резко выходите на здоровую еду, либо постепенно. В первом случае — будет сложно, но процесс перехода займет не больше недели. Второй вариант проще, но и привыкать будете дольше, и вероятность «откатов» и срывов будет выше. Все очень индивидуально, слушайте себя, поступайте так, как вам комфортнее.

В это время особенно важна физическая активность — в том виде и той продолжительности, которая вам доступна и комфортна. Это очень поддержит и поможет быстрее вернуться к нормальному графику жизни. Гуляйте, делайте легкие тренировки дома, ходите в спортзал, на плавание. А может, самое время найти для себя новый вид активности — танцы, например. Когда мы двигаемся, то не только работаем с телом и сжигаем наеденные в течение праздников килограммы, но и вырабатываем гормоны радости, которые улучшают настроение, снимают holiday stress и регулируют гормональный баланс. Как следствие — не приходится искать защиту и поддержку в еде и алкоголе.

Если сразу не получится выйти из праздничного стресса, и будут «откаты», ни в коем случае себя не упрекайте. Поймите, как бы вам ни было хорошо и весело во время праздников, это все равно стресс — серьезная эмоциональная нагрузка. А из стресса выходить всегда сложно. У каждого из нас уникальный организм, психоэмоциональное состояние. Учитесь себя утешать, с собой договариваться, уважать свои чувства и потребности — это важно не только для легкого выхода из праздничного стресса, но и для радостной счастливой жизни в любое время и в любой сезон.

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