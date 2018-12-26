Вся правда и мифы об «уколах красоты». Мнение косметолога

Силиконовые губы остались в прошлом, а зависимость от инъекционных процедур если и возникает, то только психологическая

Ухоженная внешность – неотъемлемая часть жизни современной женщины. Однако я до сих пор сталкиваюсь с множеством вопросов, касающихся уколов красоты – с инъекционными процедурами связано немало мифов и опасений. Чтобы помочь составить четкую картину, прокомментирую несколько самых распространенных тезисов.

Инъекционные процедуры – это «тяжелая артиллерия», что-то сродни пластической хирургии, и прибегать к ним стоит не раньше 40 лет.

Это не так: существует огромное количество инъекционных методик, каждая из которых имеет свою направленность. Одни работают на устранение уже имеющихся возрастных изменений, и они действительно рекомендованы после определенного возраста. Другие – например, биостимуляция, – направлены на профилактику и могут быть использованы в достаточно молодом возрасте, в 25 лет и ранее.

«Уколы красоты» – это ботокс и гиалуроновая кислота.

Не только. В арсенале врача большое количество методик: биоревитализация – восстановление свойств кожи с помощью препаратов, содержащих макромолекулярную гиалуроновую кислоту; мезотерапия – введение коктейлей на основе витаминов, микроэлементов и аминокислот; биостимуляция и биореструктуризация – целевое воздействие на клетки препаратами на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и аминокислот; биорепарация – восстановление кожи препаратами на основе полинуклеотидов; плазмолифтинг – омоложение факторами роста, полученными из собственной крови; контурная коррекция – применение филлеров на основе гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция. Эстетическая медицина не стоит на месте, препараты и методики постоянно совершенствуются.

Инъекционные процедуры вызывают зависимость.

Это 100% миф. Зависимость, если и возникает, то, скорее, психологическая. Когда привыкаешь к идеальному отражению в зеркале, уже не хочется возвращаться к тому, что было раньше. А эффект от большинства инъекционных процедур рано или поздно заканчивается.

Велика вероятность осложнений и нежелательных последствий.

Большинство тех страшилок, которыми пестрит интернет – это последствия неправильно выбранной тактики лечения или использования сомнительных продуктов. На самом деле, аллергические реакции возникают совсем не так часто, при условии, что процедуры проводит квалифицированный специалист, использующий качественные проверенные препараты.

Цель уважающего себя специалиста – естественный результат

Но индивидуальные реакции организма не исключены – именно поэтому очень важно предоставить врачу максимально подробную и достоверную информацию о вашем состоянии здоровья и индивидуальных особенностях.

С помощью одних только инъекций можно добиться отличного результата.

Инъекционные методики демонстрируют отличные результаты, но они – не панацея и не могут служить альтернативой комплексному уходу. Косметика и инъекции работают в разных слоях кожи и прекрасно дополняют друг друга. Правильный ежедневный уход, пилинги, маски, профессиональные процедуры обязательно должны входить в курс лечения, предписанный вашим врачом с учетом потребностей вашей кожи.

Ботокс – яд, вызывающий серьезные заболевания. Инъекции ботулотоксина превращают лицо в маску.

Ботулотоксин типа А, используемый в эстетической медицине, действительно небезопасен по своей природе. Но для коррекции недостатков лица используются очень малые дозы – они не способны вызвать паралич или другие подобные последствия. Современные препараты проходят эффективную очистку и в умелых руках практически безопасны. А чтобы избежать «эффекта маски» специалист должен грамотно подбирать дозы препарата с учетом особенностей проблемы пациента.

Наш организм сам вырабатывает гиалуроновую кислоту, поэтому инъекции бессмысленны.

С возрастом способность организма к самовосстановлению снижается. После 25 лет наши фибробласты уже не так активны и вырабатывают все меньше коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Поэтому кожа нуждается в помощи. Вводя препараты на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (биоревитализация), мы восполняем ее недостаток, а используя препараты на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и аминокислот (биостимуляция), активируем работу фибробластов, которые начинают более активно вырабатывать собственные структурные компоненты.

Для увеличения объема в губы вводят силикон.

В качестве наполнителя для губ силикон не используется уже давно – он запрещен к использованию в качестве филлера в США и странах Европы. Сегодня применяются препараты на основе гиалуроновой кислоты – они используются как для увеличения объема губ, так и заполнения носогубных складок и морщин.

Инъекции – это очень больно.

Большинство процедур, как правило, не вызывает значительных болевых ощущений. При проведении более болезненых манипуляций используются специальные анестетики.

Это неестественно, и со стороны заметно, что с лицом поработал косметолог.

Цель каждого уважающего себя специалиста – естественный результат: более молодой вид, здоровая кожа, пропорциональные черты лица. В арсенале врачей-косметологов есть множество методик и препаратов, позволяющих добиться максимально натурального эффекта. Главное – чувствовать грань и не переусердствовать. Поэтому грамотный специалист по инъекционным методикам – это не только врач, но и немного художник.

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