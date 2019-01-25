Загрызите свой стресс. Как жевание влияет на работу мозга

Здоровые зубы — залог стрессоустойчивости

Как специалист по питанию я много рассказываю о важности жевания (пищеварение, прикус, иммунитет и так далее). Сегодня расскажу о связи жевания и стрессоустойчивости. Последние исследования показывают, что жевание при стрессе снижает активность стрессовой оси, действуя через кортизоловые рецепторы в гиппокампе, а кроме того снижает когнитивный дефицит, вызванный стрессовым повреждением гиппокампа.

Влияние жевания не ограничивается только гиппокампом: этот процесс увеличивает уровень fos-иммунореактивности в правой префронтальной коре и снижает в центральном ядре правой миндалины. А увеличение активности префронталки помогает нам лучше соображать и бороться со стрессом.

Жевание также положительно влияет на мозговой кровоток, а исследования МРТ показывают, что оно влияет на функцию мозжечка, связанного с контролем ритмичной двигательной активности. Кроме того жевание снижает уровень выделения норадреналина в миндалине и уровни АКТГ и кортизола.

Мягкая пища ухудшает рабочую память

Любителям смузи и пюрешек будет любопытно узнать, что так называемая мягкая измельченная пища (soft diet) приводит к ухудшению рабочей памяти, снижению нейрогенеза в гиппокампе и увеличивает риск нейродегенеративных расстройств.

У животных удаление зубов быстро приводит к появлению нарушений памяти и проблемам в обучении. Интересно, что восстановление зубного ряда восстанавливает когнитивные функции даже у старых животных — именно поэтому в любом возрасте зубы, даже искусственные, важны для мозга. Жевание является стрессовой копинг-стратегий, и его защитная роль показана не только для мышей, но и для приматов и для человека. К слову, при избытке стресса часто наблюдается бруксизм – скрежет зубами во сне, который увеличивает риск кариеса и других проблем.

Словом, грызите и жуйте пищу, а не себя и окружающих. Тщательное жевание действительно помогает снизить уровни стресса, и это весьма эффективная стратегия. Сохранение здоровых зубов важно в том числе и для вашего мозга. Избыток мягкой измельченной пищи снижает вашу стрессоустойчивость и здоровье зубов. Подобные исследования проводились не только на мышах, но и на приматах, поэтому вполне переносимы на человека. Чем более интенсивное жевание, тем заметнее снижаются уровни кортизола и адреналина. Так, быстрое жевание снижает уровень кортизола на 26% за 20 минут. Что жевать? Оптимально – твердую еду (а-ля морковь, а не казинаки), при этом все результаты переносимы и на жевательную резинку.

Текст публикуется с разрешения автора

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