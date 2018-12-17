Запеченные устрицы и сафари на сурикатов: что нельзя пропустить, оказавшись в ЮАР

Оказавшись в Южно-Африканской Республике, стоит найти время и на знакомство с городскими джунглями, и на прогулки по настоящим тропическим и субтропическим лесам

В ЮАР сюрпризы поджидают на каждом шагу. Идешь в треккинг — встречаешь морских котиков. Гуляешь в парке диких животных — натыкаешься на попугая, говорящего на английском. И даже если приезжаешь всего на две недели, получишь уйму впечатлений.

Несмотря на то, что ЮАР влечет дикой природой, начать стоит с городских джунглей. В Кейптауне есть квартал, где живут малайцы-мусульмане. Каждую весну они перекрашивают свои дома в новый цвет, предварительно договорившись с соседями, чтобы не повторяться. Вот что называется яркая традиция.

Также мы заглянули в деловой квартал столицы, где в конце прошлого века снимали американские фильмы. Здесь мне показалось, что я попала в США.

А еще в «городе-маме», как называют Кейптаун местные жители, находится замок Доброй Надежды. Это старый форт пятиугольной формы, который сейчас действует как музей.

Мы посетили мысы Доброй Надежды и Игольный. Не каждый день бываешь в самой южной точке Африки, поэтому такие места — must-see. Некоторые считают, что мыс Доброй Надежды — самая южная точка континента, но на самом деле это мыс Игольный. Там нереально красиво! Даже instagram-фильтры для фотографий не нужны. А возвращаясь в город, мы увидели страусов на склонах.

Страусиная ферма и резервация пингвинов

В Африке можно покормить гигантских птиц прямо с руки или с помощью специальных ложек с длинными ручками. Здесь многое расскажут о страусином бизнесе: о стоимости перьев и ценности кожи птиц, которая является второй по прочности после кенгуриной.

В ЮАР живут пингвины — есть даже целая резервация. Очень милые маленькие птички, только кусаются. Многие думают, что пингвины любят холод, и удивляются тому, что они толпами расхаживают по песчаным пляжам в Африке. Но на самом деле пингвинов также можно встретить и в Австралии, и в Патагонии.

Пещеры Канго и каньоны

«Время приключений!» — это о пещерах Канго. Есть два маршрута: короткий, где просто бродишь по залам, и длинный adventure-тур. Нас предупредили, что проходы местами совсем узкие, и нужно будет где-то проползти, где-то протиснуться. Поначалу в это слабо верилось, а в итоге мы шли гуськом на корточках, ползли по туннелю и боялись застрять между стенами. «Прогулка» заняла около двух часов. На самом деле маршрут безопасный, но советую идти в треккинговой обуви. В пещерах очень красиво — сталактиты, сталагмиты, высокие своды. И такая хорошая акустика, что одна туристка не удержалась и спела.

В ЮАР есть потрясающие ущелья. Одно из них — каньон реки Блайд. Он третий по величине в мире среди себе подобных и один из самых зеленых — полностью покрыт густой субтропической растительностью. Каньон населяют гиппопотамы, крокодилы, зебры, антилопы и птицы, причем некоторых из них не встретишь больше нигде. Здесь же находятся Ухабы удачи Бурка: водопады и водовороты выбили в песчанике цилиндрические ямы и сделали рельеф похожим на инопланетный.

Больше всего меня впечатлили Три хижины — огромные скалы-близнецы, по виду напоминающие дома местных жителей. Люблю панорамные виды, а с этой смотровой точки открывается красивый обзор на весь каньон. Я даже переборола свой страх высоты и сфотографировалась на камне на краю скалы.

Зоопарки и сафари на сурикатов

Парки животных в ЮАР совсем не похожи на типичный зоопарк. Туда приносят животных, которых пытались одомашнить. Здесь их сначала держат несколько месяцев в специальных вольерах, чтобы они адаптировались, а затем выпускают на волю. Мы встретили здесь лемуров, обезьян и даже попугая, который говорит по-английски — все туристы его снимали на видео.

Очень понравились слоны. Их можно обнимать, гладить, кормить, и даже держать этих великанов за хобот и прогуливаться с ними. Чувствуешь себя Эйсом Вентурой — другом диких животных.

Яркое впечатление — сафари на сурикатов, то есть экскурсии к местам обитания этих зверьков. Это было так: нас привезли, выдали стулья, пледы и усадили посреди поля ждать. С погодой повезло, было солнечно, поэтому животных мы увидели почти сразу. Некоторые группы дожидаются по 5 часов, а когда погода пасмурная, зверьки могут вообще не показаться. Нам повезло: сначала сурикаты осторожно выходили по одному, а потом появилась сразу целая семья.

Заповедник Тситсикамма и парк Крюгера

Мы часто ходим в треккинги — это прекрасная возможность слиться с природой. В ЮАР у нас был двухдневный поход, и поначалу оказалось сложно взбираться на холмы из-за дождя. Зато на следующий день перед нами открылись такие живописные виды, что мы решили: все трудности подъема стоили того. По дороге мы встретили морского котика, а завершился маршрут в отеле, состоящем из отдельных шале на скале. Из окон его ресторана были видны океан и водопады.

В ЮАР нельзя упустить возможность увидеть Большую африканскую пятерку — слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов. Мы поехали в национальный парк Крюгера и, кроме всех перечисленных, увидели гепарда, жирафов, гиен, а также множество зебр и антилоп. Советую брать с собой бинокль.

Устрицы и вино

Местные деликатесы заслуживают отдельного гастротура. Здесь выращивают очень вкусные манго и авокадо. А кроме того в ЮАР прекрасно готовят. В городе Найсна мы ели устрицы. Для меня стало открытием, что тут их запекают, например, с сыром дорблю — мы-то привыкли к сырым моллюскам. Цены низкие, за полдюжины устриц и бокал вина — примерно 200 грн. И кстати, южноафриканские суши не уступают по вкусу японским.

Некоторые туристы специально приезжают в Южную Африку, чтобы попробовать местные вина. Здесь много виноделен, ЮАР — один из крупнейших производителей вина в мире. Оказалось вкусно, я даже привезла несколько бутылок домой в качестве сувенира. Цены адекватные — от 150 грн.

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