Здоровая привычка. Какую пользу может принести чашка кофе в день

Кофе является потенциальным геропротектором, то есть, по всей вероятности, способен продлевать жизнь

Кофеин придумало не Nescafé. Кофеин изобрели растения, чтобы безжалостно убивать насекомых, которые эти растения хотят съесть. Это яд растений, действующий на нервную систему насекомых, за который люди эти растения любят, всеми силами из растений его выделяют да и химически синтезируют.

Влияние кофеина на здоровье изучено довольно хорошо. Несмотря на то, что это явный (и, возможно, единственный работающий) ноотроп, его токсическая доза огромна. Суточная доза кофеина до 400 мг (4 чашки кофе) считается для большинства безопасной, 1 гр кофеина (10 чашек кофе) является уже потенциально вредным, а 10 гр (100 чашек) — смертельным. Это дает нам очень широкий диапазон для обсуждения его влияния, и отсюда же и множество спекуляций. Как с витамином С, например.

В разных напитках содержится разное количество кофеина. Концентрация возрастает так: кофе без кофеина — чай зеленый — чай черный — кола — кофе/энергетик. Хотя все очень зависит и от сорта чая и кофе, и от способа приготовления. Обычно кофеин в исследованиях меряют по чашкам кофе, не вдаваясь в детали — поэтому что полезней, лате или макиато, мы не знаем.

Самый главный и самый сложный показатель нашей жизни — ее длина. Она надежный, хоть и не единственный, критерий качества. Так вот, кофе является потенциальным геропротектором, то есть способен продлевать жизнь.

Потенциальным — потому, что реальных геропротекторов пока не известно. Если вам кто-то скажет, что БАД N продлевает людям жизнь, смело плюйте ему в лицо. Экспериментов, в ходе которых одной группе людей контролировано давали бы БАД N, а другой, контрольной, группе не давали бы, а потом через 50 лет подсчитали бы, что первые жили дольше, — никогда не ставили. Но это не означает, что у нас нет хороших подходов к продлению жизни. Есть данные опытов на млекопитающих, есть наблюдательные эксперименты, есть данные, основанные на маркерах долголетия. И если что-то выглядит как утка, крякает как утка и плавает как утка, то вероятность, что это слон, все меньше.

В основном, когда речь о питании, у нас есть данные наблюдательных исследований. И говорят они о том, что те, кто пьет от одной до четырех чашек кофе в день, живут дольше тех, кто кофе не пьет совсем или пьет в очень больших дозах — более восьми чашек.

- 1 чашка кофе в день связана с увеличением продолжительности жизни на 8%;

- 2-3 чашки кофе в день — на 12%;

- 4-5 чашек кофе в день — на 12-17%.

Более того, этот эффект, как оказалось, не зависит от известных нам генетических особенностей человека — так называемого caffeine metabolism score. То есть кофеин с разной интенсивностью метаболизируется у разных людей с различными вариантами генов цитохромов, но на эффект продления продолжительности жизни это не влияет.

Долголетие и здоровое старение — это комплексное явление. И ни одно вещество, даже в ароматной и горячей упаковке, не способно само по себе заставить вас жить дольше и выглядеть здоровее. Как обычно бывает с данными, полученными в ходе наблюдательных исследований, речь идет об «образе жизни, который включает в себя…» — в данном случае кофе. А каков вклад именно кофе в эту радужную перспективу, помогут установить эксперименты с другим дизайном.

Те, кто пьет от одной до четырех чашек кофе в день, живут дольше тех, кто кофе не пьет

Благость кофеина произливается не только на длину нашей жизни. С риском заболеваний кофеин тоже играет на нашей стороне. Самые значимые мета-анализы показали, что различные дозы кофе снижают риск возникновения рака груди, колоректального рака, рака эндометрия, рака простаты, сердечных заболеваний, болезни Паркинсона, когнитивных нарушений и диабета 2-го типа. Этот список важен как тем, что в него вошло, так и тем, чего в нем нет. То, чего нет, соответственно, не имеет такой доказательной базы.

«Кофе следует рассматривать как один из компонентов здорового рациона», — вполне обосновано пишут авторы некоторых очень серьезных работ.

Из негативных сторон все мета-анализы выделяют только повышенные риски, вызванные большими дозами кофеина при беременности, риски сниженной массы тела при рождении в результате приема повышенных доз кофеина матерью во время беременности, повышение риска детской острой лейкемии и рака желудка. Словом, если вы уже закончили школу и в данный момент не беременны, то единственный актуальный для вас риск — рак желудка, вероятность которого немного повышается при регулярном приеме более четырех чашек кофе в день. Основная масса качественных данных говорит о снижении риска большинства изученных в данном аспекте заболеваний при потреблении от одной до четырех чашек.

Не обошел кофеин стороной и фитнес с его единством и борьбой противоположностей — набором мышечной массы и снижением веса. Тут в целом тоже все хорошо. И интенсивность тренировок кофе улучшает, и физические показатели поднимает. Что не удивительно: сонным подтянешься меньше раз, чем на кофеине.

Продолжение следует.

Текст публикуется с разрешения автора

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