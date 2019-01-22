Здоровье и бессонница. Вся правда о кофе Сегодня, 20:43 980 Цей матеріал також доступний українською DmitryPoch/Depositphotos DmitryPoch/Depositphotos

Кофеин создает молекулярно-клеточную иллюзию того, что мы поели и отдохнули

Как я уже писал, кофе — полезный продукт. Абсолютное большинство исследований говорит о том, что прием кофе связан с увеличением продолжительности жизни и снижением риска заболеваний. Примеры и исключения — в предыдущем тексте.

Как путешествует кофеин в нашем организме

Вы выпиваете чашку кофе, и 20% кофеина из нее всасывается в желудке, а остальное — в тонком кишечнике. Это происходит за 45 минут. Кофеин всасывается у всех людей одинаково, вне зависимости от пола, возраста, генетических показателей и наличия заболеваний. Так как кофеин прекрасно растворим и в воде, и в жирах, он легко проникает во все органы, в том числе попадает в мозг и плаценту. Период полужизни кофеина в нашем теле — от 2,5 до 5 часов. Главный фермент, который отвечает за нейтрализацию кофеина – цитохром CYP1A2 в печени, превращающий кофеин в параксантин, который в дальнейшим другими ферментами превращается в еще более легко выводимые из организма формы. Есть нюансы с метаболизмом кофеина у детей: у них он замедлен, но к 6 годам достигает взрослого уровня.

Курение усиливает метаболизм кофеина. Это значит, что на курильщиков кофеин должен оказывать меньший эффект. Происходит это потому, что курение поддерживает повышенную активность одного из ферментов защиты организма от токсинов. По всей видимости, это надо помнить тем, кто бросает курить: после отказа от курения скорость нейтрализации кофеина снижается на 36%, что приводит к увеличению его концентрации в крови на 200%. Пьешь чашку — получаешь три.

Грейпфрутовый сок замедляет "очистку крови" от кофеина на 23%, алкоголь — на 36%, а брокколи и витамин С ее ускоряют. Прием многих лекарств тоже увеличивает время жизни кофеина в крови, за счет торможения систем его детоксикации. В основном такой эффект оказывают антибиотики. История эта работает в обе стороны: если что-то тормозит распад кофеина, то и кофеин тормозит распад каких-то препаратов. Это стоит учитывать врачам.

После трех-четыре чашек в день повышается не только настроение, но и тревожность

Один из лайфхаков студентов-алкоголиков — выпить кофе для протрезвления, оказался мифом. Точнее, наполовину: это работает, но только в группе тех, кто в этот эффект верит.

От генетических особенностей также зависит то, как долго будет оставаться кофеин у нас в крови. В основном это игра двух генов CYP1A2 и NAT2, которые отвечают за первый и второй этапы метаболизма кофеина. По формам гена CYP1A2 люди делятся на быстрых и медленных метаболизаторов, у которых, соответственно, кофеин нейтрализуется быстрее или медленнее. Надо сказать, что влияние генетики на концентрацию кофеина в крови чрезвычайно интересно, но объясняет только 15% вариабельности этого показателя. То, запиваете ли вы кофе грейпфрутовым соком, заедаете ли брокколи и сидите ли на антибиотиках или сигаретах, в большей мере влияет на содержание кофеина в вашей крови, чем форма CYP1A2 гена.

Что делает кофеин

Главный, но не единственный эффект кофеина связан с его воздействием на аденозиновый рецептор в мозге. Этот рецептор нужен, чтобы улавливать аденозин — молекулу "ошметок" АТФ. Аденозин запускает в клетках мозга каскад реакций и намекает: "АТФ мало, значит, мы давно не спали и не ели". Рецептор нейронов этот сигнал улавливает и принимает участие в устранении досадной ситуации. А кофеин блокирует рецептор, не давая аденозину с ним связаться. Таким образом создается молекулярно-клеточная иллюзия — будто мы отдохнули, поели и поспали. Ну хотя бы на уровне аденозина.

Душевные силы, появляющиеся от кофе — это не калории, это долг на уровне клеток. Если игра затягивается, организм накапливает долг и хорошо, если может сам его погасить.

Существует целый перечень генов, которые вносят вклад в скорость метаболизма кофеина и вызываемые им нежелательные эффекты — такие как бессонница, тремор, тревожность. Комбинация этих генов и особенностей питания, лечения, образа жизни и физиологии порождает индивидуальную реакцию на кофеин, склонность к его потреблению и прогноз последствий злоупотребления. На данный момент не существует настолько комплексного решения вопроса индивидуальной диагностики реакции на кофеин.

Почему я уже три месяца не пью кофе, или пью кофе без кофеина

От обычного кофе мне плохо. Я быстрый метаболизатор кофеина, что дает мне 15% форы в его нейтрализации. Но, видимо, мои нейронные мишени кофеина не приспособлены к высоким его концентрациям. После трех-четырех чашек в день у меня повышается не только настроение, но и тревожность. Кофе без кофеина связан с увеличенной продолжительностью жизни так же, как и кофе с кофеином. Да и риск диабета, согласно проспективным исследованиям, кофе без кофеина снижает почти так же, как и обычный, хотя изучается менее рьяно. Полезные эффекты кофе без кофеина связывают с антиоксидантами, которые в нем содержатся. Все проводимые с участием людей исследования питания посвящены тем продуктам, которые эти люди и так употребляют. Человек — слишком неудобный объект для изучения. Даже если у вас в запасе есть 20 лет на исследование отдаленных эффектов, вам не удастся уговорить группу из 1тыс. человек годами регулярно есть брокколи, если они ее не любят. И нет ничего удивительного, что среди людей, которые без проблем пьют кофе, найдутся те, у кого улучшится здоровье. При этом люди, которым в конце дня плохо от кофе, долго пить его не станут, в данное исследование не попадут и останутся неизученными.

Кофеин полезен для здоровья и долголетия. Но кофе полезен даже без кофеина. И тем, у кого кофеин вызывает повышенную тревожность — а кроме меня это еще многие люди, — пить напиток с ним через силу не стоит.

Текст публикуется с разрешения автора

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