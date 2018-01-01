Жизнь коротка, не теряйте времени. 15 дел, которые нельзя пропускать, – американский писатель Дариус Фору

Все мы понимаем ценность времени, но все равно тратим его на бесполезные вещи

Наше время на этой планете ограничено. Рано или поздно каждый это осознает. Но мы продолжаем тратить его попусту и бегать по кругу. Почему? Большинство считает, что человечество не понимает ценности времени. Не думаю, что проблема в этом. Все мы в курсе, что время дорогого стоит. Если же проблема не в ошибочной оценке, то в чем тогда?

Ответ очевиден: мы просто не знаем, как распоряжаться временем. Античный философ Сенека так писал в своей книге «О скоротечности жизни»: «Не то чтобы жизнь была короткой. Но мы понапрасну тратим ее». Многие прочитают эти слова и временно прозреют: «Ого, мне нужно ценить отведенное время и перестать разбрасываться им».

Знаете, что мы сделаем сразу же после этого?

Откроем Инстаграм и проведем там 42 минуты, смотря всякий бред. Отправимся на кофе в седьмой раз за неделю. Будем играть в видеоигры два часа без перерыва. Посплетничаем по телефону 55 минут. Спросите себя: стоят ли эти вещи моего времени? Большинство из того, что делаю я – нет. Но очень сложно понять, какие дела нужны, а какие бесполезны.

Всегда полезно в конце дня сесть и все обдумать

В качестве упражнения предлагаю каждому из вас сесть и подумать, как лучше использовать свое время? Это индивидуально. Все ценят разные вещи. Но, чтобы дать представление, как это можно сделать, я расскажу о 15 занятиях, которые считаю нужными в своей жизни.

Заниматься спортом. Особенно я люблю силовые упражнения, так как считаю, что сила – очень полезная вещь в жизни. Сидеть часами за столом, ходить за покупками, путешествовать – все становится легче, когда вы физически крепки. Проводить время с любимыми людьми. Неважно, что именно вы делаете. Это скорее про общество людей, о которых вы заботитесь. Так вы поднимаете настроение и заряжаетесь энергией. Понимать, как работает ваш организм. Все должны знать возможности своего тела. Я люблю читать научные исследования про здоровье и фитнесс. Вести дневник. Всегда полезно в конце дня сесть и все обдумать. Что я сегодня сделал? Чему научился? Что буду делать завтра? Ваши ответы покажут, какие моменты были и будут лучшими. Учиться новому. Всегда учитесь чему-то новому. Недавно я начал заниматься бразильским джиу-джитсу. Каждую неделю я хожу на занятия и постоянно что-то подсматриваю из видео на YouTube. Мне хочется всегда учиться, так как из-за этого я чувствую себя вечным студентом. Продумывать финансовую стратегию. Мне нравится читать и слушать про инвестиционные стратегии от разных людей. Несмотря на то, что я не считаю себя инвестором, я слежу за рынком. Мне это интересно, так как я не хочу потерять деньги, которые так тяжело зарабатывал. Смотреть хорошие фильмы и шоу. Мне забавно наблюдать за людьми, которые постоянно сидят перед экранами телевизоров. Я считаю, что это пустая трата времени. Но я люблю фильмы и хорошие шоу. Они способны вдохновлять. Слушать музыку. Я слушаю музыку целыми днями. Серьезно. Я просыпаюсь, сразу же включаю музыку и не выключаю ее до самого сна. Я слушаю ее даже когда моюсь в душе. Читать. Я начинаю и заканчиваю свой день чтением. И никогда не пропускаю ни дня. Говорить о жизни. Хорошо, когда можно поговорить с кем-то, у кого похожее мировоззрение. Я ненавижу пустые разговоры. Так что не хочу тратить свое время на тех, с кем не могу найти общий язык. Посещать сауну. Дважды в неделю. Это очень полезно. Но хожу я туда не из-за этого. Я люблю жару и спокойствие. Время в сауне для меня равнозначно медитации. Искать новые книги. Я могу часами искать в интернете книги, которые хочу прочесть. Но стараюсь не переусердствовать. Иначе вы будете больше читать про книги, а не сами книги. Смотреть спорт. Раньше я играл в баскетбол и до сих пор люблю его смотреть. Но я слежу только за Национальной баскетбольной ассоциацией, а не за всеми видами спорта. Смеяться. Мне нравится хороший юмор. Жизнь – сложная штука, так что, если вы не будете смеяться, вы только все еще больше усложните. Работать над целями. Каждая минута, проведенная ради улучшения своей жизни – это время, о котором вы не будете жалеть.

В конце дня вы должны оглянуться назад и сказать: «Если это был последний день моей жизни, он прошел не зря».

Вы можете искренне сказать это? Смотрите, это не о том, что каждый день проживать нужно так, будто он последний. Если мы будем вести себя таким образом, в мире наступит анархия.

Вместо этого убедитесь, что вы хорошо провели время. Гордитесь ли вы тем, как проходят ваши дни? Если ответ утвердительный, вы ни о чем не будете жалеть.

Перевод НВ

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь