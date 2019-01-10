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Дебют KAZKA и третья попытка Tayanna. Объявлены участники Нацотбора на Евровидение-2019

Сегодня, 09:29 748
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Фото: kazka.band / Instagram

В четверг, 10 января, телеканалы СТБ и UA: Перший огласили имена полуфиналистов Национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение-2019.

C 9 февраля в прямых эфирах за право представить Украину будут бороться 16 исполнителей: Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR, KHAYAT.

«Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась», - заявил музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта.

22 января состоится жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: Перший.

Евровидение-2019 пройдет в Израиле.

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Теги:   LAUD KAZKA Артисты Евровидение

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