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Достичь звезд. Представлен официальный логотип Евровидения-2019

Сегодня, 16:15 151
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© KAN

Организатор проведения на территории Израиля международного песенного конкурса Евровидение-2019, вещательная корпорация Кан 8 января представила официальный логотип конкурса.

Логотип был разработан ведущим брендинговым агентством страны Studio Adam Feinberg на основе представленного ранее слогана конкурса Осмелься мечтать (Dare to Dream). сообщается на официальном сайте Евровидения.

В этом году логотип конкурса состоит из трех треугольников, которые соединены вместе и формируют звезду.

"Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который можно встретить в искусстве, музыке, космологии и природе, воплощает связь и креативность. Когда треугольники соединяются, они становятся единым целым", - отметили организаторы.

Также отмечается, что логотип этого года вдохновлен дизайном сцены, созданном Флорианом Видером, концепция которого использует треугольные формы и структуры.

© Florian Wieder

«Мы в восторге от логотипа, … который прекрасно дополняет фантастический дизайн сцены, созданный Флорианом Видером. Мы надеемся, что креативная тема конкурса этого года вдохновит 42-х участников, которые соберутся в мае в Тель-Авиве и мечтают стать звездами будущего», - заявил исполнительный руководитель EBU Йон Ола Санд.

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Теги:   Финал Евровидения Евровидение Израиль

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