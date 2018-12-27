Объявлено жюри Национального отбора на Евровидение-2019

Объявлен состав жюри Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019.

С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

«Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силен в своем направлении. Они отлично дополняют друг друга», - заявила руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.

Также телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ завершили прием заявок от артистов и коллективов, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Победители первого этапа Нацотбора – Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены не позднее 20 января.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).

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