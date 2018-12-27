< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр

Объявлено жюри Национального отбора на Евровидение-2019

Сегодня, 15:41 350
Цей матеріал також доступний українською

Объявлен состав жюри Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019.

С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

«Мы довольны этим составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый силен в своем направлении. Они отлично дополняют друг друга», - заявила руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.

Также телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ завершили прием заявок от артистов и коллективов, желающих представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Победители первого этапа Нацотбора – Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены не позднее 20 января.

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в  Facebook  и Instagram 

Теги:   Евровидение

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Топ-5 материалов

  1. Новости

    Сегодня, 15:41

    346
    Объявлено жюри Национального отбора на Евровидение-2019
  2. Новости

    25 ноября, 20:13

    3272
    Детское Евровидение 2018. Какая страна победила и какое место заняла Украина
  3. Новости

    24 ноября, 14:19

    1807
    Детское Евровидение 2018. За участницу от Украины уже можно голосовать
  4. Новости

    30 октября, 10:40

    262
    Объявлен официальный лозунг Евровидения-2019
  5. Новости

    19 июня, 12:51

    3180
    Неожиданный поворот. Евровидение 2019 могут перенести из Израиля в Австрию

Интересно

Новости

19 июня, 12:51

3180
Неожиданный поворот. Евровидение 2019 могут перенести из Израиля в Австрию
Новости

30 октября, 10:40

262
Объявлен официальный лозунг Евровидения-2019
Новости

24 ноября, 14:19

1807
Детское Евровидение 2018. За участницу от Украины уже можно голосовать

Читайте на НВ Style

Style

17 декабря, 05:40

article_img
Победу в конкурсе Мисс Вселенная одержала представительница Филиппин
Style

15 октября, 11:07

article_img
Принц Гарри и Меган Маркл ждут первого ребенка
Style

6 октября, 10:10

article_img
Умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье