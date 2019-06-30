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Россия — оккупант, Путин — враг! Нино Катамадзе отказалась выступать в РФ

Вчера, 20:18 2946
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Радіо Свобода

Нино Катамадзе

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать с концертами в России из-за ее провокаций против Грузии.

По словам певицы, 20 июня она выступила на фестивале Усадьба Jazz в России, но из-за обострения отношений между странами это был ее последний концерт в России.

Катамадзе также выразила поддержку протестующим в Тбилиси и поддержала их требование об отставке главы МВД Грузии.

«Я никогда не отказывалась идти против насилия и несправедливости, своим голосом, по-грузински, во всех частях мира и в том числе России, я всегда говорю, что Россия оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим!» — написала Катамадзе в Facebook.

20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавил депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По последним данным, в протестах пострадали 240 человек.

Кремль назвал протесты в Грузии «антироссийской истерией» и запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, предписав всем российским туристам покинуть территорию страны.

Теги:   Россия Грузия Нино Катамадзе

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