Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать с концертами в России из-за ее провокаций против Грузии.
По словам певицы, 20 июня она выступила на фестивале Усадьба Jazz в России, но из-за обострения отношений между странами это был ее последний концерт в России.
Катамадзе также выразила поддержку протестующим в Тбилиси и поддержала их требование об отставке главы МВД Грузии.
«Я никогда не отказывалась идти против насилия и несправедливости, своим голосом, по-грузински, во всех частях мира и в том числе России, я всегда говорю, что Россия оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим!» — написала Катамадзе в Facebook.
20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавил депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.
Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.
Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.
Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.
Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.
Позже полиция применила резиновые пули слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
По последним данным, в протестах пострадали 240 человек.
Кремль назвал протесты в Грузии «антироссийской истерией» и запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, предписав всем российским туристам покинуть территорию страны.