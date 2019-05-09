< НВ
Рус Укр
< НВ
#

Телеканал Fox показал превью перезапуска сериала Беверли-Хиллз 90210

Сегодня, 01:23 69
Цей матеріал також доступний українською
Телеканал Fox показал превью перезапуска сериала Беверли-Хиллз 90210 - фото

Кадр из видео канала Fox/YouTube

Сериал выйдет в августе 2019 года

Телеканал Fox опубликовал превью перезапуска популярного сериала 90-х годов Беверли-Хиллз 90210.

Также телеканал сообщил, что премьера сериала назначена на 7 августа 2019 года.

В новой версии, в которой будут шесть серий, примут участие такие актеры из оригинального сериала, как Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Иан Зиринг, Габриель Картерис и другие.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что популярный американский сериал 90-х годов Беверли-Хиллз 90210 перезапустят с оригинальным актерским составом.

Теги:   Беверли-Хиллз 90210 Сериал Fox

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 00:00

img
Аякс - Тоттенхэм 2:3. События по минутам матча Лиги чемпионов
Политика

Вчера, 15:57

img
Владимир Кличко может возглавить список УДАРа на выборах в Раду
Футбол

Вчера, 15:55

img
Динамо подписало 18-летнего нигерийца - агент

ТОП-3 Style

Style

Вчера, 13:20

img
Мне не стыдно. 50-летняя Дженнифер Энистон обнажилась в новой яркой фотосессии
Style

7 мая, 11:02

img
Наоми Кэмпбелл, Пенелопа Крус, Джей Ло и другие. Лучшие образы звезд с красной дорожки Met Gala 2019
Style

6 мая, 16:46

img
Сериальная драма. Николь Кидман, Риз Уизерспун и другие звезды Большой маленькой лжи снялись в новой фотосессии