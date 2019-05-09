Телеканал Fox показал превью перезапуска сериала Беверли-Хиллз 90210

Телеканал Fox опубликовал превью перезапуска популярного сериала 90-х годов Беверли-Хиллз 90210.

Также телеканал сообщил, что премьера сериала назначена на 7 августа 2019 года.

В новой версии, в которой будут шесть серий, примут участие такие актеры из оригинального сериала, как Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Иан Зиринг, Габриель Картерис и другие.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что популярный американский сериал 90-х годов Беверли-Хиллз 90210 перезапустят с оригинальным актерским составом.