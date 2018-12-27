Черная вышивка - не признак траура и что предвещает елка во дворе. Специалисты музея Ивана Гончара о традициях и секретах предков

Автор Александра Горчинская

Как праздновали новогодние праздники наши предки, какие ошибки мы допускаем, выбирая вышиванку в магазине, а также где послушать уникальные украинские песни онлайн, рассказывают в Музее Ивана Гончара.

Шестьдесят лет назад скульптор Иван Гончар впервые показал широкой публике свою частную коллекцию украинского наследия. Сегодня Музей Ивана Гончара требует восстановления: после потопа пришлось закрыть почти все залы, некоторые экспонаты нуждаются в реконструкции. НВ наведалось в гости, чтобы узнать, чем живет музей сегодня и расспросить местных специалистов, ценят ли современные украинцы наследие предков и давние традиции.

Вынужденный перерыв

Известный украинский скульптор и художник Иван Гончар в 1959 году впервые открыл для всеобщего обозрения свою частную коллекцию древностей. Так появился первый в тогдашней УССР частный домашний музей. Иконы и деревянные скульптуры, народная одежда, металлические изделия, книги, музыкальные инструменты и архивные фотографии Гончар собирал самостоятельно во время путешествий по Украине.

Сегодня Музей Ивана Гончара расположен неподалеку от Киево-Печерской Лавры. Руководит им сын основателя Петр Гончар. Музейный фонд насчитывает более 30 тыс экспонатов - от живописи до тканей и одежды. Однако все это не могут увидеть посетители. В феврале 2018-го из-за прорыва теплотрассы музей затопило: фонды пришлось спасать. Теперь здание ждет капитальный ремонт, а из семи залов работает только один - наименее поврежденный, где проводятся временные выставки.

Петр Гончар демонстрирует повреждения после затопления и показывает уровень, которого достигала вода. Фото: Наталья Кравчук

"Мы потеряли экспозицию, которая постоянно действовала последние 13 лет. Вторую ее часть планировали выставлять на втором этаже, но сначала нужно было сделать капитальный ремонт здания. А это - миллионы, огромные деньги ", - рассказывает директор Петр Гончар.

Семья Гончаров - до сих пор главные меценаты, которые пополняют музейную коллекцию новыми экспонатами. Однако нередко вещи из своих частных коллекций дарят и другие люди или целые семьи.

В ноябре поврежденный малый зал временно открыли для презентации благотворительного проекта Искренние. Праздники. Средства от продажи календаря, для которого в традиционном украинском наряде снялись Тина Кароль, Джамала, Нина Матвиенко, Dakh Daughters и другие знаменитости, должны были передать на реконструкцию музея. Однако впоследствии руководство все же добилось финансирования от городских властей: в следующем году из городского бюджета обещают выделить 2 млн грн.

Современные российские исследователи считают Борисовские иконы наследием своей культуры, однако в Музее Гончара подчеркивают: это не соответствует действительности

"Поскольку в результате на ремонт деньги дает власть, собранные с помощью Истинных направим на другие музейные проекты. У нас их много: реставрация, экспедиционная работа, выставочные проекты", - говорит Гончар.

С ним говорим о единственном функционирующем сейчас зале. Сегодня здесь открывается выставка Борисовская икона. Экспонаты в течение четырех лет собирал иеродиакон Януарий, внук основателя музея. Для этого объездил сотню сел в разных уголках Украины.

Когда-то Слобода Борисовка была крупным украинским иконописным центром: там производили больше 307 000 икон в год. Сегодня этот поселок - территория Белгородской области в России. Современные российские исследователи считают Борисовские иконы наследием своей культуры, но харьковский исследователь Вячеслав Коршун опроверг это утверждение и доказал, что это явление украинской культуры.

Вышитая традиция

Гордость музея - образцы традиционной одежды и ткани из разных регионов Украины. Это головные уборы, например женские очипки, наметки и венки. Около тысячи рубашек. Пояса и верхнее платье, такое как свиты, кожухи или кофты. Также - более тысячи рушников, треть из которых - вышитые.

Разницу между традиционной сорочкой и вышиванкой, мода на которую очень распространена сегодня, объясняет старший научный сотрудник музея Александра Сторчай. Сорочка - основа как женского, так и мужского костюма, которая играла в том числе и роль нижнего белья. Вышиванка же - любой элемент одежды, украшенный элементами традиционной или авторской вышивки.

Александра Сторчай - експерт по традиционнму украинскому наряду. Фото: Наталья Кравчук, НВ

"Традиционные узоры - исключительно геометрические орнаменты, знаки и символы. Это - коллективное творчество народа, которое передавалась из поколения в поколение. Конечно, несколько менялось или дополнялось, но структура орнамента, цветовые гаммы всегда оставались постоянными", - объясняет Александра. Традиционная вышивка имела защитную функцию и была оберегом.

В конце XIX века орнаменты начали разрабатывать отдельные люди - профессиональные художники. Так возникло индивидуальное творчество. Такая орнаментика носила растительный характер: букеты, цветы или гирлянды из цветов, и была популярна не только на территории Украины, а и Польши, Беларуси, России. Растительные орнаменты на вышиванке не являются символическими, не несут защитной функции. Это - только декор.

Александра называет несколько распространенных стереотипов о вышиванке. Например, будто бы классическая украинская сорочка - это выполненная в красно-черной гамме, с изображением роз, гвоздик или винограда. На самом деле в Украине существует около 200 техник вышивки, преимущественно все они геометрические.

Мужчины шили сорочки на черной ткани, чтобы в ней быть похороненными на том свете врагам покоя не давать

Другой стереотип - что вышивка черными нитями является признаком траура.

"Черный цвет в народе символизировал землю, изобилие, богатство. Есть отдельные регионы, где на праздники женщины надевали черный платок, черным вышивали рубашки, было очень популярно черное, так называемое "змеиное" ожерелье, пояса на одежду так же были черными ", - рассказывает исследовательница. Черные и темно-синие цвета были главной цветовой гаммой для Западного Подолья [современная Тернопольская область, Борщевский, Залещицкий районы].

Белые же вышивки - сетки - ошибочно считают прерогативой исключительно Полтавского региона, а на самом деле так вышивали в разных регионах. Всего известно около полусотни видов и приемов такой вышивки.

"Белую вышивку из Решетиловки на Полтавщине в 1900 году привезла на выставку в Париж Олена Пчилка. Там к украинскому стенду был большой интерес: ручная работа, невероятно деликатное исполнение", - рассказывает Александра Сторчай.

В Музее Гончара проводятся мастер-классы по истории украинской одежды. Фото: honchar.org.ua

Исследовательница также отмечает, что на цветных тканях в Украине никогда не вышивали. Белая ткань была своеобразной святыней, имела торжественный вид, на белой вещи было лучше видно, что она новая и чистая.

"Мужские вышиванки на черной ткани появились в Украине в начале ХХ века, во времена освободительной борьбы и создания Украинской народной республики, в среде мужчин, которые жили далеко от семей и самостоятельно чинили себе одежду, служили в армии. Белая рубашка в полевых условиях была не практичной. - объясняет Александра. - В одном из интервью старого воина УПА говорилось, что мужчины шили рубашки на черной ткани, чтобы в ней быть похороненными на том свете врагам покоя не давать. Это очень мощный посыл: они не собирались останавливать борьбу даже после смерти".

Александра Сторчай на мастер-классе по истории украинской одежды. Фото: honchar.org.ua

Тем, кто выбирает вышиванку для себя или для ребенка, експерт Музея Гончара советует обратить внимание, где корни вашего рода, и подбирать традиционные для этого региона орнаменты. Тогда рубашка станет настоящим оберегом.

Нематериальные ценности

Музей Гончара собирает не только материальное, но и нематериальное наследие. Например, песни. Вместе с Венгрией и Францией при поддержке программы "Креативная Европа" и Украинского культурного фонда музей стал сокуратором проекта Полифония, который призван исследовать, сохранить и представить живую песенную традицию украинского многоголосия. В рамках проекта уже создан открытый цифровой архив народной музыки. Накопленное веками наследие представлено широкой публике в открытом доступе.

"Отдел нематериального культурного наследия ездит по украинским селам, ищет носителей культур и записывает песни. Все это собирается и вводится на учет", - рассказывает заместитель гендиректора Музея Гончара по научной работе Татьяна Пошивайло.

Татьяна Пошивайло рассказывает, как украинцы праздновали зимние праздники. Фото: Наталья Кравчук, НВ

Онлайн-архив песен доступен на сайте проекта. Интерактивная карта позволяет выбрать песни по регионам, можно искать также по жанрам или темам. Каждый голос полифонических песен записан отдельным микрофоном. Это позволяет разделять их и прослушивать отдельно или комбинировать между собой каким-либо образом с помощью многоканального проигрывателя. К каждой песне подано транскрипцию текстов на языке оригинала, а также транслитерированную латиницей версию. Продолжается перевод песен на венгерский и английский.

Нематериальное наследие - это также праздничная обрядность. На протяжении веков украинцам навязывали чужие новогодние традиции. Так, в 1699 году российский царь Петр I перенес празднование Нового года на 1 января и ввел моду на елки как неотъемлемый новогодний атрибут.

"Он распорядился, чтобы новогодние деревья появились в каждой семье. У тех, кто не мог позволить себе целое дерево, должны быть хотя бы веточки. Эту традицию он привез из Германии, она быстро вошла в моду среди столичной знати", - рассказывает госпожа Татьяна.

Считалось, что во дворе не должны расти елки, потому что хозяин рано умрет

Позже власть СССР заменила Святого Николая собственным героем - Дедом Морозом. Елку как новогодний символ дополнили атрибутикой советскости: наверху устанавливали красную звезду, также начали проводить детские "утренники".

Однако если заглянуть в глубину украинских традиций, окажется, что издавна елка была отнюдь не праздничным элементом. В некоторых регионах о елке говорили: «пихта-вдова".

"Именно поэтому во дворе не должны расти елки, потому что хозяин рано умрет. Из сосновых веток также делали погребальные венки. Кстати, эта традиция сохранилась и по сей день", - отмечает госпожа Татьяна.

В зимнем цикле для украинцев были три основных праздника: Рождество, праздник Василия, он же старый Новый год, и Крещение.

"На Сочельник с первой звездой за стол садилась вся семья. На уголки стола клали чеснок как защиту от нечистой силы, в некоторых районах даже начинали с чеснока: пробовали его прямо в скорлупе. К столу звали всех: и тех, кто путешествует, и тех, кто на войне или в заключении, также и души умерших", - говорит госпожа Татьяна.

Детская группа Орели, действующая в Музее Гончара, во время праздничной коляды. Фото: honchar.org.ua

На Сочельник обычно колядовали. Считалось, что гость, который приходит в дом - посланник из других миров, который проверяет, как вы ведете хозяйство. Колядников обязательно одаривали, чтобы весь год был щедрым.

Второй праздник - Василия и Маланки [с 13 на 14 января, в советские времена называлось Старым Новым Годом]. На Западной Украине традиционно водили вертепы. В центральной части устанавливали шопки [разновидность вертепа, как правило, макет Вифлеемской конюшни в ночь, когда родился Христос].

Парень переодевался в Маланку, которая приходила в дом и наводила порядок: могла расставлять вещи, как считала нужным, собрать веником пыль, показать, что она здесь хозяйка. Утром должен был прийти и засеять мальчик или мужчина при хорошем здоровье, его тоже следовало щедро одарить.

"В мои студенческие годы, в начале 80-х, когда все это было запрещено [советской властью], мы собирались тайно в художественной мастерской Василия Забашты, известного украинского художника, разучивали колядки и щедривки и шли колядовать к тем, кто знал традиции и ждал коляду", - вспоминает Пошивайло.

Утром должен был прийти и засеять мальчик или мужчина при хорошем здоровье

Третий праздник - Крещение 19 января. Считалось, что в этот день вода становится целебной, помогает от нечистой силы и от болезней. Ею умывались, чтобы быть красивыми и здоровыми.

На Крещение цикл зимних праздников завершался. Однако для киевских колядников финальным днем было 27 января - День рождения Ивана Гончара. Тогда он жил неподалеку помещения современного музея. К нему приходили, чтобы в колядках пожелать хозяину здоровья и хорошего года, говорит госпожа Татьяна.

"Он собирал не только украинские традиции и наследие, но и собирал вокруг себя людей, которые эти традиции знали и хранили".