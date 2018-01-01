Афиша 14 – 20 декабря. Украинский авангард, Ляпис 98, маркет подарков и другие события, которые нельзя пропустить

Если Вы еще не решили, куда пойти на этой неделе, ознакомьтесь с афишей самых интересных событий Киева. Хорошей вам недели!

На этой неделе HВ Style приглашает выбирать подарки на Рождество и Новый год, а также познакомится с историей украинского авангарда, полюбоваться цветовыми решениями картин Анатолия Криволапа, окунуться в зимнюю сказку на ВДНГ и оторваться по полной на концертах Ляпис 98 и Вагоновожатые.

АРТ. Выставка картин Анатолия Криволапа В этом поле, синем...

Когда и где: 13 декабря - 10 января, Музей истории Киева

Самый дорогой украинский художник приглашает на новую выставку. В этом поле, синем... – это строка из стихотворения Василия Стуса. В экспозиции покажут новые и уже известные полотна художника. Ключевым символом выставки стала лошадь - древний символ свободы, скорости и цикличности развития самой природы. Лошади на картинах Анатолия Криволапа - часть природы, воплощение ее красоты, динамики, движения и внутренней гармонии.

Анатолий Криволап Конь, 2015 год

АРТ. Авангард в поисках четвертого измерения

Когда и где: 15 декабря – 6 апреля, галерея М17

Это новый масштабный проект галереи, цель которого исследование истории и популяризация современного искусства. Галерея объединила художественные институции страны, коллекционеров и международных искусствоведов, чтобы раскрыть тему украинского авангарда. На выставке будут представлены произведения Александра Богомазова, Василия Ермилова, Александры Экстер, Давида Бурлюка, Анатолия Петрицкого, Александра Родченко, Бориса Косарева, Марии Синяковой и Виктора Пальмова. Аудиовизуальное шоу представит команда Front Pictures, которая покажет самые яркие примеры мирового авангарда. Во внутреннем дворе галереи появится мурал современного украинского художника Романа Чизенко – Карта украинского авангарда.

Фото: facebook

ТЕАТР. Winterra. Легенда сказочного края

Когда и где: с 14 декабря

Зимнее сказочное 3D-шоу на ВДНГ постепенно становится неотъемлемым атрибутом рождественских и новогодних праздников в столице. В пятницу стартуют показы нового шоу от постановщиков сказок Вартові Мрій и Дім Таємничих Пригод. В основе сюжета захватывающая история о приключениях мальчика поссорился с младшим братом и выгнал его из дому на холод. Малыш попадает в сказочное ледяное королевство Winterra к злому Морозу. Мальчик отправляется спасать младшего брата, попавшего в ледяной край.

Фрагмент спектакля Winterra. Легенда сказочного края. Фото: PR Batteries

МУЗЫКА. Сергей Михалок и оркестр Ляпис 98

Когда и где: 15 декабря, Stereo Plaza

Это будет вечер ностальгии и безумных танцев. Сергей Михалок предлагает спеть хором все шлягеры Ляписов. Поверьте, это незабываемые ощущения, когда поет огромный 7-тысячный зал. Вы удивитесь, когда поймете, что знаете наизусть весь репертуар.

Фото: пресс-служба Ляпис-98

МУЗЫКА. Вагоновожатые

Когда и где: 16 декабря, Atlas

Это будет еще один концерт на этой неделе, после которого придется выкручивать одежду. Ритмы, которые задают Вагоновожатые, не дают спокойно устоять, а тексты – будоражат мысли. В этот вечер группа Антона Слепакова представит свой третий альбом – Референсы.

Фото: Оля Закревская

МУЗЫКА. Дэвид Крейг

Когда и где: 16 декабря, Stereoplaza

Культовый британский певец везет в Киев свое популярное DJ-шоу TS5. На счету 37-летнего исполнителя, которого сам Элтон Джон называет надеждой британской поп-сцены 15 млн. проданных альбомов и несколько номинаций Грэмми. А уж его хит 7 days, попавший в Топ-10 Billboard вы узнаете с первых нот.

Фото: Квартал-концерт

ФЕСТИВАЛИ. Old Friends Retro Market

Когда и где: 15 – 16 декабря, Замок барона

В выходные Замок Барона Штейгеля станет порталом в изящное прошлое. Это самый настоящий живой музей, где можно будет найти в подарок самые невероятные раритеты: антикварные и винтажные украшения, посуда, аксессуары, книги, декор, одежду и др.

Фото: facebook

ФЕСТИВАЛИ. Всі свої: Найбільший маркет подарунків

Когда и где: 15 – 16 декабря, Десятинная, 12

Середина декабря – самое время покупать подарки, потому что ближе к концу года спохватятся все. Все пять этажей галереи D12 займут украинские производители посуды, текстиля, декора для дома, одежды, украшений, белья, книг и детских игрушек, и еще много приятных мелочей, которые могут стать подарками под елочку.

Фото: facebook

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