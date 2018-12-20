Афиша 20 – 27 декабря. Маэстро Рождества, Ада Роговцева и Виктор Шендерович в одном спектакле и другие события, которые нельзя пропустить

Если вы еще не решили, куда пойти на этой неделе, ознакомьтесь с афишей самых интересных событий Киева.

На этой неделе практически все события пропитаны предвкушением прихода Нового года. По случаю католического Рождества Украина отдыхает три дня – с 23 по 25 декабря. HВ Style приглашает поближе познакомиться с личностью Николая Леонтовича на выставке в Музее истории Украины, посмотреть, какие шедевры могут создать художники при помощи шариковой ручки, узнать Какого черта на спектакле с участием Ады Роговцевой и Виктора Шендеровича, послушать Назгуль Шукаеву, НАОНИ и отметить 333-летний юбилей Иоганна Себастьяна Баха и, конечно же, выбрать подарки к Новому году на Самом большом маркете подарков.

Хорошей вам недели!

АРТ. Маэстро Рождества

Когда и где: 20 декабря, Национальный музей истории Украины

Выставка посвящена украинскому композитору Николаю Леонтовичу, который подарил миру главную рождественскую песню – Щедрик или Carol of the Bells. Скромный гений украинской полифонии, хоровой дирижер и педагог Леонтович прожил всего 43 года. За это время он прошел путь от семинариста Каменец-Подольской духовной семинарии до композитора, произведения которого имели бешенный успех в концертных залах Европы и двух американских континентов. Его творческое наследие насчитывает 207 хоровых обработок народных песен, духовных литургий и авторской поэзии.

Фото: facebook Музея истории Украины

АРТ. А4, шариковая ручка

Когда и где: 21 декабря – 31 января, галерея Карась

Это самая масштабная выставка в галерее. Здесь будет выставлены 1000 рисунков, нарисованных шариковой ручкой: работы как самых дорогих художников Украины Анатолия Криволапа, Влады Ралко, Александра Ройтбурда, так и совсем молодых художников со всех уголков нашей страны.

Фото: facebook Галереи Карась

ТЕАТР. Ада Роговцева и Виктор Шендерович в спектакле Какого черта

Когда и где: 21, 24 декабря, Международный центр культуры и искусств

Впервые на одной сцене окажутся народная артистка Украины Ада Роговцева и писатель Виктор Шендерович. Уже этих двух имен достаточно, чтобы купить билет на спектакль. Авторы пьесы Ирина Иоаннесян и Нателла Болтянская предлагают зрителями посмотреть «что было бы если бы» - у героев спектакля есть возможность делать любые исправления в жизни в обмен на собственную душу и души своих близких. Премьера этого спектакля прошла в Лондоне в мае этого.

Фото: кадр из спектакля

ТЕАТР. Голиаф

Когда и где: 22-23, 29-30 декабря, Teleport360, ВДНГ

Независимый театр Мизантроп представляет премьеру спектакля Голиаф – это первая в Украине постановка на основе комикса известного во всем мире иллюстратора Тома Голда. Это необычный спектакль для детей и взрослых, который может стать альтернативой традиционным новогодним елкам: сценой станет бассейн, а содержание истории публика сможет понять благодаря специальным технологиям – проекции текста на воду, как текст в комиксах.

Фото: пресс-служба театра Мизантроп

ТЕАТР. Каин XVIII

Когда и где: 25 декабря, Новая сцена театра на Подоле

Сказка не для нежных деток по мотивам Евгения Шварца и Николая Эрдмана. Режиссер-постановщик – Владимир Кудлинский. По сюжету, в одном царстве, одном молодом государстве новости разносятся очень быстро и не столько благодаря шпионам и пронырам, а скорее благодаря Интернету. История о юной и прекрасной принцессе, влюбленном, но бедном актере, старом, но богатом короле, которые живут в эру нанотехнологий и не боятся ничего, кроме утечки информации и атомного комара.

Фото: Ира Маркони

КОНЦЕРТ. Рождественский концерт Назгуль Шукаевой

Когда и где: 23 декабря, Культурный центр Дом МК

Послушать Назгуль Шукаеву – очень интересный опыт. Одна из ярких и самобытных исполнительниц украинской джазовой, академической и андеграундной сцены. Она обладает редким голосовым диапазоном – от горлового пения до сопрано. В предпраздничные дни певица вместе с Алексеем Боголюбовым за роялем, Валентином Корниенко на басу и Аликом Фантаевым на ударных исполнят джазовые стандарты, госпел и любимые рождественские песни.

Фото: пресс-служба Культурный центр Дом МК

КОНЦЕРТ. Christmas Jazz Song: Frank Sinatra

Когда и где: 24 декабря, Дом архитектора

Это будет вечер из серии уютных рождественских музыкальных джазовых вечеров, Национальный академический духовой оркестр Украины под управлением дирижера Алексея Викулова исполнит рождественские хиты неподражаемого Фрэнка Синатры.

Фото: пресс-служба Marco Concert

КОНЦЕРТ. Рождественский Бах

Когда и где: 26 декабря, Национальная музыкальная Академия имени П.И. Чайковского

Рождественский концерт, посвященный 333-летию Иоганна Себастьяна Баха: лучшие украинские солисты примут участие в рождественском «Баховском марафоне»: Национальный камерный ансамбль Киевские солисты, Киевский квартет саксофонистов, квартет Лабиринт и др.

КОНЦЕРТ. Андрей Макаревич: Your Five

Когда и где: 22 декабря, Международный центр культуры и искусств

Это новое обличие Андрея Макаревича для его украинских поклонников. Впервые музыкант отказался от расширения музыкальных возможностей до их сжатия – теперь он исполняет джазовый минимализм.

Фото: facebook

КОНЦЕРТ. НАОНИ

Когда и где: 25 декабря, Дом архитектора

Посетить рождественский концерт в исполнении Национального оркестра народных инструментов – отличный способ почувствовать магию рождества. Представьте, что дирижер – это Санта, а музыканты – это эльфы. В концерте прозвучат композиции Штрауса, Чайковского, Леонтовича и др.

Фото: facebook НАОНІ

ФЕСТИВАЛЬ. Цитрусовое королевство

Когда и где: 21 декабря – 13 января, Певческое поле

Запах цитрусовых до сих пор предвещает приход нового года, хотя времена, когда они были настоящим деликатесом и частью новогоднего праздника, канули в лету. В Новый год цитрусовых должно быть много – очень много, так решили организаторы фестиваля на Певческом поле и из 120 тонн апельсинов и лимонов построили сказочные дома Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы, также цитрусовую елку. Здесь также открыт резиденция цитрусового Санты, работает новогодняя почта желаний и сувенирные лавки.

Фото: facebook фестиваля

ФЕСТИВАЛЬ. Всі свої: Самый большой маркет подарков в Киеве

Когда и где: 22 – 25 декабря, Десятинная, 12

Маркет для тех, кто откладывает подарки на последний день. Все пять этажей заполонят вещи, которые могут стать отличными подарками друзьям, родным, любимым, детям, старикам: посуда, текстиль, декор для дома, одежда, украшения, белье, книги и детские игрушки, косметика и парфюмы, аксессуары, конечно же, обязательно найдется что-то вкусное.

Фото: facebook Всі свої

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