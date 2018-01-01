Афиша 7 – 13 декабря: ONUKA, Эффект Ба, Кураж Базар и другие события, которые нельзя пропустить

Новогодние праздники стремительно приближаются. И даже если вас еще не зацепило Рождественское настроение – афиша поможет его поймать, удержать и передать по кругу.

На этой неделе HВ Style приглашает окунуться в музыкальные миры ONUKA, Сергея Бабкина и DakhaBrakha, стать свидетелем первого драматургического опыта Гарри Корогодского в спектакле Эффект Ба с участием Алексея Вертинского, посмотреть невероятные авторские куклы, прогуляться по замку ледяных скульптур на ВДНГ, стать свидетелем интервью Маши Ефросининой с Надей Дорофеевой и гульнуть на Рождественском Кураж Базаре.

АРТ. Salut Armen

Когда и где: до 18 декабря, Дом МК

Выставка-трибьют талантливому украинскому фотографу Армену Парсаданову, который был постоянным контрибутором украинского и американского журнала VOGUE, фотографировал для The Calvert Journal и Dazed, снимал арт-проекты вместе с украинским дизайнером и художником Машей Ревой, в том числе и для книги Симона Порта Жакмюса. Кроме того, Армен работал над собственным проектом Nutshell, главная идея которого – запечатлеть типажи украинской молодежи. В феврале 2018 года Армен Парсаданов умер. Выставка – желание друзей почтить его память.

Фото: facebook

АРТ. Замок ледяных скульптур

Когда и где: 8 декабря – 10 марта, ВДНГ

В субботу открывает двери настоящий замок, где будет холодно, но уютно в течение всей зимы. Гостей приглашают в замороженный мир сказок анимационной студии Animagrad – Украденная принцесса: Руслан и Людмила, Мавка: Лесная песня, Эскимоска и еще много других героев.

Фото: пресс-служба

АРТ. Кукольное чудо

Когда и где: 11 – 26 декабря, Музей истории Киева

Музей предлагает прогулку в удивительный мир авторской куклы – милой, красивой, но иногда пугающей своим поразительным сходством с людьми и животными. Свои творения представят восемь искусных авторов, участников многочисленных международных выставок.

Фото: facebook

ТЕАТР. Эффект БА

Когда и где: 12 и 13 декабря, Дворец спорта

Моноспектакль с Алексеем Вертинским в главной роли Эффект Ба – философская история, основанная на реальных событиях из жизни Гарика Корогодского. Это первый драматургический опыт этого яркого человека, коммерсанта, писателя, основателя благотворительного фонда Жизнелюб. Представьте себя пассажиром самолета. Вы возвращаетесь домой. Один. Или одна. Обычный рейс обычных авиалиний. Самолет взлетел. Набрал высоту. И тут пилот сообщил, что необходимо вернуться в аэропорт из-за технической неисправности лайнера. Самолет снизился и кружит над аэропортом до опустошения топливных баков. О чем вы подумаете в этот момент?

Фото: facebook

ТЕАТР. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Когда и где: 13 и 23 декабря в 19:00. Новая сцена Театра на Подоле

«Почему смелые, честные и откровенные люди становятся грабителями и убийцами?» Классический роман Мирного актуален и сегодня. Отличие от оригинального произведения в том, что актеры Театра на Подоле играют не сюжет, а его отражение в современном мире. В спектакле Малахова Чипка читает рэп, а Лушня и Матня играют рок. Известный украинский журналист Виталий Жежера написал для театра инсценизацию и сам играет в спектакле роль деда Уласа – на сцену выходит во второй раз спустя 40 лет, когда сыграл в преддипломной работе Виталия Малахова. «Есть воля или нет воли? Это, пожалуй, и есть одна из граней актуальности», – говорит автор.

Фото: Ира Маркони

МУЗЫКА. ONUKA

Когда и где: 7 декабря, Stereo Plaza

Это будет самый большой зал, который проект ONUKA собирал за всю историю существования. Здесь будет представлен новый альбом MOZAЇKA. Но это не просто альбом. Это интерактивный проект, в котором музыка, видео, фото и месседжи создают единое целое. ONUKA приглашает в путешествие по своему полному ярких красок миру.

Фото: facebook

МУЗЫКА. Сергей Бабкин

Когда и где: 11 декабря, Дворец Украина

Сергей Бабкин постарается согреть монументальный зал Дворца Украина своим теплом, любовью и искренностью песен из нового украиноязычного альбома Музасфера. Это будет первый сольный концерт Бабкина в этом зале.

Фото: facebook

МУЗЫКА. DakhaBrakha

Когда и где: 12 декабря

Самый популярный за рубежом украинский коллектив DakhaBrakha проехал с туром по всем главным городам Украины и снова возвращается с концертом в Киев. Видимо, огромный Дворце Украина так и не смог вместить в себя всех желающим. Для тех, кто не попал – повтор концертной программы на бис.

Фото: Юрий Стефанюк

ФЕСТИВАЛИ. Рождественский Кураж Базар

Когда и где: 8 – 9 декабря, ВДНГ

Уже пора покупать подарки и украшения на елку и новогодний декор, пить глинтвейн, есть до отвала оливье и лакомиться яблоками в карамели, писать записки Деду Морозу и загадывать желания Санта Клаусу. В воздухе уже витает Рождество. Цель рождественского Кураж Базара – собрать средства на покупку подарков детям, которые проводят День Святого Николая в отделении одной из трех самых «трудных» больниц: Институте Рака, Институте нейрохирургии и Институте сердечно-сосудистой хирургии.

Фото: Кураж Базар

ФЕСТИВАЛЬ. Charity Weekend: Publik Talk

Когда и где: 9 декабря, Конгресс-холл Mercury

Телеведущая Маша Ефросинина проведет публичное интервью с певицей Надей Дорофеевой. Это будет душевный и искренний разговор с человеком, который за короткое время настолько стремительно эволюционировал, достигнув просто блестящих результатов. Именно поэтому разговор может быть не только интересным, но и полезным. А все деньги от продажи билетов традиционно будут перечислены благотворительному фонду «Твоя Опора», который собирает на покупку инновационного рентген-аппарата.

Фото: instagram

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