Что посмотреть по ТВ на Новый год 2019: Олег Винник, Вечерний квартал и старые добрые фильмы

Если приближающийся Новый год вы планируете отмечать в кругу семьи за праздничным столом, вас может заинтересовать телепрограмма на 31 декабря 2019 года.

НВ Style собрал обзор праздничных передач и зажигательных концертов, которые для украинского телезрителя подготовили популярные каналы.

От традиционного новогоднего Вечернего квартала до ярких выступлений лучших украинских артистов, предлагаем узнать, что смотреть в новогоднюю ночь.

Новогодний Вечерний квартал и новые комедии на 1+1

Когда и где смотреть: 31 декабря в 20:00 на телеканале 1+1

В новогоднюю ночь на телеканале 1+1, уже по традиции, покажут специальный праздничный выпуск Вечернего квартала. Юмористы подготовили для телезрителей новое шоу, которое поможет встретить Новый год 2019 с хорошим настроением.

Кроме того, в период новогодних праздников телеканал 1+1 покажет новые украинские комедии - Скажене весілля с Потапом, Димой Монатиком и Олегом Винником в главных ролях, Свингеры с Дашей Астафьевой и Олей Поляковой, а также киноленту DZIDZIO перший раз, вышедшую на экраны в октябре 2018 года.

Фантастическая ночь на канале Украина

Когда и где смотреть: 31 декабря в 20:00 на телеканале Украина

Телеканал Украина подготовил для украинцев специальный праздничный концерт с лучшими звездами страны. Новогодний проект обещает удивить неожиданными звездными дуэтами и премьерами новых песен.

В съемках концерта приняли участие Олег Винник, Оля Полякова, София Ротару, Настя Каменских, MONATIK, Макс Барских, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, а также группы НеАнгелы, Антитіла и многие другие. Ведущими новогоднего концерта выступили Лилия Ребрик и Александр Скичко.

Телеверсия концерта Макса Барских на канале Украина

Когда и где смотреть: в новогоднюю ночь на телеканале Украина

Телеканал Украина также покажет телеверсию шоу Макса Барских под названием Семь, постановкой которого занимался Алан Бадоев.

По данным канала, концерт в поддержку нового студийного альбома артиста будет показан в новогоднюю ночь, однако все еще не известно, в котором часу украинские зрители смогут насладиться зрелищным шоу Барских.

Старые добрые фильмы на СТБ

Когда и где смотреть: 31 декабря в 18:00 на телеканале СТБ

Поклонники советских комедий смогут насладиться сразу несколькими старыми добрыми фильмами, которые в новогоднюю ночь покажет телеканал СТБ. По данным канала, 31 декабря в 18:00 стартует марафон всеми любимых комедий, который начнется с Бриллиантовой руки, продолжится Джентльменами удачи и завершиться комедией Иван Васильевич меняет профессию, с которой зрители телеканала встретят Новый год 2019.

Классный мюзикл на Новом канале

Когда и где смотреть: 31 декабря в 21:00 на Новом канале

Новый канал решил ограничиться показом популярных фильмов. Так, в 21:00 украинских телезрителей ждет фильм Красавица и чудовище, а с 23:00 начнется показ трех частей Классного мюзикла, который завершится в 3:00.

Премьерные серии Пса и Дизель шоу на ICTV

Когда и где смотреть: 31 декабря на ICTV

Телеканал ICTV подготовил для зрителей сюрприз - две премьерные серии детектива Пес, снятые специально к новогодним праздникам. Их покажут в вечернем эфире. Отметим, встреча с сыщиком Максом, его четырехлапым напарником по кличке Пес и другими героями сериала состоится 31 декабря после обеда, и завершится незадолго до Нового года.

Кроме того, в праздничный вечер зрителей ждет юмор от дизелей. Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Александр Бережок подарят новогоднее настроение в Дизель Шоу для всей семьи до и после полуночи.

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