День Святого Николая. Елка на Софиевской площади, Резиденция Деда Мороза и другие события для детей и взрослых 19 декабря

Сегодня 19 декабря. К вам в дом, наверняка, уже спешит Святой Николай, чтобы положить в носки, сапоги, под елку или под подушку подарочек для всех, кто в этом году вел себя хорошо.

Так хочется узнать, что же он принес, но надо набраться терпения и ждать ночи. HВ Style собрал список развлечений в Киеве 19 декабря. Они помогут скоротать время, провести его весело всей семьей и сохранить праздничное настроение в течение всего дня.

Открытие главной елки Украины

Софиевская площадь



До начала торжественной церемонии зажигания огней на главной елке страны, в Национальном заповеднике София Киевская в 16-00 стартует открытие новогодне-рождественской программы Зимняя сказка. На ней обязательно побывает Святой Николай и поможет зажечь новогоднюю елку, украшенную игрушками, выполненными в технике, которая появилась в XVIII cт. Уже ради этих елочных украшений стоит заглянуть в праздничные дни в заповедник. А вечером на площади выступит группа СКАЙ.

Фото: facebook Folk Ukraine

День Святого Николая

PinchukArtCenter

Елочные украшения, поздравительные открытки и пряники-мыколайчики – PinchukArtCenter приглашает весело провести время всей семьей, приняв участие с 16-00 до 20-00 в творческих воркшопах для детей и взрослых. Создание и украшение елочных украшений вместе с художником Егором Анцигиным, изготовление поздравительных открыток при помощи разных техник и материалов вместе с художником Анатолием Беловым, роспись пряников-мыколайчикив с художницей Алиной Якубенком, а на закуску – выступление ансамбля Alter Ratio с представлением Сказка Ганса Христиана Андерсена о девочке со спичками.

Фото: PinchukArtCenter

Зимова країна

ВДНГ

Зимова країна – это целый развлекательный комплекс, а для малышей целый сказочный мир. Здесь стоит посетить каждый уголок. Это и городская резиденция фабрики елочных украшений Клавдиева, экспозиция Ледниковый период, квест-павильон Дом интерактивных приключений, Замок ледяных фигур, тюбинговые горки, Резиденция Деда Мороза, Корпорация подарков, каток, а также новая волшебная новогодняя сказка от режиссеров-постановщикв Константина Томильченко и Александра Братковского Winterra. Легенда сказочной страны.

Фото facebook Зимова країна

Космическая миссия: В поисках магических стихий

Киевский планетарий

В этом новогоднем шоу сочетаются новейшие технологии и новогоднее представление – 3D-эффекты и сферическое изображение 360 градусов. Гостей приглашают побывать в космической лаборатории Вселенной, откуда космические пираты похитили магические диски стихий и теперь Земля в опасности – ей грозит абсолютное зло и всепоглощающая тьма. Главная задача магов и всех детей — вернуть Магические диски и спасти нашу Землю и всю Вселенную.

Семь добрых дел Святого Николая

Новый украинский театр

Святой Николай уже спешит с подарочками, но все ли детишки вели себя весь год хорошо и теперь получат подарочек? На этом представлении-игре маленьким зрителя, чтобы получить желанный подарок, вместе с героями сказки придется выполнить семь добрый дел.

Магические приключения в стране Фонтанов

ДК КПИ

Это грандиозное сказочно-новогоднее шоу, которое взрослые сделали с любовью к детям и самыми лучшими воспоминаниями о детстве. На одной сцене соберутся танцоры, акробаты, гимнасты, цирковые артисты, само представление будет сопровождать шоу танцующих фонтанов с музыкально-световым сопровождением и экраном 2D. Это история о черством мальчике и кукле наследника Тутти, о храбром канатоходце Тибуле и добром докторе Гаспаре. Яркое шоу перенесет зрителей в мир захватывающих приключений – во дворец фонтанов Трех Толстяков.

Приключения S Николая

Кинотеатры Киева

Украинская сказка от режиссера телефильма Вечера на хуторе близ Диканьки Семена Горова. Семья второклассника Артема решает переехать в Карпаты. Тут же их пытается ограбить один злодей, переодевшийся в костюм святого Николая. Артему, его старшей сестре и местным школьникам придется на некоторое время стать взрослыми, обезвредить вора и спасти настоящего Николая. Все это на фоне красивейшей природы зимних Карпат. В главных ролях: Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Максим Лучак и другие.

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