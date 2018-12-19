Где отпраздновать Новый год в Киеве. Тина Кароль, Зимова країна, Главная елка страны и другие события 31 декабря

Как встретишь Новый год, так его и проведешь – гласит народная мудрость. Или как проведешь год… так и встретишь Новый.

Предлагаем Вам в понедельник, 31 декабря, не проводить день и вечер на кухне и в других хлопотах, а отдаться на волю восхитительному предпраздничному настроению. НВ STYLE собрал самые интересные концерты, фестивали и спектакли, чтобы последний день 2018 года был наполнен смехом, радостью, улыбками, музыкой, танцами и хорошим настроением. Хорошего вам праздника! С Новым годом!

ФЕСТИВАЛЬ. Новый год на Софийской площади

В тесноте, да не в обиде, за то под главной елкой страны. 31 декабря здесь будет весело и многолюдно, поэтому если не хочется сидеть дома, то выбирайте Софийскую площадь и теплый круг незнакомых людей – новые знакомства, холодное шампанское из соседской бутылки, конфета из чужого, но дружественно настроенного кармана гарантированы. Тема нынешнего Нового года – Страна северного сияния. Гостей ждет полярный экспресс, магический туннель, сказочная аллея чудес, праздничная ярмарка, фуд-корт и каждый день концерты.

Фото: facebook Folk Ukraine

ФЕСТИВАЛЬ. Новый год на Подоле

Елка на Контрактовой площади в этом году украшена особенными украшениями – все они выполнены в стиле рисунков Марии Примаченко. Здесь установили снежную горку, открыли резиденцию Святого Николая, парк иллюминация, построили фантастический арт-объекты, манит подарками ярмарка, а запахами – фудкорт. И конечно же, на сцене гостей каждый день ждут концерты.

Фото: facebook Folk Ukraine

ФЕСТИВАЛЬ. Зимова країна: Новогодняя ночь

ВДНГ

В эту Новогоднюю ночь Зимова країна на ВДНГ будет гулять во всю. Будут открыты каток, горки, Баварский двор, уличные фудкорты, аттракционы и, конечно же, сцена. Праздник начнется в 22-00 с новогодней программы, веселых розыгрышей и конкурсов. Ее сменит задорная группа Клей Угрюмого, концерт которой прервется лишь на поздравительную речь президента (святое!) и шампанское в полночь – под звон бокалов начнется лазерное новогодней шоу и снова Клей Угрюмого. А потанцевать? А потанцевать до трех утра можно будет вместе с Dj Francheska.

Фото: пресс-служба Зимова країна

ФЕСТИВАЛЬ. HAPPY//NEW

Выставка Samskara, Львовская площадь, 8а

Это можно сказать будет танцевальная новогодняя вечеринка вполне в духе фестиваля Burning Man, тем более что некоторые диджеи из лайн-апа там были и выступали. Burning Man. Двумя танцполами заведуют Влад Фисун и Анатолий Тапольский, музыка звучит с 10 вечера и до рассвета. Локация необычная: Samskara, выставка американского мультимедийного артиста Андроида Джонса, которая также выставлялась на Burning Man. Более 70 авторских работ, кинотеатр 360, интерактивные инсталляции, а также два бара, ориентальный фудкорт с чилл-аут зоной и тайная комната.

Фото: Samskara

КОНЦЕРТ. Главная Новогодняя ночь страны

Stereo Plaza

Масштабный праздник в огромном зале, где можно как потанцевать, так и отдохнуть в лаунж-зоне. Шутить и поздравлять с новым годом будут актеры студии Квартал 95: Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Корявченков, Мика Фаталов, Юрий Крапов и новое юмористическое шоу Женский квартал. Королевами вечера станут Наталья Могилевская и группа НеАнгелы. Свои самые яркие песни исполнит шансонье Гарик Кричевский. Зарядят позитивом на целый год ведущие вечера Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Елена Кравец и Евгений Кошевой.

Фото: facebook НеАнгелы

КОНЦЕРТ. Новогодний Штраус Концерт

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко

Музыка Иоганна Штрасуа мгновенно окутает вас новогодним настроением и подарит ощущение праздника, даже если по какой-то причине праздничное настроение обходит вас стороной. Знаменитые вальсы Штрауса прозвучат в исполнении Национального президентского оркестра.

Фото: unsplash / Kael Bloom

КОНЦЕРТ. Тина Кароль

Дворец Украина

Тина Кароль дарит поклонникам своего творчества войти в Новый год с особенным настроением, переполненными эмоциями, немного влюбленными и с верой в чудеса. В программе и любимые хиты, и Рождественские колядки в современном исполнении.

Кадр из концерта Тины Кароль Рождественская история

КОНЦЕРТ. Рождественские песни в стиле джаз

Дом архитектора

Рождественские песни, исполненные в стиле джаз, также погрузят гостей в волшебную атмосферу новогодних праздников.

Фото: Unsplash / Dayne Topkin

КОНЦЕРТ. НАОНИ: За пять часов до Нового года

Международный центр культуры и искусств

За пять часов до Нового года стоит остановиться и сосредоточиться на себе, мыслях и желания, которые вы соберетесь загадывать в последние минуты старого года. В этом вам поможет музыка. Знаменитый НАОНИ под управлением Виктора Гуцала приглашает на Новогодний концерт. Традиция таких концертов была заложена австрийским дирижером и импресарио Клеменсом Краусом в 1939 году и пришлась по вкусу всему миру. Это будет настоящий коктейль из самых ярких композиций Штрауса, Чайковского, Леонтовича, мировые новогодние и рождественские хиты.

Фото: facebook НАОНІ

КОНЦЕРТ. Брати Гадюкіни

Docker Pub

В Новом году будет «Всьо чотко», если встретить его с задорными, разбойными и легендарными Братами Гадюкиными. Будет горячо от их самых горячих хитов.

Фото: facebook Брати Гадюкіни

КОНЦЕРТ. SPACE PARTY

Клуб Atlas

Неоновые огни, лазерное шоу, инопланетные существа - на одну ночь клуб превратиться в космический корабль, где будет бушевать Космическая вечеринка. Клуб будет разбит на три разноформатных танцпола. Гостей ждут диджей-сеты, выступления YUKO, LATEXFAUNA и FONTALIZA, а также простые «земные радости»: шампанское, оливье, серпантин и новогодняя елка.

Фото: пресс-служба Atlas

ТЕАТР. Новогодняя ночь в театре

Театр Актер

Заядлых театралов, а также всех, кто думает, как бы нестандартно встретить Новый годы, театр Актер приглашает в ночной театр. Для начала гостях покажут спектакль Семь рассерженных джентльменов. Это антифеминистическая комедия, в которой перед самой свадьбой исчезает невеста и жених вместе с гостями отправляется на поиски справедливости. Семь брутальных чуваков, сигары, костюмы, виски, пистолет, отборные ругательства, драка, заложник и откровенные разговоры о сексе. В антракте в гости заглянет Дед Мороз и угостит шампанским. А за 15 минут до Нового года бокалы будут снова полны шампанским.

Кадр из спектакля Семь рассерженных джентльменов. Фото: Настя Теликова, facebook Театр Актер

ТЕАТР. Приятная неожиданность

Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Украины

Замечательная комедия с Алексеем Вертинским и Артемом Емцовым в главных ролях. Молодой перспективный парень случайно сбивает на дороге пожилого одинокого еврея. По решению суда ему придется досматривать старика. Когда встречаются два еврея, даже если между ними возрастная пропасть в пол столетия – мудрости, искрометного юмора и неожиданных поворотов сюжета не избежать.

Кадр из спектакля Приятная неожиданность. Фото: facebook Театра Актер

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