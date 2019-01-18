Крещение 2019: когда святить воду и купаться в проруби

Ежегодно 19 января православные христиане и греко-католики отмечают Крещение Господне.

Этот религиозный праздник является третьим и заключительным в рождественско-новогоднем цикле. В Украине Крещение имеет свои обычаи и традиции. НВ Style рассказывает об истории праздника, а также о том, что нужно и что нельзя делать на Крещение.

Праздник Крещения был установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно Евангелию, тридцатилетний Иисус пришел из Назарета, и Иоанн Креститель его окрестил. Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса, появился Дух Божий и голос произнес слова: «Ты Сын Мой возлюбленный, в тебе мое благословение».

Как и Рождество, и Старый Новый год, Крещение Господне начинают праздновать накануне вечером, а именно – 18 января. В этот вечер люди проводят Крещенский сочельник, который также называют голодным святвечером.

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Что можно делать на Крещение

В этот день готовят последнюю кутью рождественских святок. Голодной или Бедной ее называют потому, что пока люди не освятят воду, они соблюдают строгий пост и почти не едят. Помимо постной кутьи, у украинцев принято готовить такие блюда на Крещение: узвар, постные пироги и пампушки, вареники, голубцы, постный борщ и рыбные блюда.

Праздник Крещения, или Богоявления считается днем, когда во всех водоемах вода обретает целебные свойства. Поэтому на Крещение принято святить воду и окунаться в проруби.

Люди, которые планируют купание на Крещение, по традиции заранее идут к реке или другому водоему и прорубывают лед. Как правило, в форме креста. После того, как священник освящает воду, читая над ней молитвы, люди набирают и пьют ее, совершают купания. Считается, что тот, кто искупается на Крещение, защитит себя от всех недугов и очистит душу.

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Когда и во сколько святят воду на Крещение

Святить воду на Крещение можно не только у реки, но и в церкви. Традиционно люди ходят в церковь утром 19 января и набирают воду из церковного колодца. Чтобы быть красивыми и румяными, женщины обязательно умывались святой водой. Чтобы несчастья обходили семью стороной, иорданской водой сбрызгивают дом.

Что нельзя делать на Крещение 19 января

Что нельзя делать на Крещение, так это работать. Этот день должен быть посвящен очищению души от всех грехов. В этот день нельзя ругаться, сплетничать, клеветать и жаловаться. Также на Крещение нельзя устраивать бурные застолья и пышные гуляния, крещенский пост считается очень строгим. На Крещение нельзя гадать – так вы можете перегадать свою судьбу к худшему.

Бытует поверье, что, если к утру 19 января загадать все самые сокровенные желания, они обязательно сбудутся. После Крещения в Украине, как правило, ослабевают морозы: испокон веков украинцы говорили: «Тріщи, не тріщи, а вже минули Водохрещі!».

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