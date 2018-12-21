На каникулах. Куда пойти с детьми в Киеве с 22 декабря по 13 января

Наступает самое любимое детьми время – новогодние каникулы. Летние, без сомнения, хороши, но летом не дарят столько подарков, сколько зимой.

Зимние каникулы – это сплошной праздник: елка, добрый дедушка Мороз, щедрый Санта Клаус и полные карманы конфет и возможность наколядовать еще больше в канун Рождества. НВ STYLE собрал самые интересные развлечения для всей семьи: спектакли, новогодние елки, концерты, интерактивные игры, шоу, представления и встречи, которые оставят в памяти у детей самые светлые и волшебные воспоминания.

С Новым годом! Веселого Рождества! Увлекательных каникул!

Зимова країна

Когда и где: до марта, ВДНГ

Четвертый год подряд на ВДНГ открывается сказочная страна – Зимняя. Сюда можно прийти всегда, и взрослый и малыш здесь найдет развлечение по душе и на все случаи жизни.

Резиденция деда Мороза: Волшебная интерактивная шоу-сказка, которая позволит малышу побывать в гостях у деда Мороза, подружиться с его помощниками-эльфами, которые заняты приготовлениями подарков, и написать письмо.

Фото: Dontstop Agency

Замок ледяных скульптур: увлекательное путешествие в мир мультфильмов. Малыши встретяться с застывшими во льду Мавкой и Лукашем, Котожабиком Квусем, Водяным, Лесовиком, Эскимоской и ее друзьями, Русланом и Милой, Хомяком Винницким и еще множеством сказочных существ из мира студии Animagrad.

Фото: Dontstop Agency

Ледниковый период: выставка перенесет гостей на 10 тыс. лет назад и познакомит с 18 большими животными из разных уголков мира, которые тогда населяли планету. Модели созданы в соответствии с современными научными знаниями.

Фото: Dontstop Agency

Каток: каток на свежем воздухе под открытым небом в сиянии тысячи огней – это ли не самое романтичное место. Коньки можно взять тут же на прокат, или кататься в своих.

Фото: Dontstop Agency

Winterra. Легенда сказочного края. Это зимнее 3D-шоу от постановщиков сказок Вартові Мрій и Дім Таємничих Пригод. В основе сюжета захватывающая история о приключениях мальчика, который поссорился с младшим братом и выгнал его из дому на холод. Малыш попадает в сказочное ледяное королевство Winterra к злому Морозу. Старший брат отправляется ему на помощь.

Фото: Secret Service

А также, тюбинговые горки, праздничная ярмарка подарков, фабрика елочных игрушек, киевский театр марионеток, тропическая ферма Планета бабочек, Центр семейных развлечений Teleport 360, где показывают спектакли и фильмы, Квестмания с квестами,контактный зоопарк Animal Park, Страна роботов, галерея 3D-картин Трик Арт, веревочный парк, фудкорты и еще много других развлечений.

Главная цирковая елка: Капли живой воды

Когда и где: 21 декабря – 13 января

Новогодняя цирковая программа Капли живой воды – это сочетание сказки и современных технологий. Арена вспыхнет в лучах волшебных капель и прямо на ваших глазах произойдёт новогоднее чудо: выступят гимнасты, акробаты и дрессировщики.

Фото: фрагмент афиши

Новогоднее шоу Космическая миссия

Когда и где: 21 декабря – 7 января, Киевский Планетарий

В этом новогоднем шоу сочетаются новейшие технологии и новогоднее представление – 3D-эффекты и сферическое изображение 360 градусов. Гостей приглашают побывать в космической лаборатории Вселенной, откуда космические пираты похитили магические диски стихий и теперь Земля в опасности – ей грозит абсолютное зло и всепоглощающая тьма. Главная задача магов и всех детей — вернуть Магические диски и спасти нашу Землю и всю Вселенную.

Фото: фрагмент афиши

Планета мыльных пузырей

Когда и где: 23 декабря – 23 января, Центральный дом офицеров ВСУ

Crazy Bubble Show – это целая уникальная планета, где живут светящиеся разноцветными огнями инопланетные человечки и летают огромнейшие мыльные пузыри. А невероятное лазерное шоу заставит малышей смотреть представление с открытыми ртами! Каждый желающий будет «проглочен» мыльным пузырем. Вы сможете сделать фото этого незабываемого момента для семейного альбома!

Фото: Вероника Клим

Фабрика Санты

Когда и где: 22 декабря – 5 января

Новогодний детский мюзикл, история которого начинается накануне Рождества на фабрике у Санты, который ищет работников, так как работы много. В помощники к нему берут только мальчиков. Этот факт не совсем устраивает девочку Рокси, которая тоже хочет делать подарки. Она тайком пробирается на фабрику и становится свидетельницей похищения. Рокси, Марку и детям в зале предстоит спасти Санту, иначе Рождество не наступит и подарков не будет. Автор музыки к мюзиклу – композитор Павел Табаков, победитель второго сезона телепроекта Голос країни.

Фото: фрагмент афиши

Академия проказников

Когда и где: 22 декабря – 6 января, Дворец Украина

Это традиционная главная детская елка Украины. В этом году ее темой стала школа, где учат проказничать и безобразничать. Ее ученики возвращаются домой на рождественские каникулы. Антипка – главный разбойник – хочет погасить Рождественскую елку. Его предстоит урезонить и перевоспитать. Детей ждут выступления артистов Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства: клоунада, воздушная гимнастика, фокусы, эквилибристика, пантомима, песни, танцы и удивительные спецэффекты.

Фото: фрагмент афиши

Новогодняя сказка 2019

Когда и где: 25 – 30 декабря, Fairmont Grand Hotel Kyiv

Ежегодная новогодняя елка в стиле luxury. Малышей и их родителей ждут в гости принц, Красавица и чудовище, куклы Лоло, археологи, пираты, Молния МакКвин, и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. А также огромные невероятные 4-метровые декорации, пять увлекательных мастер-классов для всей семьи и три новогодних шоу.

Фото: Вероника Клим

Снежная королева. Сказка с оркестром

Когда и где: 28 – 30 декабря, Национальная музыкальная академия им. П.И.Чайковского

Это литературно-музыкальный вечер, на котором Ольга Сумская прочитает сказку Ганса Христиана Андерсена. Озвучит сказку ансамбль Киевская Камерата произведениями Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и Курта Аттерберга.

Фото: фрагмент афиши

Снежная королева на льду

Когда и где: 28, 29 декабря, Дворец спорта

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Дмитренко и солистка балета Pennsylvania Ballet Оксана Маслова представляют свою версию сказки Андерсена – в исполнении театра на льду. В этот вечер зрители попадут в снежную сказку, где все будет настоящее: и зима на улицах маленького городка, и ледяной дворец Снежной Королевы, и льдинки, из которых Кай составлял слово «Вечность» и конечно — настоящая любовь, которая способна уничтожить любой лед. Спектакль пройдет в сопровождении Государственного симфонического оркестра Украины.

Фото: Дмитрий Путинцев

Шоу Холодное сердце

Когда и где: 29, 30 декабря, Международный центр культуры и искусств

Новогоднее представление для всей семьи Холодное сердце снова покажут в Киеве. История по одноименному мультфильму об Анне, которая отправляется на поиски сестры Эльзы в компании добряка Кристофа и его оленя и волшебного снеговика Олафа. Гостей ждут выступления акробатов, огненное шоу и шоу мыльных пузырей.

Фото: фрагмент афиши

Золушка и театр теней

Когда и где: 29 декабря – 6 января, Украинский дом

Театр теней TEULIS приглашает на волшебное представление – сказку о Золушке, рассказанную с помощь игры тени и света. В основе сюжета классическая история, дополненная неожиданными поворотами, например, создание платья для Золушки превратится в настоящий спектакль в спектакле, заставляющий с замиранием сердце следить за каждым движением феи-крестной.

Фото: пресс-служба Teulis

Снежная королева. Сила горячего сердца

Когда и где: 29 декабря – 7 января, Национальная музыкальная академия им. П.И.Чайковского

Это прочтение знаменитой сказки Андерсена может быть знаменито, потому что это мюзикл, созданный театром приключений и фантастики Каскадер при поддержке M&S Entertainment UG Germany. Маленькие гости мюзикла смогут активно участвовать в спасении мальчика Кая, а также увидят много захватывающих номеров, танцев и вокальных партий. Ну и конечно, не обойдется без всеми любимых героев: пары воронов, маленькой разбойницы, принца с принцессой и Северного Оленя.

Фото: фрагмент афиши

Алиса в стране чудес на льду

Когда и где: 2 – 4 января, Дворец спорта

Это премьера нового ледового шоу по мотивам сказки Льюиса Кэрролла с участием артистов цирка и театра фигурного катания. Зрители встретятся с девочкой Алисой, которая осуществила удивительное путешествие в Зазеркалье и встретилась там с черной и белой шахматной королевой, Безумным Шляпником, игральными картами, гусеницами и другими героями.

Фото: фрагмент афиши

Щелкунчик. Kyiv Modern Ballet

Когда и где: 12 – 13 января, Международный центр культуры и искусств

Балет Щелкунчик – один из неотъемлемых атрибутов Нового года и Рождества. Предлагаем Вам посмотреть версию знаменитого балета в исполнении театра Kyiv Modern Ballet и Раду Поклитару. Это не просто танец или представление – это философское размышление над вечными вопросами без единого слова. На создание балета Раду Поклитару вдохновила одна из известных сказок Э. Гофмана и вечная музыка Петра Чайковского.

Щелкунчик. Симфоническое шоу

Когда и где: 2 – 6 января, ВДНГ

Симфоническое шоу в исполнении Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Kyiv Fantastic Orchestra проиллюстрированное песочной анимацией в исполнении Светланы Тельбух, участницы шоу Україна має талант, America’s Got Talent, полуфиналистки Spain’s Got Talent.

Фото: facebook

Цитрусовое королевство

Когда и где: 21 декабря – 13 января, Певческое поле

Запах цитрусовых до сих пор предвещает приход нового года, хотя времена, когда они были настоящим деликатесом и частью новогоднего праздника, канули в Лету. В Новый год цитрусовых должно быть много – очень много, так решили организаторы фестиваля на Певческом поле и из 120 тонн апельсинов и лимонов построили сказочные дома Гарри Поттера, Рапунцель, Алладина, Робин Гуда, графа Дракулы, также цитрусовую елку. Здесь также открыт резиденция цитрусового Санты, работает новогодняя почта желаний и сувенирные лавки.

Фото: facebook

Лихтариус

Когда и где: 23 декабря – 13 января, Carribean Club

Музыкальный иллюзион для всей семьи Лихтариус расскажет о мальчике, который, вдруг оставшись без планшета, обратил, наконец, внимание, насколько прекрасен мир вокруг него, и что он интереснее, чем виртуальная реальность.

Фото: Agency pr A

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