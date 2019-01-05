Святвечер, колядки и колоритный вертеп. Традиции празднования Рождества в Украине

7 января весь православный мир будет отмечать праздник Рождества Христова. Рождество имеет богатую историю с уникальными традициями, обычаями и символами.

Рождество – один из главных христианских праздников, знаменующий рождение Иисуса Христа в Вифлееме. По христианским убеждениям, Иисус был послан Богом на землю для искупления грехов и спасения человечества. День его рождения поделил историю на «до» и «после»: с этого момента началось современное летоисчисление – «наша эра».

В день Рождения Сына Божьего весь мир славит своего спасителя: люди украшают свои дома праздничными елками, которые символизируют евангельское древо, зажигают свечи, ходят на церковные богослужения. В течение сотен лет берегут и почитают традиции Рождества и украинцы.

Традиции празднования Рождества в Украине

Традиционно Рождеству предшествует длительный сорокадневный рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Поскольку последний день перед постом припадает на день памяти святого апостола Филиппа, то сам пост принято называть Филипповкой (Пилиповкой).

Рождественский пост установлен для того, чтобы к Рождеству люди физически и духовно очистились покаянием, молитвами и воздержанием от еды, страстей, пороков, обид, зла и других грехов.

Накануне Рождества Христова 6 января украинский народ садиться за щедрый, но постный стол. Одна из главных традиций празднования Рождества – Святой Вечер. После наведения порядков в доме украинцы готовят двенадцать праздничных блюд в честь двенадцати апостолов.

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Главным и ритуальным рождественским блюдом является кутья, которая представляет собой пшеничную или ячменную кашу, смешанную с изюмом, маком медом и орехами. Также на столе обязательно должен стоять узвар.

Во время ужина за столом ни в коем случае нельзя ругаться, спорить и сквернословить. На Рождество все члены семьи должны быть дома, дети должны помогать старшим в предпраздничных приготовлениях. Завтракать и обедать 6 января не принято, легкий перекус позволен только детям.

Садиться за рождественский стол необходимо с появлением первой звезды. Святой Вечер начинается молитвой и зажжением рождественской свечи. В компании всей семьи, в том числе и младенцев, хозяин дома благословляет ужин.

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Важным рождественским обрядом на Святой вечер является оформление стола. Традиционно его застилают свежим сеном или соломой, сверху насыпают немного зерна и покрывают скатертью. По углам стола под скатерть кладут по зубчику чеснока, который будет оберегать семью от болезней и злых сил.

На почетном месте в доме должен стоять Дидух – ржаной, пшеничный или овсяный сноп, который символизирует урожай, благополучие, богатство, дух предков и оберег рода. Считается, что присутствие Дидуха в доме приносит хорошее настроение, уют и праздничную атмосферу.

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Утром 7 января люди радостно здороваются фразой «Христос родился!», а в ответ слышат – «Славим его!». В этот день принято ходить в церковь на праздничную молитву, а также ходить в гости к родственникам. В первый день Рождества заканчивается пост, и люди могут есть мясные и другие сытные блюда.

Важная и неизменная традиция на Рождество – это колядования. По улицам и домам колядники выходят, начиная либо со Святого Вечера, либо с первого дня Рождества. Часто они носят с собой большую звезду, закрепленную на палке и покрытую позолоченной бумагой. Такая звезда символизирует Вифлеемскую, ознаменовавшую рождение Иисуса Христа.

Заходя во двор или в дом, молодежь или детвора просят разрешения заколядовать, а когда хозяева соглашаются, колядники начинают петь поздравительные песни-колядки и разыгрывать шуточные сценки. Чаще всего в таких песнях воспеваются хозяин и хозяйка, звучат пожелания счастья, здоровья и достатка. По окончании пения, хозяева выносят колядникам сладости или деньги.

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Древним и уникальным рождественским обычаем в Украине было и остается хождение с вертепом. Вертеп – это передвижной миниатюрный кукольный театр, размещенный в коробе, в котором показывали целые спектакли на тему Рождества.

Стоит отметить, что традиции празднования Рождества в Украине не ограничиваются статичным вертепом с куклами. Широкую популярность в нашей стране завоевал и живой вертеп, в котором роли различных персонажей исполняют живые люди.

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Еще одной традицией празднования Рождества являются рождественские гадания. Испокон веков люди интересовались своим будущим и хотели заглянуть за его завесу. В период Святок, начиная со Святого Вечера и заканчивая Крещением Господним, наши предки гадали на свою судьбу.

Чтобы узнать о своем будущем, люди использовали воск, молоко, волосы, снег, украшения и другие атрибуты. Девушки, конечно же, гадали на суженного.

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Рождество Христово – это, в первую очередь, праздник добра, мира и милосердия. Несмотря на то, что Рождество – день семейный, очень важно в это время помогать больным, сиротам, вдовам, нищим, бродячим животным и всем тем, кто по разным причинам лишен праздничных радостей.