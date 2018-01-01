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«Богач-Бедняк» на ICTV: миллионер станет мишенью для бойцовских псов

Сегодня, 14:51 6
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Дмитрий Стрижов, в проекте «Богач-Бедняк» на ICTV

служба ICTV

6 декабря на ICTV возвращается реалити «Богач-Бедняк», которое проверяет миллионеров на стойкость, а украинцев на доброту. 

Герой премьерного выпуска – владелец одной из крупнейших в Украине охранных компаний «Шериф» Дмитрий Стрижов. На проекте он впервые испачкает свои руки тяжелым физическим трудом. И все ради того, чтобы доказать – добро всегда вознаграждается. 

Вместе со съемочной группой Дмитрий отправится в Ровно, где его будут ждать настоящие испытания. В первый день эксперимента он захочет провести ночь в дорогом отеле, но что-то помешает. На следующий день азартный богач предложит бой на деньги – и чуть не проиграет все, что имел. 
– Самое трудное для меня было просить помощь у других. Я привык все свои вопросы решать самостоятельно. А самое ценное в этом проекте то, что он меня убедил - добро есть. Не стесняйтесь обращаться за помощью к людям. Большинство из них – хорошие и искренние, – поделился Дмитрий после окончания съемок. 

Хватит ли смелости миллионеру пройти проверку пастями бойцовских псов, как ему подчинятся молоток и гвозди, и почему, заработав 500 гривен, Дмитрий останется ночевать на улице –  узнаем 6 декабря в 20:20 на телеканале ICTV! 
Напомним, «Богач-Бедняк» – это реалити собственного производства ICTV. По его правилам, ровно на двое суток богачи останутся без денег, гаджетов, охраны, помощников, дорогого автомобиля и отправятся в незнакомый город. Задача участников - выжить, найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

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