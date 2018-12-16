День святого Николая. История одного из самых знаменитых святых и традиции праздника

Украинцы готовятся к празднованию одного из самых ожидаемых семейных праздников в году – Дню святого Николая, который вызывает прочные ассоциации с подарками и чудесами.

Традиционно зимние праздники начинаются с Дня святого Николая. В Украине именно в этот день состоится открытие главной елки страны, которая будет установлена на Софийской площади в Киеве.

Кроме того, накануне празднования в украинской столице откроется новогодне-рождественская ярмарка, которая будет проходить в течение месяца между колокольнями Михайловского собора и Софии Киевской.

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День святого Николая: когда отмечают в Украине

День святителя Николая или день памяти святого Николая Чудотворца ежегодно отмечается украинцами 19 декабря – в дату его смерти.

Запад, в свою очередь, День святого Николая уже отметил, ведь по юлианскому календарю датой его смерти считается 6 декабря. Именно в этот день католики почитают святого.

День святого Николая: история одного из самых знаменитых святых

По легенде, в ночь с 18 на 19 декабря Николай посещает дома детей и прячет под их подушками подарки. Традиция радовать детей подарками сохранилась до сегодняшних дней, а сам праздник стал днем проявления щедрости, милосердия и любви к окружающим людям – всех тех качеств, которыми обладал сам Николай.

По историческим данным, Николай был епископом византийского города Мира. В православии он является одним из самых почитаемых святых, которого считают, прежде всего, покровителем детей и чудотворцем. Также, согласно верованиям, Николай опекает путешественников, моряков, нищих, сирот и всех тех, кто оказался в затруднительном положении.

Благодаря многочисленным легендам о его жизни и добрых деяниях, Николай стал прообразом Санта-Клауса и Деда Мороза, и других новогодних фольклорных персонажей.

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День святого Николая: как празднуют

В День святого Николая принято ходить в церковь, а также дарить подарки. Помимо подарков детям, в разных странах мира существует традиция в этот день исполнить чье-то желание – например, оказать денежную или любую другую помощь нуждающимся.

В разных странах мира существуют свои традиции празднования Дня святого Николая. Так, по католической традиции детские подарки принято прятать в носок у камина или изголовья кровати. В свою очередь, в Германии, Австрии и Швейцарии подарки кладут в обувь, которую накануне праздника выставляют на порог дома, где живут дети.

В Албании в День святого Николая празднование не ограничивается походом в церковь и подарками детям. Здесь принято устраивать пышный ужин, главным блюдом которого является жареный ягненок.

А в Италии подарки получают не только дети, но и молодые невесты. Традиция, согласно которой девушек одаривают подарками в течение дня, получила название Rito delle nubili – брачный обряд.

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