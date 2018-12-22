Самые красивые. Киевская новогодняя елка вошла в список лучших в Европе

В преддверии новогодних и рождественских праздников сайт изучил новогодние елки в различных уголках Европы, и назвал 16 самых красивых символов гуляний.
«Открытия рождественских елок ждут в главных европейских городах. Они символизируют рождественские праздники вместе с ярмарками, глинтвейном, выпечкой...Каждый – и молодой, и старый - гордится рождественской елкой в своем городе», - пишут составители списка.
Лучшие новогодние елки Европы в 2018 по мнению European Best Destinations:
1. Киев
«Столица Украины - идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. В Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. …Это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд»
Фото: kyivcity.gov.ua
2. Вильнюс
«Рождественская елка Вильнюса потрясающая! Потрясающая конструкция, покрытая 70000 лампочек и 900 рождественскими игрушками, настолько яркая, что ее легко увидеть с самолета, который приземляется в аэропорту Вильнюса. Традиционно рождественская елка Вильнюса состоит из металлического каркаса, покрытого украшениями и еловыми ветвями»
Фото: A. Aleksandravicius
3. Рим
«Многие люди сомневаются, что Рим - идеальное место для Рождества, но его улицы полны священников, епископов, архиепископов ... город выглядит как живой вертеп! Прогуляйтесь по рождественской ярмарке на Пьяцца Навона и по самым красивым местам Рима в чарующей атмосфере»
Фото: Matteo Gabrieli
4. Прага
«Прага романтична и очень привлекательна во время сезона Адвента. Приходите и насладитесь концертами под открытым небом, рождественским рынком в Праге и сфотографируйтесь перед великолепной рождественской елкой в непосредственной близости от собора»
Фото: Jan Jironc
5. Страсбург
«Открытие рождественской елки в Страсбурге, безусловно, является одним из самых важных событий года и знаменует собой запуск рождественской ярмарки. Это одна из самых больших рождественских елок в Европе и одна из самых красивых»
Фото: Leonid Andronov
6. Вена
«Все больше и больше посетителей приезжают и открывают Вену на Рождество каждый год. В Вене есть несколько рождественских базаров: десятки их повсюду на улицах с их сверкающими огнями; но нам особенно нравится ее гигантская рождественская елка»
Фото: Ventura
7. Будапешт
«Если вы ищете аутентичное место, где вы все еще можете почувствовать дух Рождества, забудьте о Лондоне и Париже, и откройте для себя Будапешт на Рождество. Великолепная новогодняя елка перед зданием венгерского парламента является идеальной отправной точкой для прогулок по Будапешту и восхищения красотой декораций и подсветкой венгерской столицы»
Фото: Dmitry Pistrov
8. Иннсбрук
«Рождественская ярмарка в Инсбруке под названием Рождественская ярмарка Альтштадт - одна из самых романтичных рождественских ярмарок в Европе. Это рай для самых маленьких и взрослых, которые собираются посреди Innbruck Marktplatz, вокруг великолепной елки на главной площади Инсбрука»
Фото: LianeM
9. Брюссель
«В Брюсселе - один из самых красивых рождественских рынков в Европе. Елка расположена в одном из самых красивых мест город - Гран-Плас»
Фото: ANADMAN BVBA
10. Франкфурт
«Традиция рождественских ярмарок родилась в Германии. Приходите и откройте для себя традиционную рождественскую елку во Франкфурте на площади Ремерберг в историческом центре Франкфурта»
Фото: S.Borisov
11. Кельн
Фото: Mapics
12. Таллин
Фото: Aleksandr Stennikov
13. Варшава
Фото: Artur Bogacki
14. Брашов
Фото: Emi Cristea
15. Стокгольм
Фото: Oleksiy Mark
16. Париж
Фото: Paris info
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