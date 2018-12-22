Самые красивые. Киевская новогодняя елка вошла в список лучших в Европе

В преддверии новогодних и рождественских праздников сайт изучил новогодние елки в различных уголках Европы, и назвал 16 самых красивых символов гуляний.

«Открытия рождественских елок ждут в главных европейских городах. Они символизируют рождественские праздники вместе с ярмарками, глинтвейном, выпечкой...Каждый – и молодой, и старый - гордится рождественской елкой в своем городе», - пишут составители списка.

Лучшие новогодние елки Европы в 2018 по мнению European Best Destinations:

1. Киев

«Столица Украины - идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. В Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. …Это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд»

Фото: kyivcity.gov.ua

2. Вильнюс

«Рождественская елка Вильнюса потрясающая! Потрясающая конструкция, покрытая 70000 лампочек и 900 рождественскими игрушками, настолько яркая, что ее легко увидеть с самолета, который приземляется в аэропорту Вильнюса. Традиционно рождественская елка Вильнюса состоит из металлического каркаса, покрытого украшениями и еловыми ветвями»

Фото: A. Aleksandravicius

3. Рим

«Многие люди сомневаются, что Рим - идеальное место для Рождества, но его улицы полны священников, епископов, архиепископов ... город выглядит как живой вертеп! Прогуляйтесь по рождественской ярмарке на Пьяцца Навона и по самым красивым местам Рима в чарующей атмосфере»

Фото: Matteo Gabrieli

4. Прага

«Прага романтична и очень привлекательна во время сезона Адвента. Приходите и насладитесь концертами под открытым небом, рождественским рынком в Праге и сфотографируйтесь перед великолепной рождественской елкой в непосредственной близости от собора»

Фото: Jan Jironc

5. Страсбург

«Открытие рождественской елки в Страсбурге, безусловно, является одним из самых важных событий года и знаменует собой запуск рождественской ярмарки. Это одна из самых больших рождественских елок в Европе и одна из самых красивых»

Фото: Leonid Andronov

6. Вена

«Все больше и больше посетителей приезжают и открывают Вену на Рождество каждый год. В Вене есть несколько рождественских базаров: десятки их повсюду на улицах с их сверкающими огнями; но нам особенно нравится ее гигантская рождественская елка»

Фото: Ventura

7. Будапешт

«Если вы ищете аутентичное место, где вы все еще можете почувствовать дух Рождества, забудьте о Лондоне и Париже, и откройте для себя Будапешт на Рождество. Великолепная новогодняя елка перед зданием венгерского парламента является идеальной отправной точкой для прогулок по Будапешту и восхищения красотой декораций и подсветкой венгерской столицы»

Фото: Dmitry Pistrov

8. Иннсбрук

«Рождественская ярмарка в Инсбруке под названием Рождественская ярмарка Альтштадт - одна из самых романтичных рождественских ярмарок в Европе. Это рай для самых маленьких и взрослых, которые собираются посреди Innbruck Marktplatz, вокруг великолепной елки на главной площади Инсбрука»

Фото: LianeM

9. Брюссель

«В Брюсселе - один из самых красивых рождественских рынков в Европе. Елка расположена в одном из самых красивых мест город - Гран-Плас»

Фото: ANADMAN BVBA

10. Франкфурт

«Традиция рождественских ярмарок родилась в Германии. Приходите и откройте для себя традиционную рождественскую елку во Франкфурте на площади Ремерберг в историческом центре Франкфурта»

Фото: S.Borisov

11. Кельн

Фото: Mapics

12. Таллин

Фото: Aleksandr Stennikov

13. Варшава

Фото: Artur Bogacki

14. Брашов

Фото: Emi Cristea

15. Стокгольм

Фото: Oleksiy Mark

16. Париж

Фото: Paris info

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram