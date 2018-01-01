ICTV покажет эксклюзивный спецпроект о Марине Поплавской

7 декабря телеканал ICTV покажет эксклюзивный спецпроект о звезде «Дизель Шоу» Марине Поплавской. Фильм «Королева юмора» раскроет неизвестные грани популярной юмористки, о которых ее поклонники даже не догадывались.

Она смешила и вдохновляла, спешила жить и убежать от смерти, но, к сожалению, не смогла. Ради кого жила и творила Марина – в спецпроекте ICTV, посвященном памяти актрисы, которую любили миллионы.

В фильме «Королева юмора» зрители увидят нигде ранее неопубликованное эксклюзивное видео и услышат откровенные признания о Марине Поплавской от ее близких, друзей и коллег. Их воспоминания откроют все, что было скрыто за образом жизнерадостной юмористки.

«Это кино о невероятно талантливом человеке, который пришел к успеху, снискал любовь миллионов, но путь к этому признанию не был устлан розами, – делится один из создателей фильма Сергей Смальчук. – Зритель ее видел такой большой, уверенной в себе женщиной. А на самом деле за этим скрывалась часто очень неуверенная в себе маленькая девочка, со своими комплексами, страданиями, болью... Человек, который, казалось, имела или мог иметь все, а на самом деле искал элементарного женского счастья – семью, дом, наполненный детским смехом, в котором бы ее кто-то ждал... На сцене она могла одним словом рассмешить заполненный до основания зал, а за кулисами – нередко плакала. Марина в кадре и за кадром – это далеко не всегда один и тот же человек. И наш фильм – именно об этом: о Великой Актрисе, которой восхищались и которую любили, но одновременно которую по-настоящему мало кто знал».

Цель создателей спецпроекта – раскрыть личность звезды под совершенно другим углом – обычной женщины, которая стремилась к элементарному человеческому счастью.

«Все знают Марину как суперяркий типаж. Но я надеюсь, что фильм выйдет в первую очередь о женщине с внутренним светом. Которая очень часто чувствовала себя одинокой. И о том, как она пыталась стать счастливой. Не ради себя. А для того, чтобы каждая женщина в зрительном зале поверила в то, что счастье возможно – независимо от того, сколько ей лет и какой бы размер одежды она не носила», – рассказывает Инесса Соболева, продюсер проекта.

Неизвестное о самой известной: откровенные признания, личные архивы и самые эксклюзивные кадры – в спецпроекте «Королева юмора». Звезда, какой ее никто не знал – смотрите премьеру спецпроекта о Марине Поплавской в ​​пятницу, 7 декабря в 22:50 на телеканале ICTV.