Китайский Новый год 2019: дата и традиции празднования

Если в западном мире Новый год отгремел еще 1 января, то во многих азиатских странах все только начинается. Китайский новый год празднуют 15 дней, и в 2019 году его начало приходится на 5 февраля.

Встреча Нового года – одно из самых важных событий для китайской культуры. В отличие от большинства стран мира, в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Южной Корее и в китайских кварталах других стран Новый год является плавающим, и рассчитывают его по лунному календарю.

Традиционно новогодние торжества начинаются в первый день первого лунного месяца и длятся 15 дней (в этом году – с 5 по 19 февраля). Отметим, что раньше китайцы праздновали Новый год целый месяц, так что две недели праздника – это совсем немного. По случаю Нового года в Китае предусмотрено семь дней официальных выходных (в этом году – с 5 по 11 февраля).

История праздника

История Китайского Нового года насчитывает более 4000 лет. Изначально празднование символизировало борьбу китайских тружеников со злыми силами Ниян. Когда наступала зима, на китайские деревни нападало зло, отчего деревья скидывали листья, а земля становилась бесплодной. Древние китайцы верили, что если на пороге дома оставить немного еды, то злые духи насытятся, станут добрее и не будут обижать людей и природу.

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Также существует легенда, что однажды один из злых духов не тронул ребенка, одетого в красное. Поэтому красный цвет считается цветом защиты и борьбы со злыми силами. Во время празднования Нового года китайцы стараются и сами наряжаться в красную одежду, и украшать этим цветом дома. Кроме того, каждый год в период праздников китайцы пускают хлопушки и фейерверки. Люди верят, что громкие звуки тоже отпугивают зло.

В начале XX века встреча Нового года в китайской культуре стала символизировать не столько борьбу со злом, сколько начало весны: прилив новой энергии, пробуждение от зимнего сна. Китайский Новый год стали Праздником Весны – Чуньцзе. Народные приметы гласят, что раньше наступает Чуньцзе, тем теплее будет предстоящий год.

Китайский Новый год 2019: подготовка к празднованию

Готовиться к Новому году Желтой земляной свиньи, или к Чуньцзе, китайцы начинают заранее. На 23-й день последнего лунного месяца люди проводят генеральную уборку. При этом, очищать необходимо не только дом, но и мысли: важно избавиться от всех тягот и плохих воспоминаний, накопившихся за год.

Также в преддверии Нового года важно задобрить божество семейного очага – Цзяован. Считается, что накануне Нового года Цзяован улетает на небо и докладывает Небесному Императору о плохих и хороших делах членов семьи. Чтобы "подлизаться" к божеству и попросить его передать Богу только хорошие сведения, хозяева дома ставят перед фигуркой Цзяована сладости и другие лакомства.

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За несколько дней до Праздника Весны люди украшают окна домов традиционными узорами, бумажными фигурками и гирляндами ярких цветов. Преимущественно, конечно, красного. За считанные часы до Нового года китайцы посещают церкви и молятся о счастье в наступающем году.

Когда люди полностью готовы к встрече нового года, они садятся за праздничный стол и ужинают в кругу семьи. Как правило, на столе стоят пельмени цзяоцзы, рыба, большой торт, пирожные, конфеты, засахаренные фрукты и многое другое. В день Нового года на улицах проводят различные театрализованные представления, танцы и спортивные соревнования.

Китайский Новый год: празднование по дням

День 1-й. В этот день китайцы собираются за праздничным ужином, пускают фейерверки и устраивают шумные гуляния. Всей семьей люди сжигают бамбуковые палочки. Считается, что это принесет счастье и удачу в новом году. Также в этот день принято ходить на кладбище, дабы почтить память своих родственников.

День 2-й. Второй день Китайского Нового года посвящен молитвам за счастье и здоровье близких, долголетие пожилых родственников, за процветание своей семьи в новом году. Детям в этот день дарят красные конверты с деньгами.

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День 3-й и 4-й. В эти дни китайцы ходят в гости к друзьям, а крупные компании уже запускают свою работу. Празднование потихоньку затихает.

День 5-й и 6-й. Теперь к работе возвращается и мелкий бизнес. Но люди выходят на работу не так, как обычно, а обязательно пускают праздничные салюты. Кроме того, утро каждого китайца в эти дни начинается с пельменей цзяоцзы.

День 7-й. Как и на второй день празднования, на 7-й день принято обращаться к Богу и просить о том, что нужно. Чтобы привлечь богатство в новом году, люди готовят специальный салат из сырой рыбы под названием "юшенг".

8-10-й дни. Официальные выходные уже закончились, и все ходят на работу. Но по вечерам китайцы устраивают небольшие праздничные ужины, где на стол обязательно подают своеобразный колобок юаньсяо. За столом молятся. Также люди отправляются в храм, чтобы зажечь особые курительные свечи.

День 11-й. День зятя. В это время тесть должен устраивать шумный и богатый праздник для мужа своей дочери.

День 12-й и 14-й. В эти дни люди очищают организм от шлаков и вредной пищи и готовятся к празднику фонарей. Также принято продолжать молиться за удачу и процветание.

День 15-й. В последний день Китайского Нового года на улицах зажигают красные фонари, носят ожерелья из мандаринов, устраивают концерты и театральные представления, пускают фейерверки и петарды. Во время ужина к столу подают рисовые шарики со сладкой начинкой, которые символизируют надежду на светлое будущее.

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