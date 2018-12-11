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Multiplex покажет матчи Шахтар–Лион и Ливерпуль–Наполи

Сегодня, 18:47 46
PR
Цей матеріал також доступний українською

Сеть кинотеатров Multiplex покажет на большом экране два матча в рамках турнира “Лиги Чемпионов”.

11.12.18 состоится трансляция матча “Ливерпуль–Наполи” в кинотеатре Multiplex в ТРЦ Lavina Mall в 22:00. Соперники встретятся  на поле “Ливерпуля”, команды, которая после пяти турниров заработала 6 очков. “Наполи” наоборот  в затруднительной ситуации, они проиграли на выезде «Црвене Звезде» (0:2). По прогнозам,  победу должна завоевать принимающая сторона. Но, как  будет на самом деле  - увидим уже в ближайшее время. Матч обещает быть горячим. 

12.12.18 состоится  матч  “Шахтар–Лион”, который   зрители смогут увидеть в прямом  трансляции на экранах  кинотеатров Multiplex в 22:00.

Сам матч состоится в Киеве на стадионе НСК “Олимпийский”. По предварительным прогнозам победу предсказывают украинской команде “Шахтар”.

Посмотреть матчи можно будет в кинотеатрах:  

Днепр Multiplex в ТРЦ “Караван”; 
Кривой-Рог Multiplex в ТРЦ “Union”; 
Киев Multiplex в Lavina Mall; 
Киев Multiplex в ТРЦ “Проспект”;
Киев Multiplex в ТРЦ SkyMall;
Харьков Multiplex в ТРЦ Dafi.
Билеты доступны на сайте multiplex.ua

 

 

 

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