Multiplex покажет матчи Шахтар–Лион и Ливерпуль–Наполи

Сеть кинотеатров Multiplex покажет на большом экране два матча в рамках турнира “Лиги Чемпионов”.

11.12.18 состоится трансляция матча “Ливерпуль–Наполи” в кинотеатре Multiplex в ТРЦ Lavina Mall в 22:00. Соперники встретятся на поле “Ливерпуля”, команды, которая после пяти турниров заработала 6 очков. “Наполи” наоборот в затруднительной ситуации, они проиграли на выезде «Црвене Звезде» (0:2). По прогнозам, победу должна завоевать принимающая сторона. Но, как будет на самом деле - увидим уже в ближайшее время. Матч обещает быть горячим.

12.12.18 состоится матч “Шахтар–Лион”, который зрители смогут увидеть в прямом трансляции на экранах кинотеатров Multiplex в 22:00.

Сам матч состоится в Киеве на стадионе НСК “Олимпийский”. По предварительным прогнозам победу предсказывают украинской команде “Шахтар”.

Посмотреть матчи можно будет в кинотеатрах:

Днепр Multiplex в ТРЦ “Караван”;

Кривой-Рог Multiplex в ТРЦ “Union”;

Киев Multiplex в Lavina Mall;

Киев Multiplex в ТРЦ “Проспект”;

Киев Multiplex в ТРЦ SkyMall;

Харьков Multiplex в ТРЦ Dafi.

Билеты доступны на сайте multiplex.ua