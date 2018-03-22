На ZIK возвращаются «Джокеры». «Джокеры. Путь в президенты» – новый сезон с новым ведущим, которого знает весь мир. Он – президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили. Уже с 7 декабря каждую пятницу в 18:30 в эфире телеканала ZIK.

Их лица – роднее за соседские. Они с нами десятилетиями: фоном на кухнях и в головах. Как только мы забываем о ком-то из них, он выныривает с экрана, как никуда и не исчезал. И снова заводит старую песню. На этот раз – с размахом на главное кресло страны. Мы прикипели к их жизням, как к любимому сериалу, но помним ли, что было в предыдущих сериях?

Команда проекта «Джокеры. Путь в президенты» заставит нас вспомнить все в новом расследовании. «Джокеры. Путь в президенты» – продолжение, которое заставило волноваться политический бомонд страны.

«Я знаю, какие черты нужны президенту, чтобы создать достойные условия для жизни своих граждан. И я неплохо знаю украинских политиков уже много лет. Поэтому вместе с журналистами телеканала ZIK я решил освежить память украинцев, чтобы выбор, который они сделают в 2019-м, был совершенно сознательным», – говорит ведущий проекта «Джокеры. Путь в президенты» Михаил Саакашвили.

«Продолжение проекта мы задумали вместе с Севгиль Мусаевой – ведущей первого сезона, но она уехала на длительное обучение в США. Начались поиски яркого ведущего или ведущей, человека, который привлечет внимание к проекту и на самом деле будет хотеть исследовать путь каждого из рейтинговых кандидатов. Михаил Саакашвили – Президент, который вытащил свою страну со дна и хорошо знает закулисье украинской политики. И, конечно же, он не обычный ведущий. Его комментарии в нашем проекте – это его видение и ощущение ситуации и персоналии, он не тот человек, который будет говорить объективный журналистский текст. Что удалось в этом симбиозе? Нашей команде очень интересны отзывы зрителей», – добавляет руководитель департамента программ собственного производства телеканала ZIK Ольга Мовчан.

Каждый раз после фильма-расследования запланировано обсуждение политического пути кандидатов в президенты в студии с включениями психологов, западных экспертов, анализом актуальных социологических опросов. Модерировать студийный блок будет ведущий токингов «Первые о главном. Комментарии» на ZIKе Богдан Машай.

Не пропустите с 7 декабря каждую пятницу в 18:30 в эфире телеканала ZIK всю правду о выдвиженцах на пост руководителя страны в «Джокерах. Путь в президенты».

Напомним, премьера обличительного проекта «Джокеры» состоялась в конце марта в рамках весеннего сезона на телеканале ZIK. Ведущей проекта стала главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева. Вместе с ней зрители узнавали, кто на самом деле стоит за многомиллионными бюджетами крупнейших партий Украины.

Видеоанонс здесь:

https://www.facebook.com/104063639654501/posts/2142532592474252/