Напарники VS соперники: канал ICTV готовит премьеру криминального детектива «Вскрытие покажет»

В январе канал ICTV покажет премьеру криминального детектива «Вскрытие покажет». Главные роли исполнили Екатерина Маликова и Артемий Егоров, известный зрителю ICTV своей игрой в сериале «Копы в работе».

«Мы давно искали сериал, который удовлетворит запрос нашей аудитории в данном жанре. Мы очень хотели, чтобы несмотря на кровавые преступления, проект получился легким и светлым. Я считаю, нам это удалось. Детективное бюро полно позитива и конечно же черного юмора, ведь без него судмедэксперту никуда», – говорит Ирина Храновская, креативный продюсер сериального направлении ICTV.

В сериале порой непонятно напарники они или соперники, враги или любовники? Очевидно одно – преступление будет раскрыто только тогда, когда они будут работать вместе.

Над производством работал Mamas Film Production, по их мнению впервые в сериале на главный план вышла работа судмедэксперта, а не следователей.

«Важным элементом в этом сериале есть «тело», как основное доказательство, оно по сути влияет на ход расследования. Следует подчеркнуть, что наша главная героиня имеет очень сложный характер и постоянно находится в конфликте со своими коллегам, это добавляет остроты сериалу», – комментирует Алла Липовецкая, генеральный продюсер Mamas Film Production.

Для телеканала ICTV сериал «Вскрытие покажет» – это первый детектив в центре, расследование которого лежит метод судмедэкспертизы. Это мир, который объединяет в себе и медицину, и расследование, и психологию преступления.

Ожидайте премьеру сериала «Вскрытие покажет» на ICTV уже в январе.