Лореаль Украина наградила молодых женщин ученых в рамках первой премии Лореаль ЮНЕСКО «Для женщин в науке»

30 ноября 2018 года, Киев – компания ЛОРЕАЛЬ Украина провела Церемонию Награждения лауреаток национальной премии ЛОРЕАЛЬ – ЮНЕСКО «Для женщин в науке». Премия проводится под патронатом Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Партнеры – Национальная Академия Наук Украины и Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности».

Украинская Премия является частью глобальной программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для женщин в науке» и реализуется в Украине впервые. Цель премии – поддержать и отметить талантливых женщин-ученых, и поощрить молодых женщин выбирать научные профессии и помогать им в их карьере.

С 24 апреля по 22 июня 2018 продолжался сбор заявок через онлайн платформу forwomeninscience.in.ua. Основные критерии – гражданки Украины в возрасте от 18 до 40 лет; наличие ученой степени и публикаций в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах Scopus и/или Web of Science; социальная активность для популяризации науки.

За почти три месяца было получено 255 заявок от участников отбора и ученых из 35 городов Украины.

Самыми активными были претендентки из Киева и области – 93 заявки.

К участию в отборе подалось 215 кандидаток наук и 35 докторов наук.

Основной возраст участников – 31-35 лет.

Среди самых популярных сфер научных знаний, которые представляли кандидатки – физика, химия, математика, биология, информационные технологии, медицина, экономика и другие

Следующим этапом программы был отбор уважаемыми членами Жюри десяти участников для проведения устных собеседований и определения тройки лучших из лучших.

Результаты об отборе десяти претенденток, прошедших во второй тур, были объявлены 7 сентября 2018. Все десять финалисток впоследствии были приглашены для прохождения финального устного собеседования.

Тройка лауреаток была объявлена ​​30 ноября на официальной церемонии ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для женщин в науке».

Каждая из трех победительниц получила сертификат на денежную премию в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) гривен (после вычета обязательных платежей и сборов), которая может быть использована победительницами по своему усмотрению.

Победительницами, которые получили приз в 120 000 грн/каждая, стали:

1) Наталья Щербань Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины

2) Елена Ванеева Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института математики НАН Украины

3) Мария Байляк Кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии и биотехнологии Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника

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Лореаль Украина – один из лидеров на рынке косметики и парфюмерии (№1 Косметическая Группа в Мире). Филиал в Украине был создан в 2004 г.. По состоянию на 2018 в Украине работает более 250 сотрудников и 89 тыс работников работают в разных филиалах компании во всем мире. 3800 работников каждый день посвящают свое время исследованиям, работая в отделе исследований и инноваций. Компания представлена (имеет филиалы) в 140 странах мира и обладает портфолио из 34 взаимодополняющих брендов. В Украине функционирует 4 департамента – Департамент Продукции Массового Спроса, Продукции Люкс, Департамент Профессиональных Продуктов и Департамент активной Косметики. Сайт: http://www.loreal.ua/