< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр
Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua

Первый конкурс и Первая победа водки MARLIN

Сегодня, 11:00 10
622
Новости компаний
Цей матеріал також доступний українською

В середине ноября водка MARLIN WHITE CORAL завоевала Золотую медаль на престижном международном дегустационном конкурсе алкогольной продукции «UKRAINE WINE & SPIRITS AWARDS 2018»

фото: MARLIN

В середине ноября состоялся престижный международный дегустационный конкурс алкогольной продукции «UKRAINE WINE & SPIRITS AWARDS 2018», на котором водка MARLIN WHITE CORAL завоевала Золотую медаль. 

При определении победителей использовался метод «слепой дегустации». Дегустационная группа состояла из 54 лучших сомелье Украины и Европы. Дегустаторы особо отметили чистый классический вкус водки MARLIN. 

Водка MARLIN – новый продукт на рынке Украины, который не имеет аналогов благодаря своей уникальной технологии «Sea Breeze». «Sea Breeze» – это дополнительный цикл фильтрации коралловым песком, который очищает водку MARLIN до кристального блеска, придавая ей безупречную чистоту и мягкость во вкусе. 

«Несмотря на то, что водка MARLIN на рынке всего месяц, она стремительно завоевывает внимание потребителей, расширяет территории сбыта и имеет все шансы потеснить лидеров рынка» – отмечают аналитики компании производителя.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Вчера, 13:02

article_img
Не боюсь пауков и клоунов. Джиджи Хадид рассказала о своих странностях и жизни вне подиума
Style

3 декабря, 16:36

article_img
Мне нравится быть женой, но я не хочу детей. Марго Робби рассказала о браке с Томом Акерли
Style

30 ноября, 15:05

article_img
История любви в объективе Энни Лейбовиц. Как познакомились Приянка Чопра и Ник Джонас