Первый конкурс и Первая победа водки MARLIN

В середине ноября состоялся престижный международный дегустационный конкурс алкогольной продукции «UKRAINE WINE & SPIRITS AWARDS 2018», на котором водка MARLIN WHITE CORAL завоевала Золотую медаль.

При определении победителей использовался метод «слепой дегустации». Дегустационная группа состояла из 54 лучших сомелье Украины и Европы. Дегустаторы особо отметили чистый классический вкус водки MARLIN.

Водка MARLIN – новый продукт на рынке Украины, который не имеет аналогов благодаря своей уникальной технологии «Sea Breeze». «Sea Breeze» – это дополнительный цикл фильтрации коралловым песком, который очищает водку MARLIN до кристального блеска, придавая ей безупречную чистоту и мягкость во вкусе.

«Несмотря на то, что водка MARLIN на рынке всего месяц, она стремительно завоевывает внимание потребителей, расширяет территории сбыта и имеет все шансы потеснить лидеров рынка» – отмечают аналитики компании производителя.