Ассиметричные венки и юбки для елки. Самые популярные тренды новогоднего и рождественского декора 2018

Чтобы окунуться в сказочную атмосферу и отметить самые волшебные и домашние праздники в году - Новый год и Рождество - вдохновитесь тем, какие новогодние идеи декора сейчас в моде.

Сервис Pinterest собрал самые популярные среди его пользователей тренды домашнего декора к предстоящим новогодним и рождественским праздникам.

В 2018 году количество новогодних идей в Pinterest выросло на 31%, поэтому вы точно найдете идеи для праздничного убранства своего дома.

Креативные салфетки для стола

Салфетки - обязательный элемент праздничного стола, но зачастую они не привлекали внимания. В канун 2018 подойдите к их выбору с креативом: сложите в виде новогодней елки, добавьте украшений или тематические фигурки.

Асимметричные венки

Рождественские венки – совсем не новый тренд в декорировании дома к праздникам. Однако в этом году любимый многими венок был немного видоизменен. Модным в этом году является наполовину сплетенный, ассиметричный венок.

Экологичная подарочная упаковка и украшения из переработанных материалов

В этом году рекомендуется не скупать праздничную упаковку для новогодних подарков, а обратить свое внимание на японское искусство упаковки подарков – фурошики. В нем используется ткань, а не бумага, поэтому вы не расходуете ее зря только для того, чтобы ее разорвали и тут же выбросили! Также этот год принес тренд создания украшений из тканей и материалов, которые уже были в использовании.

Рождественские открытки

С помощью липкой ленты украсьте стены комнат самыми красивыми и трогательными открытками от близких и друзей. Разместите их в интересном порядке: к примеру, сделайте из них елочку или создайте для них специальную доску.

Юбки для новогодней елки

Элемент декора, известный также как рождественский воротник. Елочная юбка - украшен, которое скрывает основание дерева, а вместе с ним и все неприглядные части - пластиковое ведро или металлические ножки.

Все фото: Pinterest

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