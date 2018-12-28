Умер один из самых влиятельных писателей Израиля Амос Оз

В возрасте 79 лет скончался писатель, прозаик, журналист Амос Оз, один из наиболее влиятельных писателей Израиля.

Как сообщает издание Jerusalim Post, Амос Оз, лауреат многочисленных международных литературных премии, номинант на Нобелевскую премию 2009 года, умер сегодня, 28 декабря. Амосу Озу было 79 лет, он был женат и вырастил трех детей.

Работы Оза читают по всему миру, и он считается один из самых влиятельных современных израильских писателей. В 2009 году он был одним из главных претендентов на соискание Нобелевской премии по литературе.

В прошлом году Оз попал в шорт-лист номинантов на Международную Букеровскую премию, но премию получил соотечественник и хороший друг Давид Гроссман. Когда Гросману вручали премию, он отдал дань уважения Озу: «Амос мой друг и учитель, и мне очень важно быть в одном списке с ним… Сегодня в Израиле есть много великолепных авторов, которые заслуживают быть переведенными и прочтенными».

Примечательно, что семья матери Амоса Оза были из Ровно – на момент репатриации в Израиль 1930-е годы город входил в состав Польши.

На просторах бывшего СССР известны его такие произведения: Мой Михаэль, Черный ящик, Познать женщину, Чужой огонь, На этой недоброй земле, Повесть о любви и тьме, Пути ветра, Рифмы жизни и смерти, Уготован покой. В 2017 году украинское издательство Дух і Літера опубликовало сборник эссе Амоса Оза – Евреи и слова, написанные в соавторстве с дочкой Фаней Оз-Зальцбергер.

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