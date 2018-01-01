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Умер писатель-восьмидесятник Андрей Битов

Сегодня, 18:54 3
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Умер писатель-восьмидесятник Андрей Битов.

Фото: Олес Курпяев

В возрасте 81 года умер писатель, один из основателей постмодернизма в советской и российской литературе Андрей Битов.

О том, что умер писатель Андрей Битов на своей страничке в facebook сообщила российский литературный критик Галина Юзефович, дочь писателя Леонида Юзефовича. Подробностей смерти она не указала.

Писать стихи Битов начала через два года после окончания школы, писал короткие абсурдистские рассказы.

С 1960 по 1978 гг. были напечатаны около десяти книг прозы. В 1978 году в США опубликовали его роман Пушкинский дом. В 1979 году стал одним из создателей альманаха Метрополь, за что попал в опалу и его произведения запрещали публиковать до 1986 года. В интервью называл себя непрофессиональным писателем. В 1991 году стал одним из создателей неформального творческого объединения БаГаЖъ (Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий).

Украинскому обществу Битов запомнился также тем, что в марте 2014 года вместе с целым рядом известных деятелей российской науки и культуры выразил свое несогласие с политикой России в Крыму, изложив свою позиции в открытом письме, которое опубликовала Новая газета.

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