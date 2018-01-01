В Multiplex стартовали Шедевры Cannes Lions 2018

4 декабря в обновленном кинотеатре Multiplex в ТРЦ "Комод" состоялся допремьерный показ Шедевров Cannes Lions 2018. Выбранная локация подобрана не случайно – она ​​подчеркивает значимость креативных подходов в современной бизнес-среде.

Шедевры Cannes Lions – это уникальная подборка самых ярких креативных решений от лучших креативных создателей мира. Впечатляющие идеи и мастерское исполнение, кинематографические эксперименты - это то, что отличает эти работы от рядовых роликов, и скорее приравнивает их к произведениям искусства. Мы восхищаемся и вдохновляемся этими шедеврами, делимся своими впечатлениями от увиденного с друзьями и коллегами.

Можно ли создавать контент такого уровня в Украине? Этот вопрос поднялся в рамках панельной дискуссии, которая открывала показ.

Официальный представитель Cannes Lions в Украине, Константин Кузнецов, выразил свои гипотезы по развитию креативных индустрий в Украине:

"Креативность не может развиваться в вакууме. Для того, чтобы создавать по-настоящему шедевральные работы, нужно учиться у лучших, и черпать вдохновение из образцов мирового искусства: изобразительного, театрального, музыкального. Мир меняется, сегодня аудитория уже не просто потребляет рекламу, а начинает перебирать ней. И мы поощряем украинского зрителя быть привередливым к качеству контента. мы уверены, что настоящие шедевры возникают на стыке креативных индустрий. Именно этот месседж Представительство передает серией мероприятий в рамках Дней креативности в Украине. Итоги же подведем во время ІV Форума креативных индустрий, который состоится в сентябре 2019 ».

Сейчас среди трехчасовой подборки лучших образцов мирового креатива, украинские работы фактически не встречаются. Хотя некоторые – снимались в Украине и были созданы с помощью украинских продакшн-компаний. Гордостью украинского креативной среды являются два полученных Каннских Льва: за проект Witness Украинский кризисного медиацентра (2017) и брендинг Евровидение 2017, разработанный агентствами Banda и Republique (2018). Поэтому тенденция развития наблюдается и набирает обороты.

Виталий Писаренко, Генеральный директор сети кинотеатров Multiplex, поделился своими мыслями относительно разнообразия контента для украинского зрителя.

“Cannes Lions уже второй год проходит в сети кинотеатров Multiplex. Для нас очень важно предоставлять нашим зрителям альтернативный контент , расширяя горизонты кинотеатра и вдохновляя нашу публику. В привычном режиме фестиваль длится от 5 до 7 дней, для украинских зрителей будет эксклюзивная возможность увидеть все в один день. Уже 8,9,11,12 декабря в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Луцке пройдут трехчасовые показы международного фестиваля рекламы. Будем рады видеть всех в Multiplex на празднике креатива”

Итак, совместными усилиями креаторов, которые всегда стремятся к саморазвитию и аудитории, которая формирует спрос на качественные работы, мы развиваем нашу креативную среду. Присоединяйтесь к позитивным изменениям – вдохновляйтесь шедеврами Cannes Lions в своем городе.

Билеты на сайте multiplex.ua и в кассах кинотеатров.

8 декабря 19:00 - премьера, Lavina Mall

9 декабря 19:00 - Киев (ТРЦ "SkyMall", ТРЦ "Проспект")

11 декабря, 19:00 – Львов, Харьков

12 декабря, 19:00 - Кривой Рог, Днепр, Луцк