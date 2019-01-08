Богатый улов. В Токио голубого тунца продали за рекордные $3 млн

Голубой тунец весом 278 кг был продан за рекордные 333,6 млн иен (3 млн долларов) на первом в 2019 году аукционе на знаменитом токийском рыбном рынке Цукидзи.

Как сообщает Associated Press, победившая ставка на ценную, но находящуюся под угрозой исчезновения рыбу была более чем в два раза больше, чем на ежегодном новогоднем аукционе 2013 года.

Тунец был пойман на севере Японии в префектуре Аомори.

Ставка была сделана компанией Kiyomura Corp., чей владелец Кийоши Кимура управляет сетью суши-ресторанов Zanmai. Кимура часто выигрывал ежегодные аукционы в прошлом.

Японская телекомпания NHK показала в эфире сияющего от радости Кимура, который при этом заявил, что удивлен высокой стоимостью тунца в этом году. «Тунец выглядит таким вкусным и очень свежим, но я думаю, что я заплатил слишком много. Я ожидал, что это будет между 30 и 50 млн иен, или максимум 60 млн иен, но в итоге получилось в пять раз больше», - сказал он.