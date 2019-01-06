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Борщ в Польше и торт Павлова в Новой Зеландии. Как выглядит рождественский ужин в разных странах

Сегодня, 20:44 313
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Еда на рождественских столах может отличаться, но дух праздника должен присутствовать всегда

Фото: Zoryana Ivchenko / Flickr

В разных странах мира существуют свои традиции угощений в Сочельник – канун Рождества. 

Предлагаем посмотреть, как выглядит традиционный рождественский стол в различных уголках земного шара.

 

Украина

В Украине в канун Рождества готовят 12 постных блюд, среди которых непременно должны быть кутя и вареники с разными начинками.

Фото: Liubava Maliona / FlickrФото: Liubava Maliona / Flickr

 

Швейцария

Швейцарцы нанизывают кусочки мяса на длинную вилку и окунают их в кипящий бульон, чтобы сварить его. Затем это мясо подается с картофелем фри или картофельными чипсами, а также различными соусами.

Фото: lejoe / FlickrФото: lejoe / Flickr

 

Дания

Здесь на Рождество едят flæskesteg (флескестег) – запеченную свинину. С ней едят тушеную красную капусту, мелкий карамелизованный картофель и чипсы. На десерт ris'a'la mande - рисовая каша с миндалем, взбитыми сливками и ванилью.

Фото: johanmede / FlickrФото: johanmede / Flickr

 

Португалия 

В Португалии ужин в канун Рождества называется «consoada» и состоит из bacalhau (высушенная соленая треска), отварного картофеля, вареных яиц, отварного лука, отварного нута, отварной капусты и другой зелени, политых оливковым маслом и соусом из нарезанного сырого лука, чеснока и петрушки. Другим традиционным блюдом является polvo à lagareiro (осьминог на гриле) и batatas a murro (толченый картофель, который запекается в духовке с чесноком, петрушкой и оливковым маслом).

Фото: yassinepeixoto / InstagramФото: yassinepeixoto / Instagram

 

Британия

В Великобритании традиционно едят индейку (но иногда это может быть гусь или курица) с клюквенным соусом, брюссельской капустой, pigs in blankets (небольшие колбаски, обернутые беконом), жареные морковь, картофель и пастернак.

Фото: Ewan Munro / FlickrФото: Ewan Munro / Flickr

 

Польша

В Польше в Сочельник традиционно едят борщ с варениками. 

Фото: DeccoriaФото: Deccoria

 

Гватемала

В Гватемале в полночь перед Рождеством едят тамале - лепешки из кукурузной муки, обернутые кукурузными листьями, с начинкой из мясного фарша, сыров, фруктов, или овощей, приготовленные на пару.

Фото: evilgurl / FlickrФото: evilgurl / Flickr

 

Новая Зеландия

В Новой Зеландии в канун Рождества едят все, что можно приготовить на барбекю. Особый пункт меню – торт-безе Павлова.

Фото: williambrawley / FlickrФото: williambrawley / Flickr

 

Швеция

На традиционном рождественском столе в Швеции вы найдете ветчину, фрикадельки, колбаски,  различные виды сельди, копченый лосось или угорь, красную капусту, брюссельскую капусту и «Искушение Янссона» (картофельная запеканка с анчоусами).

Фото: kimtaro / FlickrФото: kimtaro / Flickr

 

Филиппины

На Филиппинах Сочельник - или Noche Buena - начинается в полночь. К праздничному столу обычно готовят окорок, а в качестве гарнира - спагетти или рис. На десерт филиппинцы едят фруктовый салат, приготовленный из винограда, яблок, вишен и тропических фруктов, таких как папайя и ананас, и приправленный смесью сливок и сгущенного молока. Также готовят молочный флан – десерт, близкий родственник крем-брюле.

Фото: Arnold Gatilao / FlickrФото: Arnold Gatilao / Flickr

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Теги:   Меню Десерт Рождество Торт Рис

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