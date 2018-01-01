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Брауни с травами. Снуп Догг выпустил книгу кулинарных рецептов

Сегодня, 11:30 0
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Фото: Amazon

Популярный рэпер Снуп Догг выпустил книгу своих кулинарных рецептов под названием От мошенника до повара: платиновые рецепты из кухни Босса Догга (From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen).

17-кратный номинант на премию Грэмми Снуп Догг впервые продемонстрировал свой кулинарный талант вместе с Мартой Стюарт на шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party.

Фото: Amazon

В своей первой поваренной книге рэпер делится 50 рецептами из своей собственной коллекции.

Книга Снуп Догга включает в себя такие блюда, как традиционная американская запеканка Mac&Cheese, курица faux-tisserie, а также более изысканные блюда, такие как филе миньон и лобстер термидор.

Коллекция рецептов также включает в себя несколько закусок и десертов, таких как брауни, для которого требуется «щепотка травы и специй Снупа».

 

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Теги:   Кулинария

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