Что готовить на Старый Новый год 2019: лучшие рецепты

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Традиционно на Щедрый вечер накрывают богатый стол, на котором обязательно должна стоять кутья. В отличии от Святвечера здесь блюда уже не постные: можно угощать семью колбасами, мясом, салом, пирогами, блинами и так далее.

В старину никто не задумывался о том, что приготовить на Старый Новый год. Тогда праздник не был "старым", это был обычный Новый год, и отмечали его уже после Рождественского поста. Поэтому верующие православные могли ставить на стол все, что пожелают.

Кроме того, на 14 января выпадает День Святого Василия. В народе верили, что Василий был покровителем сельского хозяйства, поэтому на праздничный стол подавали как можно больше мясных блюд, как правило, из свинины: жареного поросенка, домашнюю колбасу, котлеты, крученики, битки и многое другое.

Отметим, что кутья на Старый Новый год должна быть уже не богатой, как на Рождество, а щедрой: кашу можно варить на молоке, заправлять маслом, смальцем или сливками, добавлять другие непостные продукты.

По традиции на Старый Новый год за праздничным ужином собиралась вся семья, все просили друг у друга прощения и загадывали счастья и достатка в новом году.

В преддверии праздника НВ STYLE предлагает пять вкусных рецептов на Старый Новый год.

Что нужно готовить на Старый Новый год:

Щедрая кутья

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀© colorado lifestyle (@chloe_in_glittter) 7 Січ 2018 р. о 10:28 PST

Ингредиенты:

150 г пшеничной крупы

500 мл молока

200-250 мл сливок

Мед по вкусу

Приготовление:

Промойте и замочите на несколько часов пшеничную крупу. Затем закипятите молоко, всыпьте в него крупу и варите до готовности. В готовую кашу добавьте сливки и мед. Накройте кутью крышкой и дайте ей настояться. По желанию можно добавлять в кутью изюм, орехи, курагу, мак и любую другую начинку.

Старый Новый год 2018: обычаи и традиции празднования

Мясной пирог

Допис, поширений Елена , ????#рецепты_ елена (@19arakelova62) 7 Січ 2018 р. о 8:04 PST

Ингредиенты:

2 яйца

Стакан муки

Стакан кефира

300 г мясного фарша

2-3 луковицы

По половине чайной ложки соли и соды

Соль, перец и другие специи по вкусу

Приготовление:

Перемешайте кефир с содой и оставьте минут на пять. Добавьте остальные ингредиенты для теста и тщательно замешайте. Форму для выпечки смажьте маслом, посыпьте мукой и вылейте половину теста. Чтобы тесто не подгорело, вместо масла и муки можно использовать пергамент. На вылитое тесто выложите фарш (смешанный с мелко нарезанным луком) и покройте его второй половиной теста. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут.

Пирог – сытное и вкусное блюдо на Старый Новый год. При этом начинку для этого рецепта можно класть любую. Это может быть не только мясо, но и сыр, капуста, грибы и так далее.

Крученики с грибами

Допис, поширений ВИДЕО И ФОТО РЕЦЕПТЫ (@budem_gotovit) 22 Лис 2017 р. о 12:22 PST

Ингредиенты:

600 г мяса для отбивных

500 г грибов

1 луковица

150 г сметаны

3-4 зубчика чеснока

Чайная ложка муки

2-3 столовые ложки растительного масла

20 г сливочного масла

Соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:

Нарежьте мясные стейки толщиной около сантиметра. Хорошо отбейте мясо с двух сторон и приправьте солью и перцем. Мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте на сковороде в сливочном масле сначала лук, а после – грибы. Посыпьте начинку измельченным чесноком и зеленью, посолите и перемешайте. Когда вода из грибов испарится, оставьте начинку остывать.

Теперь выкладывайте начинку на битки и заворачивайте в рулетик. Чтобы крученики не разворачивались и держали форму, скрепите края зубочисткой или ниткой. Обжаривайте крученики до румяной корочки. За 10 минут до готовности кручеников смешайте на сковороде муку и сметану. Тушите крученики в этом сметанном соусе, а затем подавайте на праздничный стол.

Вареники с картофелем и шкварками

Допис, поширений Таня Шереметова (@tanyasheremetova) 11 Січ 2018 р. о 12:25 PST

Ингредиенты:

500 г муки

4-5 средних картофелин

2 луковицы

200 г сала

250 г воды

2 яйца

2 столовых ложки растительного масла

Соль, перец, сливочное масло по вкусу

Приготовление:

Если не знаете, что готовить на Старый Новый год, порадуйте свою семью варениками. Хорошенько просейте муку и добавьте теплую воду, растительное масло, яйца и соль. Замешайте крутое однородное тесто, накройте его и оставьте в теплом месте на полчаса. Тем временем сварите картофель и сделайте из него пюре, заправьте сливочным маслом.

Тесто раскатайте и с помощью обычного стакана вырежьте в нем небольшие кружочки. На кружочки выкладывайте картофельное пюре и лепите вареники. Сформированные вареники варите в подсоленной кипящей воде до всплытия на поверхность. Пока варятся вареники, обжарьте на сковороде мелко нарезанное сало и лук. Готовые вареники посыпьте шкварками с луком.

Десерт из мороженого

Допис, поширений Jenn9o (@sillyovaries) 11 Січ 2018 р. о 8:42 PST

Ингредиенты:

150 мл молока

100 г мороженого

10 мл шоколадного сиропа

20-30 мл взбитых сливок

Приготовление:

Приготовить на Старый Новый год можно не только сытные мясные блюда или выпечку, но и оригинальные десерты. Например, из мороженого. Для коктейля из мороженого взбейте в блендере шоколадный сироп, молоко и мороженое. Вылейте полученную массу в бокал и украсьте сливками. По желанию десерт можно украсить фруктами.

Гадания на Старый Новый год 2018: как и когда гадают

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook