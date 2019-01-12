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Что готовить на Старый Новый год 2019: лучшие рецепты

Сегодня, 09:56 6351
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На Старый Новый год можно приготовить вкусный мясной или сырный пирог

© Unsplash

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Традиционно на Щедрый вечер накрывают богатый стол, на котором обязательно должна стоять кутья. В отличии от Святвечера здесь блюда уже не постные: можно угощать семью колбасами, мясом, салом, пирогами, блинами и так далее.

В старину никто не задумывался о том, что приготовить на Старый Новый год. Тогда праздник не был "старым", это был обычный Новый год, и отмечали его уже после Рождественского поста. Поэтому верующие православные могли ставить на стол все, что пожелают.

Кроме того, на 14 января выпадает День Святого Василия. В народе верили, что Василий был покровителем сельского хозяйства, поэтому на праздничный стол подавали как можно больше мясных блюд, как правило, из свинины: жареного поросенка, домашнюю колбасу, котлеты, крученики, битки и многое другое.

Отметим, что кутья на Старый Новый год должна быть уже не богатой, как на Рождество, а щедрой: кашу можно варить на молоке, заправлять маслом, смальцем или сливками, добавлять другие непостные продукты.

По традиции на Старый Новый год за праздничным ужином собиралась вся семья, все просили друг у друга прощения и загадывали счастья и достатка в новом году.

В преддверии праздника НВ STYLE предлагает пять вкусных рецептов на Старый Новый год.

Что нужно готовить на Старый Новый год:

Щедрая кутья

Ингредиенты:

  • 150 г пшеничной крупы
  • 500 мл молока
  • 200-250 мл сливок
  • Мед по вкусу

Приготовление:

Промойте и замочите на несколько часов пшеничную крупу. Затем закипятите молоко, всыпьте в него крупу и варите до готовности. В готовую кашу добавьте сливки и мед. Накройте кутью крышкой и дайте ей настояться. По желанию можно добавлять в кутью изюм, орехи, курагу, мак и любую другую начинку.

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Мясной пирог

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • Стакан муки
  • Стакан кефира
  • 300 г мясного фарша
  • 2-3 луковицы
  • По половине чайной ложки соли и соды
  • Соль, перец и другие специи по вкусу

Приготовление:

Перемешайте кефир с содой и оставьте минут на пять. Добавьте остальные ингредиенты для теста и тщательно замешайте. Форму для выпечки смажьте маслом, посыпьте мукой и вылейте половину теста. Чтобы тесто не подгорело, вместо масла и муки можно использовать пергамент. На вылитое тесто выложите фарш (смешанный с мелко нарезанным луком) и покройте его второй половиной теста. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 40 минут.

Пирог – сытное и вкусное блюдо на Старый Новый год. При этом начинку для этого рецепта можно класть любую. Это может быть не только мясо, но и сыр, капуста, грибы и так далее.

Крученики с грибами

Ингредиенты:

  • 600 г мяса для отбивных
  • 500 г грибов
  • 1 луковица
  • 150 г сметаны
  • 3-4 зубчика чеснока
  • Чайная ложка муки
  • 2-3 столовые ложки растительного масла
  • 20 г сливочного масла
  • Соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление:

Нарежьте мясные стейки толщиной около сантиметра. Хорошо отбейте мясо с двух сторон и приправьте солью и перцем. Мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте на сковороде в сливочном масле сначала лук, а после – грибы. Посыпьте начинку измельченным чесноком и зеленью, посолите и перемешайте. Когда вода из грибов испарится, оставьте начинку остывать.

Теперь выкладывайте начинку на битки и заворачивайте в рулетик. Чтобы крученики не разворачивались и держали форму, скрепите края зубочисткой или ниткой. Обжаривайте крученики до румяной корочки. За 10 минут до готовности кручеников смешайте на сковороде муку и сметану. Тушите крученики в этом сметанном соусе, а затем подавайте на праздничный стол.

Вареники с картофелем и шкварками

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 4-5 средних картофелин
  • 2 луковицы
  • 200 г сала
  • 250 г воды
  • 2 яйца
  • 2 столовых ложки растительного масла
  • Соль, перец, сливочное масло по вкусу

Приготовление:

Если не знаете, что готовить на Старый Новый год, порадуйте свою семью варениками. Хорошенько просейте муку и добавьте теплую воду, растительное масло, яйца и соль. Замешайте крутое однородное тесто, накройте его и оставьте в теплом месте на полчаса. Тем временем сварите картофель и сделайте из него пюре, заправьте сливочным маслом.

Тесто раскатайте и с помощью обычного стакана вырежьте в нем небольшие кружочки. На кружочки выкладывайте картофельное пюре и лепите вареники. Сформированные вареники варите в подсоленной кипящей воде до всплытия на поверхность. Пока варятся вареники, обжарьте на сковороде мелко нарезанное сало и лук. Готовые вареники посыпьте шкварками с луком.

Десерт из мороженого

Ингредиенты:

  • 150 мл молока
  • 100 г мороженого
  • 10 мл шоколадного сиропа
  • 20-30 мл взбитых сливок

Приготовление:

Приготовить на Старый Новый год можно не только сытные мясные блюда или выпечку, но и оригинальные десерты. Например, из мороженого. Для коктейля из мороженого взбейте в блендере шоколадный сироп, молоко и мороженое. Вылейте полученную массу в бокал и украсьте сливками. По желанию десерт можно украсить фруктами.

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Теги:   Рецепты Традиции Блюда Новый Год Праздник

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