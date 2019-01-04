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Что приготовить на Рождество: 12 рецептов вкусных постных блюд

Сегодня, 11:26 56166
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© belchonock/Depositphotos

В это воскресенье Украина, как и весь православный мир, будет отмечать светлый праздник Рождества Христова. А значит, хозяйки уже начали составлять постное меню на Святой Вечер

Вечером 6 января традиционно готовят 12 постных блюд – по числу апостолов, которых было именно 12. Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол и приступает к трапезе.

Некоторые молодые хозяйки не знают, какие 12 блюд готовят на Рождество. Более опытные хозяйки, которые из года в год накрывают праздничный стол, хотят разнообразить его новыми рецептами. Чтобы помочь нашим читательницам в подготовке рождественского меню, НВ Style составил подборку оригинальных блюд на Рождество.

1. Кутья

Кутья является самым главным из всех 12 блюд на Рождество. Именно с кутьи начинают как скромное постное застолье на Святвечер, так и богатую трапезу на следующий день. В основе кутьи может быть пшеница, ячмень или рис, которые затем смешивают с изюмом, маком, медом и орехами. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ожидает семью в новом году.

© OlegDoroshenko/Depositphotos© OlegDoroshenko/Depositphotos

Предлагаем рецепт необычной рождественской кутьи с малиной.

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы
  • 4 столовых ложки малинового варенья
  • Пол стакана мака
  • Пол стакана изюма
  • Пол стакана грецких орехов
  • Мед по вкусу
  • Цукаты по желанию

Приготовление:

Замочите зерна пшеницы в холодной воде на несколько часов или на ночь. Затем залейте пшеницу свежей водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, убавьте огонь и варите зерна до мягкости около 2-3 часов.

Пока варится пшеница, подготовьте остальные ингредиенты для кутьи. Промытый изюм насыпьте в чашку и залейте кипятком так, чтобы вода на 2-3 см покрывала сухофрукты. Оставьте изюм на 20 минут.

Тщательно промойте и ошпарьте кипятком мак, оставьте запаренный мак под крышкой на 15 минут. После этого необходимо слить воду и потолочь мак в ступке до появления белого «молочка». Затем добавьте к маку немного воды и меда, перемешайте.

Подготовьте орехи: очистите и порубите их на мелкие кусочки, затем немного поджарьте на сухой горячей сковороде.

Когда будет готова пшеница, слейте с нее воду, добавьте разбухший изюм, рубленые орехи, заправьте маком и малиновым вареньем, перемешайте. При необходимости можно добавить еще немного меда. Для более интересного вкуса можно насыпать в готовую кутью цукаты.

2. Узвар

Традиционный рождественский компот из сухофруктов. Если кутья – хозяйка Святого вечера, то узвар – его хозяин.

© OlegDoroshenko/Depositphotos© anaumenko/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 100 г чернослива
  • 100 г сушеных яблок
  • 100 сушеных груш
  • 50 г изюма
  • Сахар и мед по вкусу
  • 5 литров воды

Приготовление:

Положите сухофрукты в дуршлаг и промойте теплой проточной водой. Затем положите в кастрюлю груши и залейте горячей водой, накройте крышкой и варите на слабом огне в течение 10 минут. После этого добавьте сухих яблок, а еще через 10-15 минут добавьте чернослив. Через пять минут высыпьте изюм. После закипания воды варите узвар еще полчаса. Затем снимите компот с огня и настаивайте в течение нескольких часов. Чтобы подать на Святой вечер идеально настоянный узвар, следует сварить его с самого утра.

3. Печеные яблоки

Если вы не знаете, что приготовить на Рождество Христово помимо кутьи и узвара, обратите внимание на печеные яблоки. Этот простой, полезный и вкусный десерт украсит праздничный стол и непременно понравится членам семьи.

© OlegDoroshenko/Depositphotos© diamant24/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4 крупных яблока
  • 100 г изюма
  • Горсть орехов (грецких, кешью, фундука или любых других)
  • Сахар, корица, мед – по вкусу

Приготовление:

Промойте яблоки и удалите сердцевину, аккуратно уберите из яблок семечки, не превращая фрукты в «чашечки». Выложите яблоки на форму для запекания и наполните предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей. Поставьте в духовку и запекайте в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов.

4. Постный борщ

© OlegDoroshenko/Depositphotos© Lovelymama/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2-3 шт. картофеля
  • 1-2 шт. лука
  • 1 морковь
  • 1 свекла
  • 200 г белокочанной капусты
  • 50 г сушеных белых грибов
  • Пол стакана фасоли
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • Соль, перец, лавровый лист и другие специи по вкусу

Приготовление:

Перед приготовлением борща на ночь замочите в воде фасоль, а за час до готовки – намочите сушеные грибы. Налейте в кастрюлю два литра воды, добавьте мокрую фасоль, щепотку соли и лавровый лист, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите фасоль в течение получаса.

Пока варится фасоль, подготовьте овощи: лук, морковь и свеклу нарежьте соломкой, а чеснок нарубите ножом. Добавьте овощи в борщ и варите вместе с фасолью около 15 минут. Затем добавьте грибы и нарезанный кубиками картофель. Доведите постный борщ до кипения и варите до готовности картофеля. Затем добавьте томатную пасту и размешайте. Через пять минут добавьте измельченную до тонкой соломки капусту. Посолите, поперчите, подержите борщ на огне в течение еще пяти минут, после чего выключите и дайте настояться.

5. Голубцы с рисом и грибами

© OlegDoroshenko/Depositphotos© Seagull_l/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 10-15 капустных листов
  • Пол стакана риса
  • 1 морковь
  • 1 шт. репчатого лука
  • 300 г шампиньонов
  • Соль, перец, чеснок и томатная паста по вкусу

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности и отложите. Если в томатной пасте достаточно соли, то солить рис на этапе варки не стоит. Поставьте на огонь глубокую кастрюлю с  водой. Листы капусты промойте под холодной водой и просушите с помощью чистого полотенца. Опускайте листы в кипящую воду и проваривайте в течение одной минуты. Вытаскивая капусту из кипятка, сразу же окунайте листы в холодную воду.

К наполовину готовому рису добавьте тертую морковь и мелко нарезанные грибы. Затем выкладывайте начинку в центр каждого капустного листа и заворачивайте в конвертики. Выкладывайте голубцы в толстостенную кастрюлю, заливайте стаканом воды, томатной пастой, добавляйте рубленый чеснок, соль и перец. Тушите голубцы до полной готовности, пока вода не выкипит, а соус не загустеет.

6. Фруктовый салат-десерт

© Freepik

© Freepik

Ингредиенты:

  • Бананы
  • Киви
  • Ананас
  • Виноград
  • Клубника
  • Яблоки
  • Черника

Приготовление:

На Рождество также можно приготовить легкий салат из фруктов и ягод. Нарежьте любимые фрукты крупными кусочками, добавьте к ним ягоды и перемешайте. Салат также можно заправить сладким медовым соусом – просто разогрейте немного меда и добавьте его к фруктам.

7. Винегрет

Популярный и вкусный салат, который может стать одним из 12 постных блюд на Рождество.

© OlegDoroshenko/Depositphotos© cook_inspire/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4-5 шт. картофеля
  • 3 шт. моркови
  • 5 шт. свеклы
  • 2-3 соленых огурца
  • Банка консервированного зеленого горошка или 350 г вареной фасоли
  • 3-4 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

Если для винегрета вы собираетесь использовать фасоль, а не горошек, то ее нужно предварительно замочить на несколько часов, а затем сварить. Морковь, картофель и свеклу следует промыть и отварить в мундирах. Когда овощи сварятся, им нужно будет дать время для остывания.

После этого овощи нужно очистить, порезать на кубики и высыпать в миску. Далее добавьте в салат измельченные на кубики соленые огурцы и отварную фасоль либо консервированный горошек. Перемешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте маслом и подавайте к рождественскому столу.

8. Теплый салат с зеленой фасолью

© cook_inspire/Depositphotos© lenyvavsha/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г зеленой стручковой фасоли
  • 10-15 помидоров черри
  • 5 листиков базилика
  • 1 лимон
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. кунжута
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Отварите фасоль в течение 2-3 минут, затем переложите ее в салатницу, добавьте нарезанные на половинки помидоры, рубленый базилик, полейте оливковым маслом и лимонным соком, посыпьте кунжутом, солью, перцем и перемешайте. Подавайте теплым. 

9. Вареники с вишней

© lenyvavsha/Depositphotos© timolina/Depositphotos

Ингредиенты:

Тесто:

  • 200 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 350 г муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды

Начинка:

  • 500 г вишни
  • Пол чайной ложки корицы
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала

Приготовление:

Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.

Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.

Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края. Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу. 

10. Запеченный картофель с авокадо

© timolina/Depositphotos© ArtCookStudio/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 2 шт. лука
  • 1 авокадо
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 3 ст. л. сметаны
  • Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его дольками. Отварите картофель до полуготовности, разложите по горшочкам для запекания и добавьте нарезанный на кольца лук, предварительно поджаренные кубики авокадо и соус из сметаны, соли, перца и других специй. Запекайте в течение 20 минут. Готовый картофель посыпьте зеленью.

11. Фруктовые конфеты

© lenyvavsha/Depositphotos© Seagull_l/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г сухофруктов: курага, изюм и чернослив (можно взять свои любимые сухофрукты)
  • 100 г орехов: грецких и фундука
  • Какао-порошок или кокосовая стружка для украшения

Приготовление:

Промойте и ошпарьте кипятком сухофрукты. Затем измельчите их в блендере или мясорубке. Также измельчите грецкие орехи, а фундук оставьте целым. Смешайте орехи с сухофруктами и начинайте формировать конфеты: возьмите орешек фундука и скатайте вокруг него шарик из ранее приготовленной массы. Готовую конфету обваляйте в какао-порошке или кокосовой стружке. Чтобы конфеты были слаще, в начинку можно добавить мед.

12. Запеченный лаваш с овощами

Легкая и вкусная закуска, которую можно приготовить на Рождество 2017. Овощи для такого рулета можно выбирать любые.

© OlegDoroshenko/Depositphotos© vkuslandia/Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3 листа тонкого лаваша
  • 200 г свежей капусты
  • 1 репчатый лук
  • 1-2 помидора
  • 150 г моркови по-корейски
  • 100 г маринованных грибов
  • Томатная паста

Приготовление:

Нашинкуйте тонкой соломкой капусту и протушите ее на сковородке. Промойте помидоры и нарежьте кубиками, мелко нарубите лук, измельчите грибы. Если морковь по-корейски слишком длинная, немного измельчите и ее.

Затем разложите на рабочей поверхности лист лаваша, смажьте его томатной пастой и выкладывайте подготовленные овощи. Аккуратно заверните лаваш в рулет и поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 15 минут до образования золотистой корочки. 

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Теги:   Постное меню Рецепты Рождественский сочельник Рождество

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