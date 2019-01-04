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Кьянок или виналь. В Сети проходит голосование за название для украинского коньяка

Сегодня, 15:08 468
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Название "коньяк" могут иметь только напитки, изготовленные в округе города Коньяк в регионе Новая Аквитания

Фото: cubano.room/Instagram

В Украине началось голосование и общественное обсуждение названия, которое придет на смену «коньяку Украины».

Как сообщает проект Географические указания в Украине, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, наша страна должна к 2026 году отказаться от географически защищенного названия «коньяк» для аналогичных алкогольных напитков, изготовленных в Украине.

Коньяк - алкогольный напиток из белых сортов винограда, который изготовлен в округе города Коньяк в регионе Новая Аквитания во Франции.

Вместо названия «коньяк Украины» в будущем можно будет употреблять название «бренди» или новое, выбранное на голосовании название.

Сейчас на голосование вынесено около 30 названий: например, укрньяк, мизарон, кьянок, гайстер, сонцет, сонцедар, златец, златовин, янтарь, пломинь, грогон, виналь и другие. Проголосовать за один из них можно по ссылке.

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