Особенности национального похмелья. В каких странах лучше не пить, чтобы не лечиться странными средствами

Издание Reader’s Digest собрало средства от похмелья, которые предпочитают в разных странах мира

Среди них есть как привычные для нашего уха и вкусовых рецепторов – к примеру, коктейль Кровавая Мэри или огуречный рассол, но также встречаются совершенно необычные сочетания продуктов и откровенно странные яства.

Польша: Стакан огуречного рассола

Вы больше не будете использовать соленья исключительно для того, чтобы сделать идеальный сэндвич. Удостоверьтесь, что рассол содержит уксус, чтобы помочь подавить головную боль и облегчить дискомфорт, говорят поляки. Некоторые даже держат простоквашу под рукой, чтобы получить такой же эффект. Издание рекомендует ограничиться рассолом.

Япония: Умэбоси

Несколько этих квашеных слив - помощник для большого числа японцев, которые выпили слишком много. (А они хорошо разбираются, ведь их дети самые здоровые в мире.) Считается, что умэбоси улучшают функционирование печени и помогают в пищеварении.

Фото: epochtimes.ru

Великобритания: Молочный чертополох

Эта трава, богатая антиоксидантами, также является одной из уловок, чтобы вылечить похмелье естественным образом. Эффективность молочного чертополоха для защиты печени от токсинов была подкреплена несколькими исследованиями. Флавоноид силимарин может быть ключевым веществом в его экстракте, помогающим вылечить чувство похмелья.

Канада: Канадский имбирный эль

Может, это проявление национальной лояльности, но канадцы утверждают, что игристые напитки, которые впервые были придуманы в их стране, творят чудеса с желудком. Однако в списке ингредиентов напитка нет упоминаний о самом имбире, который был бы наиболее вероятным источником лекарства от похмелья. Только не пейте слишком много – содовая это правда плохо для вас.

Фото: oede.by

Америка: Кровавая Мэри

Томатный сок имеет самую высокую концентрацию ликопина (что делает помидоры одним из самых здоровых продуктов питания), а сельдерей содержит восстановительные витамины, которые могут облегчить боль. Помните, однако, что «клин клином вышибают» - веселое правило, но намного более эффективным будет рецепт безалкогольной Девы Марии.

Монголия: Маринованные овечьи глаза

Нет, зрение не подводит вас. Страдающие похмельем монголы едят (пьют?) маринованные овечьи глаза в томатном соке, чтобы получить преимущества ликопина, которые мы получаем в Кровавой Мэри.

Перу: Лече де Тигре

Хотя это переводится как «молоко тигра», в этом напитке нет никаких молочных продуктов. Этот соус используется в качестве основы для севиче и состоит из сока лайма, лука, чили, соли, перца и соков из рыбы, которая маринуется. Одна рюмка напитка должна облегчить ваше похмелье. Но будьте осторожны: это также мощный афродизиак.

Фото: miquiosco.com

Южная Африка: Омлет из яиц страуса

Это, безусловно, один из способов съесть больше яиц. Одно страусиное яйцо является эквивалентом 24 куриных. Надеемся, вы не настолько напились вчера, что попытаетесь съесть все это самостоятельно.

Германия: Katerfrühstück

Пьяные немцы едят этот кошачий завтрак, чтобы облегчить грубое утро после ночи дурачества, вызванного алкоголем. Он включает маринованную сельдь, ломтики соленья и кольца лука – сформированные в бутерброд или рулетик.

Фото: UNICUM.de

Мексика: Менудо

Есть некоторые мексиканские рецепты, которые может приготовить каждый. Другие, как и менудо, требуют более опытного повара, потому что это суп, приготовленный из рубцов, то есть коровьих желудков. Если вы сможете выдержать основной ингредиент, основа из красного перца чили простимулирует ваши носовые пазухи и прояснит голову.

Шотландия: Айрн-Брю

Виски - главный алкогольный напиток в Шотландии, но Айрн-Брю – еще один национальный напиток страны. Звучащая на английском как «железное пиво», эта оранжевая газировка дает вам кофеиновый толчок, чтобы вытеснить похмелье. Говорят, он немного похож на оранжевые конфетки TicTac, а это же вкусно.

Хорватия: Бюрек

Это тесто больше похоже на закуску, чем на десерт. Он наполнен говядиной или сыром, поэтому поглощает алкоголь с помощью вкусов, которые любят все.

Фото: Fine Dining Lovers

Китай: Конги

Конги - популярная рисовая каша и удобная еда для не только с похмелья, но и для тех, кто чувствует себя плохо из-за погодных условий. Блюдо легко глотать и восполняет жидкость в организме, успокаивая ваш желудок.

Южная Корея: Хэджангук

Это блюдо переводится как «суп, чтобы победить похмелье» или буквально «похмельный суп». Существуют вариации рецепта по всей Южной Корее, но основа - это капуста напа, соевая паста и свернувшаяся кровь буйвола, которую также называют кровяной пудинг. Не для слабонервных.

Фото: lovehwaseong.kr

Норвегия: Лютефиск

Северные страны обращаются к лютефиску (сушеная белая рыба, обработанная щелочью) для праздничных обедов и всякий раз, когда им нужен пост-алкогольный подъем. В процессе приготовления получается блюдо желеобразной консистенции.

Бангладеш: Кокосовая вода

Наконец средство от похмелья, о котором вы действительно слышали! Кокосовая вода пополняет запас электролитов, которые вы потеряли в баре, и на 100% является натуральной. Совет для следующего раза: кокосовая вода - отличный способ не терять влагу в организме, пока вы пьете алкоголь.

Таиланд: Пад ки мао

Насколько уместно, что это блюдо буквально означает «пьяная лапша»? Из рисовой лапши, соевого соуса, мяса и/или морепродуктов, чеснока и ростков фасоли, Пад ки мао обязательно выведет вас из этого похмельной паники. Плюс возможность поесть макарон без угрызений совести!

Фото: Taste

Чехия: Утопенцы

Маринованные корнишоны и сосиски являются основой чешского завтрака. «Утопенцы» означает «утонувшие люди», поэтому тот, кто назвал это блюдо, определенно знал, кто будет его главным потребителем.

Румыния: Суп из рубца

Еще один супчик из желудков! На самом деле, рубцы являются хорошим источником белка, а более острые ингредиенты блюда (острый перец, чеснок, уксус) отвлекают внимание желудка от алкоголя и позволяют сосредоточиться на его другом содержимом.

Сингапур: Кая тост

Если вы уже умеете готовить идеальный тост, время научиться готовить лучший пьяный тост! То, что делает Кая тост особенным, это его начинка: сахар, кокосовое варенье, яйца-пашот, листья пандана и масло. Вы, вероятно, захотите его, даже когда не испытываете похмелья.

Дания: Reparationsbajer

Датчане считают, что лекарство от слишком большого количества алкоголя - это еще больше алкоголя. Следовательно, Reparationsbajer, или «пиво для восстановления». Если этот освежающий светлый эль не вылечит ваше похмелье, то, по крайней мере, вы выпили еще.

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