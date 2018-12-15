Ну и дела. Ученые заявили, что блюда из фаст-фуда менее калорийны, чем еда из ресторана

Британские ученые из Ливерпульского университета выяснили, что блюда из фаст-фуда менее калорийны, чем еда из ресторана.

В ходе нового исследования специалисты выяснили, что еда из ресторанов может быть менее полезной, чем фаст-фуд, который часто обвиняют в подаче чрезмерно калорийных блюд. Об этом сообщает The Independent.

Ученые проанализировали 13500 блюд из 20 популярных ресторанов и шести фаст-фудов, включая Hungry Horse и McDonald’s. В результате авторы исследования пришли к выводу, что в среднем ресторанное блюдо содержит 1033 калории, в то время как блюдо из сети быстрого питания - 750 калорий.

Кроме того, выяснилось, что бургеры из ресторанов содержат в среднем на 400 калорий больше, чем бургеры из фаст-фуда. Салаты, которые подают в ресторанах, также оказались более калорийными. В среднем, салат из ресторана содержал на 140 калорий больше, чем салат из фаст-фуда.

Авторы исследования также отметили, что некоторые рестораны предлагали своим клиентам блюда, калорийность которых в два раза превышала стандартную норму в 600 калорий. Так, например, в ресторанах Stone House и Hungry Horse блюда из меню содержали в среднем 1350 калорий. В свою очередь, блюда из Burger King содержали в среднем 710 калорий, а еда из McDonald's – 720 калорий. Наиболее калорийным из фаст-фудов оказался KFC, блюда из меню которого в среднем содержали 980 калорий.

Результаты исследования прокомментировала известный британский диетолог Рианнон Ламберт, которая отметила, что следует с осторожностью относиться к пище, приготовленной вне дома.

«Если вы часто едите вне дома, полезно знать количество калорий в ваших любимых блюдах. Довольно часто высококалорийные блюда также содержат больше жиров, соли и сахара, которые отрицательно сказываются на здоровье. Я часто советую своим клиентам придерживаться умеренного подхода и делать разумный выбор», - отметила она.

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