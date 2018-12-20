Вегетарианский, с грушей и оригинальный. Пять рецептов оливье, которые вам понравятся

Для многих из нас символом празднования Нового года является салат оливье – главный и неизменный элемент праздничного меню. Какие бы современные и изысканные блюда не появлялись на наших столах в новогоднюю ночь, все равно этому салату отводится особое место.

Хотя этот новогодний салат прочно закрепился в кухне постсоветских стран, его создателем был французский повар Люсьен Оливье. Еще в 19 веке он придумал рецепт, который держал в секрете, чтобы привлечь в свой трактир посетителей. По нынешним данным, в первоначальный рецепт оливье, кроме традиционных картофеля, майонеза, огурцов и яиц, входили также рябчики и даже раковые шейки.

В 20 веке дорогие ингредиенты из популярного в новогодние праздники салата заменили более привычными и доступными, и оливье стал не ресторанным, а обыденным блюдом. Хотя и любимым многими.

В канун новогодних праздников НВ STYLE собрал пять рецептов салата оливье, которые вам точно захочется приготовить:

Оригинальный оливье

Ингредиенты:

2 рябчика

4 картофелины

50 г салата латук

80 г майонеза

2 свежих огурца

8 раковых шеек

½ стакана ланспика (застывший жирный бульон, холодец)

2 чайные ложки каперсов

10 оливок

2 столовые ложки соуса кабуль

Приготовление:

Для соуса кабуль растопите в сковороде 20 г сливочного масла, поджарьте на нем 40 г муки до золотистого цвета, добавьте 40 г хрена и 40 г сливок, прогрейте и остудите.

Отварите или запеките рябчиков, отделите мясо от костей и порежьте. Вареную картошку и огурцы нарубите кубиками. Сложите ингредиенты в миску, добавьте каперсы и оливки, заправьте майонезом и соусом кабуль. Украсьте вареными раковыми шейками, салатом латук и рубленым ланспиком.

Классический оливье

Ингредиенты:

7 картофелин

5 морковок

6 шт маринованных огурцов

1 банка зеленого горошка

6 шт куриных яиц

300 г вареной колбасы

100 г сметаны

200 г майонеза

Приготовление:

Отварите картофель, морковь и яйца, все нарежьте мелкими кубиками. Все ингредиенты перемешайте и заправьте майонезом и сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу.

Оливье с хурмой и мясом краба

Ингредиенты:

400 г хурмы

300 г моркови

200 г огурцов

200 г соленых огурцов

300 г консервированного зеленого горошка

600 г мяса краба

300 г майонеза

50 г зеленого лука

10 куриных яиц

Приготовление:

Мясо краба измельчите, хурму и огурцы порежьте на кубики. Морковь и яйца отварите и нарежьте на кубики. Все ингредиенты перемешайте, заправьте майонезом. Добавьте соль и перец по вкусу.

Вегетарианский оливье

Ингредиенты:

5 картофелин

150 г тофу

1 соленый огурец

1 свежий огурец

1 морковь

½ банки консервированного горошка

½ банки консервированной кукурузы

4 яйца

1 луковица

150 г майонеза

Приготовление:

Отварите морковь, картофель и яйца. Нарежьте огурцы, овощи, яйца и тофу кубиками, измельчите луковицу. Смешайте все компоненты, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Оливье с грушей

Ингредиенты:

5 картофелин

2-3 моркови

1 груша

100 г консервированного зеленого горошка

150 г варено-копченой ветчины

100-150 г майонеза

зеленый лук

2 ч л лимонного сока

Приготовление:

Отварите картофель и морковь, очистите и нарежьте кубиками. Такими же кубиками нарежьте ветчину. Не смешивая ингредиенты, слегка заправьте каждый из них майонезом. Грушу очистите, нарежьте и сбрызните лимонным соком. Горошек разомните в грубое пюре, посолите и поперчите и добавьте лимонный сок. Соберите салат слоями в кулинарном кольце в такой последовательности: картофель, ветчина, груша, морковь и пюре из горошка. Смажьте оставшимся майонезом и посыпьте нарезанным зеленым луком.

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