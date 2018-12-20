Вегетарианский, с грушей и оригинальный. Пять рецептов оливье, которые вам понравятся

Для многих из нас символом празднования Нового года является салат оливье – главный и неизменный элемент праздничного меню. Какие бы современные и изысканные блюда не появлялись на наших столах в новогоднюю ночь, все равно этому салату отводится особое место.
Хотя этот новогодний салат прочно закрепился в кухне постсоветских стран, его создателем был французский повар Люсьен Оливье. Еще в 19 веке он придумал рецепт, который держал в секрете, чтобы привлечь в свой трактир посетителей. По нынешним данным, в первоначальный рецепт оливье, кроме традиционных картофеля, майонеза, огурцов и яиц, входили также рябчики и даже раковые шейки.
В 20 веке дорогие ингредиенты из популярного в новогодние праздники салата заменили более привычными и доступными, и оливье стал не ресторанным, а обыденным блюдом. Хотя и любимым многими.
В канун новогодних праздников НВ STYLE собрал пять рецептов салата оливье, которые вам точно захочется приготовить:
Оригинальный оливье
Ингредиенты:
2 рябчика
4 картофелины
50 г салата латук
80 г майонеза
2 свежих огурца
8 раковых шеек
½ стакана ланспика (застывший жирный бульон, холодец)
2 чайные ложки каперсов
10 оливок
2 столовые ложки соуса кабуль
Приготовление:
Для соуса кабуль растопите в сковороде 20 г сливочного масла, поджарьте на нем 40 г муки до золотистого цвета, добавьте 40 г хрена и 40 г сливок, прогрейте и остудите.
Отварите или запеките рябчиков, отделите мясо от костей и порежьте. Вареную картошку и огурцы нарубите кубиками. Сложите ингредиенты в миску, добавьте каперсы и оливки, заправьте майонезом и соусом кабуль. Украсьте вареными раковыми шейками, салатом латук и рубленым ланспиком.
Классический оливье
Ингредиенты:
7 картофелин
5 морковок
6 шт маринованных огурцов
1 банка зеленого горошка
6 шт куриных яиц
300 г вареной колбасы
100 г сметаны
200 г майонеза
Приготовление:
Отварите картофель, морковь и яйца, все нарежьте мелкими кубиками. Все ингредиенты перемешайте и заправьте майонезом и сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу.
Оливье с хурмой и мясом краба
Ингредиенты:
400 г хурмы
300 г моркови
200 г огурцов
200 г соленых огурцов
300 г консервированного зеленого горошка
600 г мяса краба
300 г майонеза
50 г зеленого лука
10 куриных яиц
Приготовление:
Мясо краба измельчите, хурму и огурцы порежьте на кубики. Морковь и яйца отварите и нарежьте на кубики. Все ингредиенты перемешайте, заправьте майонезом. Добавьте соль и перец по вкусу.
Вегетарианский оливье
Ингредиенты:
5 картофелин
150 г тофу
1 соленый огурец
1 свежий огурец
1 морковь
½ банки консервированного горошка
½ банки консервированной кукурузы
4 яйца
1 луковица
150 г майонеза
Приготовление:
Отварите морковь, картофель и яйца. Нарежьте огурцы, овощи, яйца и тофу кубиками, измельчите луковицу. Смешайте все компоненты, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
Оливье с грушей
Ингредиенты:
5 картофелин
2-3 моркови
1 груша
100 г консервированного зеленого горошка
150 г варено-копченой ветчины
100-150 г майонеза
зеленый лук
2 ч л лимонного сока
Приготовление:
Отварите картофель и морковь, очистите и нарежьте кубиками. Такими же кубиками нарежьте ветчину. Не смешивая ингредиенты, слегка заправьте каждый из них майонезом. Грушу очистите, нарежьте и сбрызните лимонным соком. Горошек разомните в грубое пюре, посолите и поперчите и добавьте лимонный сок. Соберите салат слоями в кулинарном кольце в такой последовательности: картофель, ветчина, груша, морковь и пюре из горошка. Смажьте оставшимся майонезом и посыпьте нарезанным зеленым луком.
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