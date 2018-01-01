Там, где вкусно. Названы лучшие рестораны по версии премии Соль 2018

Вчера, 2 декабря, на торжественной церемонии в КВЦ Парковый главная ресторанная премия Соль назвала победителей 2018 года.

В 2018 году за звание лучших в одной из 16 номинаций боролись 147 заведений из 14 городов Украины. В этом году список номинаций пополнился тремя новыми: Лучший паб, Лучшее кафе-пекарня, Лучший street-food.

В стройные ряды киевских заведений, получивших Медную сковородку (награду премии), попали три ресторана из других городов Украины: Одессы, Днепра и Львова.

Победители:

Лучшая кофейня

ONE LOVE coffee, Киев

Лучший мясной ресторан

Goodman, Киев

Лучший рыбный ресторан

Catch Seafood Restaurant, Киев

Лучший ресторан украинской кухни

Хуторок на Днепре, Киев

Лучший ресторан национальной кухни

Chang Вьетнамская гастрономия, Киев

Лучшая кондитерская

Кафе-кондитерская HONEY, Киев

Ресторан с лучшей винной картой

Bernardazzi restaurant, Одесса

Лучший пивной ресторан

Солом'янська броварня, Киев

Лучшее городское кафе

Жизнь Замечательных Людей, Киев

Открытие года

Mimosa Brooklyn Pizza, Киев

Лучший бар

Parovoz Speak Easy, Киев

Лучший ресторан при отеле

VOGUE Cafe Kiev

Лучший загородный ресторан

TERRACE в Edem Resort Medical & Spa, пос. Стрилки, Львов

Лучший паб

Кеды искусствоведа, Днепр

Лучшее кафе-пекарня

Bakehouse, Киев

Лучший street-food

Furgoneta, Киев

Церемония награждения состоялась уже пятый раз. Она была основана в 2013 году клубом готельеров и рестораторов HOTELIERO.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram