Борт удовольствий Air France

С приближением рождественских праздников традиционно увеличивается поток пассажиров, которые пользуются услугами авиакомпаний. Многие планируют туристические поездки в зимний период, предпочитая провести отдых на других континентах, вдали от зимней стужи и слякоти. Кто-то ищет новые впечатления, экзотику, кто-то – летнее солнца, океанский прибой, а кто-то - уединение и тишину.

Что может омрачить предстоящий отдых? Разве что длительные ожидания рейса в некомфортном аэропорту, долгие часы, проведенные в кресле самолета и отсутствие привычных удобств. Но к счастью, авиакомпания Air France смогла обеспечить новое качество авиаперелетов в бизнес классе на дальнемагистральных рейсах.



Путешествие из Украины начинается в аэропорту «Борисполь» с отдельной стойки регистрации для пассажиров бизнес класса, а также услуги Sky Priority, которая предоставляется в более 1000 аэропортов мира, где для пассажиров предусмотрены приоритетные посадка на рейс, выход из самолета и получение багажа, а в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже эта услуга также включает приоритетное прохождение паспортных и таможенных формальностей.

Дальнемагистральные рейсы Air France вылетают из терминала 2E аэропорта Шарль де Голль в Париже. Именно здесь, в холле L, в начале года Air France представила своим пассажирам новый бизнес-лаунж – совершенно новый зал, разработанный известным дизайнером Матье Леаннеуром, общей площадью 3200 кв.м.



Впервые Air France организовал 550 кв.м пространства для отдыха и восстановления: участок “Instant Relaxation” для отдыха в удобных креслах или в мини-люксах, детокс бар, отдельные кабины для косметологических процедур Clarins, частные сауны, душевые кабины.

Открытая зона изысканного питания "La Table Gourmet" спроектирована в духе парижского паба. Подбор вин и шампанского осуществлен Паоло Бассо, лучшим сомелье мира в 2013 году.



Зоны личного пространства, где смартфоны молчат, а также зона шопинга, где можно приобрести брендированные товары Air France, детская площадка и развлечения для детей - все продумано для различных потребностей пассажиров бизнес класса.

После отдыха в бизнес лаунже пассажиры попадают в новую зону комфорта Air France – салон бизнес класса на дальнемагистральных рейсах, где многочасовой полет будет ассоциироваться только с приятными воспоминаниями.



Компания Air France разработала специальные кресла – кабины «коконы», предоставляющие пассажирам принципиально новый уровень удобств. Благодаря особой конструкции, эти кресла, шириной 68 см с изогнутой формой, обеспечивают уютное приватное пространство в течение всего полета. В считанные секунды кресло превращается в кровать длинной до 2 м. При этом кресло-кокон принимает форму тела пассажира, чтобы обеспечить качественный сон. Для обеспечения максимального комфорта пассажиры могут воспользоваться антиаллергической перьевой подушкой, мягким одеялом, а также набором «Комфорт и благополучие» с туалетными принадлежностями и косметическими средствами «Clarins».





Кабины «коконы» позволяют не только отлично отдохнуть, но и развлечься. Эти необычные кресла оснащены индивидуальным экраном, открывающим для пассажиров доступ к 500 часам различных развлекательных программ, которые можно смотреть в любое время.

К услугам пассажиров огромный выбор международной прессы. Все что нужно – воспользоваться приложением Air France Play и скачать на свой планшет или смартфон любое понравившееся издание за 24 часа до вылета.





При необходимости «кокон» можно превратить в свой личный кабинет. Здесь и розетка для подключения компьютера или мобильного телефона, и поворотный ридер, не мешающий соседям, и наушники с функцией шумоподавления, и места для документов и компьютеров.

На бортах Air France питание организовано таким образом, что в восторг придут даже требовательные гурманы. Пассажиров ждут 6 различных блюд от мишленовоских шеф-поваров, среди которых Мишель Рот, Оливье Беллин, Ги Мартен, Режи Маркон. Причем меню обновляется каждые 2 месяца.

Вдобавок к этому - французские вина и шампанское от известных сомелье из регионов Бордо, Бургундии, долины Роны. Благодаря всему эту великолепию кулинарного искусства, авиаперелет может показаться самым настоящим путешествием в мир гастрономических изысков.





К слову, посуда, в которой подают блюда, продумана с такой же внимательностью. Air France обратилась к Жану-Мари Массо, известному французскому дизайнеру, с просьбой о создании нового дизайна посуды, полного набора из более чем 40 уникальных предметов. Посуда и подносы на 100% соответствуют критериям экодизайна, благодаря которым вес материалов и связанных с ними выбросов СО2 снижены на 1/3.





Вне всяких сомнений - длительный перелет станет настоящим удовольствием, которое наверняка захочется повторить. Air France всегда готов подставить свое крыло.