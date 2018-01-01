Точное время. 10 лучших новых часов люкс-класса 2018 года

2018 год был богат на новинки, представленные знаменитыми часовыми домами. Бессмертная классика получила новую жизнь благодаря использованию современных технологий и материалов, а изобретательные новички предложили альтернативу давно уважаемым брендам.

В уходящем году были побиты многочисленные рекорды и, как минимум, два известных бренда – в их числе любимые часы Джеймса Бонда – отпраздновали свой юбилей. Издание CNN подготовило обзор 10 лучших новых часов класса люкс. Ведь Новый год – самое удачное время для покупки новых часов.

Hublot Big Bang Meca-10 P2P

В сентябре 2018 года Hublot представил обновленную версию хронографа Big Bang в честь 10-летнего юбилея биткойна.

Так как в обращении в мире находится всего 21 млн биткойнов, Hublot выпустил 210 часов стоимостью 25 тыс. долларов. Кроме того, купить такие часы можно лишь за биткойны по предварительному заказу. Счастливые обладатели получат свой Hublot в начале 2019 году.

Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic

Часы Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic в этом году побили сразу три рекорда, став самым тонким автоматическим часовым механизмом, самым тонким турбийоном и самым тонким автоматическим турбийоном. Его толщина всего 3,95 мм, что достигается благодаря крошечному часовому механизму в 1,95 мм. Ремешок и корпус выполнены из титана, подвергнутого пескоструйной обработке, а циферблат выполнен в виде открытого скелетона. Таких часов будет сделано всего 50 штук стоимостью 118 тыс. долларов.

Patek Philippe 5270P Perpetual Calendar Chronograph

Производитель часов Patek Philipp – один из самых уважаемых производителей часов в мире, а модель 5270P, впервые выполненная в платиновом корпусе и с циферблатом лососевого оттенка, выглядит особенно выразительно.

Это обновленная версия 5270, выпущенного в 2011 году (прямой наследник модели, выпускаемой с 1941 года). В модели есть 30-минутный счетчик, дисплей для даты, также часы показывают фазы луны. Часы выдерживают давление воды на глубине до 30 метров. Ремешок выполнен из кожи крокодила. Стоимость – 180 тыс. долларов.

Omega Seamaster Diver 300M

Эти часы, впервые представленные в 1993 году, носил Джеймс Бонд в каждом фильме Бондианы, начиная с Золотого глаза 1995 года. Поэтому не удивительно, что нынешний исполнитель роли Бонда Дэниел Крэйг стал лицом новой модели 300M.

В честь 25-летие присутствия часов в фильме, часы были оснащены новым антимагнитным часовым механизмом, гелиевым клапаном, который защищает часы от повреждения, когда их обладатель решит изучить глубины океана. Те же, кто не увлекается подводным плаваньем, просто оценят их стильный внешний вид.

A. Lange & Söhne Triple Split

Движение хронографа, исчисляемое в долях секунды – очень дорогой и редкий механизм, вот почему в 2004 году хронограф A. Lange & Söhne Triple Split, произвел фурор. Новая версия модели позволяет замерять и сравнивать временные интервалы в течение 12 часов. В данный момент это единственные часы в мире, предоставляющие такую возможность.

Толщина часов 43,2 мм, они выполнены из белого золота. Всего будет выпущено 100 часов стоимостью 147 тыс. долларов.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph 2018

Это новая версия модели, выпущенной в 1993 году. Она может быть изготовлена из стали и розового золота. Всего будет сделано 50 часов для каждого материала. Их стоимость – 100 тыс. долларов.

Nomos Zurich 806

Если вам по душе более доступный для понимания стиль, то стоит обратить внимание на Nomos Zurich 806. Часы из нержавеющей стали оснащены плоским серебристым циферблатом и практически «неубиваемым», по мнению бренда, кожаным ремешком производства Horween Leather Company. В комплекте к часам идет кожаный кошелек.

Rolex GMT-Master II

У этой модели уже множество прозвищ. Одно из них Batman за сине-черное цветовое решение. У новой версии тоже есть уже название – это Pepsi. Такое прозвище они получили за сходство цветов с логотипом одноименного производителя безалкогольных напитков.

Если раньше модель изготавливали только из 18-каратного белого золота, то сейчас есть версия из нержавеющей стали и ремешком, выполненным из стали Oystersteel. Другим заметным дополнением стала 15%-ая эффективность 3285 калибра.

Vacheron Constantin Overseas Dual Time

Для тех, кто живет между двумя временными зонами эти часы станут не только идеальным, но и самым стильным решением. Один циферблат предлагает следить за домашним временем, в то время как AM/PM-индикатор позволяет понять, насколько сильно от него отличается текущее время.

Точно считают время в часах 234 компонента, в том числе 37 драгоценных камней. Все они спрятаны в корпусах из 18-каратного розового золота или из нержавеющей стали. Циферблат может быть серебряного или темно-синего цвета, с ремешком или из нержавеющей стали, или из черного или коричневого каучука, или из кожи аллигатора коричневого цвета. Такие часы обойдутся в 25 тыс. долларов.

IWC Big Pilot's Watch Annual Calendar Edition 150 Years

Часы IWC и так являются одними из самых желанных в мире, а модель Big Pilot's Watch Annual Calendar Edition 150 Years, представленная на выставке Salon International de la Haute Horlogerie в Женеве в январе, - прекрасный способ праздновать 150-летие бренда. Соответственно, моделей было сделано всего 150. Она имеет полнофункциональный дисплей, корпус выполнен из нержавеющей стали, циферблат в синем цвете, заклепки на ремешке покрыты родием, а сам он изготовлен из кожи аллигатора.

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