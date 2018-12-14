Скелет динозавра, кресло Стивена Хокинга и камни с Луны. 13 самых необычных аукционных лотов в 2018 году

Наблюдать за аукционными продажами не только познавательно, но и увлекательно. По количеству необычных продаж 2018 год во много превзошел предыдущие годы.

Издание CNN выбрало 13 самых необычных лотов, ушедших с молотка на аукционах в 2018 году.

Крупнейшая пресноводная жемчужина

Самая большая в мире пресноводная жемчужина, которая называется Спящий лев, ушла с молотка за $374 млн на аукционном доме Venduehuis, Нидерланды. Жемчужина, размером 6,8 см в длину и весом 110 г, как полагают, сформировалась в 1700-х годах во время правления династии Цинь. За более чем 300-летнюю историю Спящий лев переходил из рук в руки – им владели и купцы, и знаменитые ювелиры, и европейские королевские дома, в том числе и императрица Екатерина Великая.

Фото: EPA

Камни с Луны

Три крошечных камешка с Луны, привезенные на Землю во время миссии советского корабля Luna-16 в 1970 году, были проданы за $855 тыс. на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Это единственные камни, которые официально находятся в частных руках. Их подарили Нине Ивановне Королевой, вдове генерального конструктора СССР Сергея Павловича Королева. В 1993 году Нина Королева продала камни на Sotheby's, и это было первое публичное появление камней с Луны.

Фото: Sotheby's

Кресло Стивена Хокинга

Одно из самых первых сохранившихся кресел Стивена Хокинга ушло с молотка на онлайн-аукционе Christie's в ноябре за $393 тыс., а вырученные деньги были направлены в Фонд Стивена Хокинга. Выдающийся ученый, кроме всего прочего, был знаменит тем, что любил погонять в своем кресле, и в 1977 году даже отдавил ногу принцу Чарльзу. Интересно, что в своей биографии он отметил, что очень жалел, что не наехал на ногу еще и Маргарет Тетчер. Кресло, проданное с аукциона, Стивен Хокинг использовал в 1960-х – начале 1990-х, но потом он уже не мог сам управлять им. Томас Веннинг, руководитель лондонским подразделением книг и манускриптов в Christie's заметил, что это в прямом и переносном смысле самое активно путешествовавшее кресло в истории.

Фото: Christie's

Кольцо из цельного бриллианта

Кольцо из цельного бриллианта, созданное главой отдела дизайна Apple Джонатаном Айвом и промышленным дизайнером Марком Ньюсоном, ушло с молотка за $256 тыс. в декабре. В кольце от 2000 до 3000 граней. По словам представителей Sotheby's, такого количества граней еще не было ни в одном изделии из бриллианта. Средства, вырученные от продажи кольца, были направлены в (RED), благотворительный фонд певца Боно и активиста Бобби Шрайвера, который борется с распространением СПИДа в Африке.

Фото: Sotheby's

Ассирийская скульптура возрастом 3000 лет

Редкая 3000-летняя скульптура, проданная в октябре за $31 млн. на аукционе Christie's в Нью-Йорке, побила мировой рекорд для ассирийского искусства и в три раза превзошла стартовую стоимость. На солидной гипсовой плите, раскопанной в XIX веке на территории современного Ирака, изображено божество, очень похожее на короля Ашшурнацирапала II.

Фото: Christie's images LTD 2018

Изумруд в 5,655 карат

Кристалл изумруда массой 5,656 карат, найденный в Замбии в октябре, был продан на аукционе в Сингапуре за $28,4 млн. Изумруд весом более 1,1 кг, получивший название Лев, отличается «прозрачностью и идеально сбалансированным золотисто-зеленым оттенком», по словам его владельца Gemfields. Но это еще не самый большой изумруд, найденный в Замбии. В 2010 году там был выкопан еще один гигантский камень массой 6,225 карат, названный Слоном.

Фото: Gemfields

Виски за $1,1 млн.

Редкая бутылка виски, проданная в октябре за $1,1 долларов на аукционе Bonhams в Эдинбурге, Шотландия. Macallan Valerio Adami 60-летней выдержки 1926 года стал самой дорогой бутылкой виски, проданной с аукциона. Это бутылка, выпущенная ограниченной партией, и до сих пор неизвестно, сколько всего таких бутылок осталось, по крайней мере об этом сообщают представители Bonhams. Эта бутылка побила рекорд продажи почти такой же бутылки, которая ушла с молотка за $1 млн в Гонконге.

Фото: Bonhams

Картина, нарисованная искусственным интеллектом

Портрет Эдмона де Белами вошел в историю как первое произведение искусства, созданное искусственным интеллектом. Портрет был продан в октябре на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $432 тыс., при этом его стартовая цена была $10 тыс.

Фото: Obvious

Оригинальная карта Винни Пуха

Оригинальный рисунок карты Винни Пуха продан почти за $600 тыс. на аукционе Sotheby's в июле, и это новый рекорд для книжных иллюстраций. Карта Леса в 100 акров создана Эрнестом Шепардом в 1926 году.

Фото: Sotheby's

Скелет динозавра

Скелет возрастом 150 млн лет был продан в Париже за $2,36 млн. Высотой в 2,6 м и почти 9 м в длину, скелет динозавра неизвестной породы ученые отнесли к семейству алозавров. Скелет сохранился почти на 70%, что является редкостью.

Фото: ЕРА

Кусок лестницы с Эйфелевой башни

Лестничный пролет Эйфелевой башни был продан за $169 тыс. на торгах аукционного дома Artcurial. Винтовая лестница высотой 4,3 метра с 25 ступеньками, соединявшая второй и третий уровень башни до лифта, который был установлен в 1983 году. Это не первый лестничный пролет с Эйфелевой башни, проданный с аукциона. В 2013 году фрагмент высотой 3,5 м был продан за $248 тыс., а в 2016 году еще одна часть лестницы – за $590,5 тыс. Фрагменты лестницы теперь есть в Японии, Нью-Йорке и Швейцарии.

Фото: Artcurial

Роллс-ройс королевы Елизаветы

Роллс-ройс королевы Елизаветы II был продан чуть больше чем за $1 млн на аукционе в Лондоне в сентябре. Это модель Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска. Автомобиль, на котором королева выезжала по государственным делам, обслуживал королевскую семью более 40 лет. Точно такая же модель везла герцогиню Сассекскую Меган Маркл в день свадьбы в мае. «Всего было создано 18 автомобилей модели Phantom IV, - отметил представитель аукционного дома Bonhams. - Ни один из автомобилей не повторял друг друга, все были созданы по специальному заказу».

Фото: ЕРА

Самоуничтожившаяся картина Бэнкси

Картина Бэнкси Девочка с шариком была уничтожена с помощью шредера, вмонтированного в рамку, спустя мгновения, после того как была продана с аукциона Sotheby's за $1,4 млн. Сразу же после этого Бэнкси на своей страничке в инстаграм написал «Исчезает, исчезает, исчезла», пока все стояли и завороженно смотрели, как из-под рамки падают обрезки работы. Позже Sotheby's сообщил, что работа получила новое название – Любовь в мусорной корзине. Покупатель завершил покупку уничтоженной работы, предположив, что ее ценность в результате такого перформанса только возрастет.

Переглянути цей допис в Instagram Going, going, gone... Допис, поширений Banksy (@banksy) 5 Жов 2018 р. о 6:45 PDT

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