Лучший семейный эко-отель «Красна поляна», отличный выбор для отдыха не только зимой, а и летом

С 2014 года украинцы все чаще выбирают свой отдых в Карпатах, не только зимой, а и на протяжении всего года. Местные отели ежегодно улучшают условия и сервис, предоставляя новые услуги и интересные предложения по отдыху. Весну и осень в Карпатах считают «не сезоном». В эти периоды цены на те же услуги в несколько раз меньше в отличие от зимнего отдыха. Услуги SPA, питание, проживание и специальные предложения от отелей искушают людей своей доступной ценой. ALL INCLUSIVE – одна из многих причин, почему выбирают Карпаты. Отдых, в котором все «включено», от питания до круглосуточной детской анимации, как в отелях Египта или Турции.

Без преувеличения лучший семейный эко-отель «Красна поляна» расположился в 4 километрах от всемирно известного горнолыжного курорта Буковель и всего полтора часа езды от Ивано-Франковска. Гостиничный комплекс из 16 коттеджей с одной стороны окружен Карпатами, а с другой – горными реками Прутец и Богдан, максимально органично вписываясь в местный ландшафт.

Все коттеджи соединены между собой сплетением каменных дорожек, которые удлиняются по всей территории комплекса – таким образом, что даже обычный поход на завтрак превращается в небольшое путешествие. По дороге вам также встретится невероятной красоты просторная терраса с удобными столиками и стульями. Отсюда открывается захватывающий вид на горы.

В комплексе можно выбрать два варианта размещения, в коттедже, который рассчитан до 6 человек или в апартаментах, которые рассчитаны до 4 человек. Интерьер номеров сочетает в себе элементы гуцульской культуры и современных технологий, это придает максимальный комфорт для отдыха в Карпатах. А камины на первых этажах добавляют сказочного настроения в снежный зимний вечер. В номерах есть все необходимое для комфортного отдыха: удобная мебель, камин в гостиной, мини-кухня, приятные подарки и много других мелочей, которые создают особую атмосферу. Вечером у костра профессиональный повар проводит мастер-классы по приготовлению глинтвейна. Он не только подробно расскажет обо всех рецептах и ингредиентах, но и даст попробовать этот удивительный напиток.

Для «Красна поляна» фундаментом служат семейные ценности, которые формировались десятки лет

Круглосуточная охрана по всей территории комплекса. Бесплатная парковка для автомобилей находится круглосуточно под видеонаблюдением. Безопасный и спокойный отдых – гарантировано!

Wi-Fi на всей территории отеля обеспечит качественную связь с близкими даже на другом конце света.

Говоря о кухне, ресторация «Веселий гуцул» предоставляет полный спектр гастрономических изысков на любой вкус. В просторном зале ресторана утром подают безлимитные завтраки, приготовленные только из натуральных продуктов ближайших ферм. По вечерам здесь заказывают мясные блюда, приготовленные на гриле, а также самый вкусный банош в этих краях. Здесь же можно насладиться живой музыкой, принять участие в дегустации местных настоек у самой длинной барной стойки в Карпатах, или провести романтический ужин с близким человеком.

Для гостей ежедневно (кроме воскресенья) с 15.00 до 22.00 открыта «Зона релакса». Её особенность в том, что для гостей отеля – она бесплатная. Интерьер – невероятные пейзажи Карпат с вечнозелеными верхушками гор. Большие деревянные карпатские чаны с натуральными горными травами подарят вам истинное наслаждение и помогут избавиться от стресса. Еще одно место релакса – джакузи с подогревом. Тут вы отдохнете телом и душой.



Для «Красна поляна» фундаментом служат семейные ценности, которые формировались десятки лет. Семейный лагерь рассчитан и на детей и на взрослых, чтобы вам не было скучно без детей, а детям без вас. Детям каждый день с восьми утра до одиннадцати вечера будет чем заняться: детская комната с аниматорами и обедом, квесты, мастер-классы, конкурсы, игры на свежем воздухе, а также экскурсия к водопаду и поход на гору Хомяк. Для более взрослых детей есть игровая комната с x-box, sony playstation, настольным хоккеем, бильярдом, футболом, и аэрохоккей. Особой популярностью эта комната пользуется у отцов, а конкретно – игра FIFA 2018 на sony playstation. Свой день вы полностью планируете сами, обязательных активностей нет.

Зимой в отеле начинает работать собственная лыжная школа. Здесь каждый гость может набраться мастерства, а профессиональные инструкторы научат кататься на лыжах или сноуборде. Если вам мало лыж и сноуборда – вас порадует катание с горок на санках и сноутюбах. А вечером вы окунетесь в настоящую сказку, как только увидите удивительное музыкально-световое шоу в Резиденции Святого Николая.





Специально для гостей комплекса зимой открывает свои двери Резиденция Святого Николая, здесь каждый ребенок может принять участие в новогодних конкурсах, получить бесплатные сувениры и сделать памятное фото со Святым Николаем и всей семьей.

Карпаты – отличный выбор для отдыха не только зимой, а и летом. На летний период комплекс открывает тематические семейные лагеря. Каждая семья может выбрать свой отдых в соответствии с тематикой лагеря. Особенностью летнего отдыха есть – ALL INCLUSIVE и ежедневная детская анимация с 8.00 до 23.00. Походы в горы с приготовлением настоящих гуцульских блюд на открытом огне, мастер-классы, активные игры в бассейне, зарядка, дискотеки, как для детей, так и для родителей, семейный кинотеатр с попкорном, вечера у костра с песнями под гитару.

Все фото предоставлены пиар менеджером эко-отеля «Красна поляна» – Алёной Павленко